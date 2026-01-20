  • Новость часаЛавров перечислил территории со следами колониальной эпохи
    Выход из СНГ больно ударит по Молдавии
    Лавров назвал начало 2026 года «рекордным по впечатлительности»
    Лавров: Европа трижды «профукала» свои шансы на Украине
    Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией
    Трамп заявил о «великой глупости» Британии
    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России
    Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира»
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    9 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    0 комментариев
    20 января 2026, 14:49 • Новости дня

    Лавров: Возвращение Крыма в Россию соответствовало принципам Генассамблеи ООН

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение Крыма в состав России произошло на основании референдума, организованного в строгом соответствии с принципами, утверждёнными Генеральной Ассамблеей ООН.

    Министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году подчеркнул, что «это не имеет ничего общего с колониализмом и аннексией», передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что в 2014 году после госпереворота на Украине народ Крыма, а затем жители Новороссии и Донбасса провели открытые референдумы. По его словам, люди на этих территориях пришли к выводу, что киевские власти, пришедшие к власти после переворота, не представляют интересы населения.

    Он также отметил, что принципы самоопределения, реализованные на референдумах, были одобрены Генеральной Ассамблеей ООН консенсусом, включая согласие западных стран, в том числе Британии. Он добавил, что в современном международном праве термин «колониализм» применяется к тем государствам, которые действительно имели колонии, но к ситуации с Крымом это не относится.

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва исключает возможность компромисса по Донбассу, Новороссии и Крыму, считая эти регионы неотъемлемой частью страны, и отвергает размещение западных войск на Украине.

    В декабре Владимир Зеленский заявил, что у Киева сейчас недостаточно ресурсов и внешней поддержки для попытки вернуть Крым, сообщили украинские СМИ.

    19 января 2026, 20:19 • Новости дня
    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей

    Биатлонист Тихонов выразил недовольство размером своей олимпийской пенсии

    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей
    @ Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер пенсионных выплат для победителей Олимпийских игр несоразмерен заслугам спортсменов такого уровня, считает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

    По словам Тихонова, сегодня олимпийские чемпионы получают пенсию, сопоставимую с обычными социальными выплатами, что, по его мнению, не отражает их вклада в развитие спорта и имидж страны на мировой арене. Он предложил установить для олим.пийских чемпионов фиксированную пенсию в размере 500 тысяч рублей, передает Ura.ru.

    «У меня такая же пенсия, как у всех олимпийских чемпионов — 60 тысяч. Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч», — сказал Тихонов.

    Александру Тихонову сейчас 79 лет. Он по праву считается одним из самых выдающихся биатлонистов в истории мирового спорта. В его активе четыре золотые олимпийские медали, завоеванные в эстафетных гонках, а также множество побед на чемпионатах мира. Достижение спортсмена зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса: никому до сих пор не удалось повторить его результат – четыре олимпийских золота подряд.

    Ранее Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс. рублей.

    Комментарии (69)
    19 января 2026, 22:55 • Новости дня
    В СПЧ заявили об опасности поездок в автобусе после убийства в Электростали
    В СПЧ заявили об опасности поездок в автобусе после убийства в Электростали
    @ кадр из видео t.me/Marinaslovo/

    Tекст: Катерина Туманова

    После убийства молодого человека из Электростали, как считается, из-за замечания в салоне автобуса, у граждан появились тревога и опасения ездить в транспорте, где разные взгляды и оценки поведения могут приводить к летальному исходу, отметила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «В Электростали в автобусе мигрант или некоренной гражданин 19 лет повздорил с другим молодым человеком 18 лет. Они вышли из автобуса драться. Писали, что местный победил, однако мстительный приезжий зарезал его», – написала журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что, судя по видео из автобуса, парни, которые оказались одной из сторон конфликта, «не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание». «И не ведут себя так, чтобы можно было подумать – замечание им можно сделать без последствий для себя», – написала Ахмедова.

    На видео, которое разместила журналистка, видно как несколько молодых людей в коротких черных куртках с капюшонами и в берцах показывают неприличные жесты, после чего один из пассажиров автобуса подходит к ним и что-то говорит. После чего все направляются к выходу.

    «Как страшно ездить в автобусах с таким смешанным составом. Одни считают, что вполне нормально показывать языки и средние пальцы, другие, что нет, одни считают, что можно отвечать ножом на конфликт в автобусе, другие – что нельзя. А ты – между ними», – отметила Ахмедова.

    По словам члена СПЧ, информация о произошедшем ещё дополняется, Ахмедова обещала следить за ситуацией.

    Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Электростали признал вину на допросе, сообщили в пресс-службе ГСУ  Следственного комитета России по Подмосковью. Трагедия произошла 18 января. В рейсовом автобусе между группой молодых людей и 19-летним подозреваемым вспыхнула ссора, которая продолжилась на остановке. Подозреваемый достал нож и нанес 18-летнему потерпевшему удары в шею и туловище, после чего тот скончался в больнице.

    Комментарии (30)
    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 12:27 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и цехам производства БПЛА дальнего действия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 254 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110 154 беспилотника, 646 ЗРК, 27 224 танка и другие бронемашины, 1 644 боевые машины РСЗО, 32 701 орудие полевой артиллерии и миномет, 52 351 единица спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики. До этого ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.

    Комментарии (16)
    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    Комментарии (3)
    19 января 2026, 19:33 • Новости дня
    Обнародованы подробности соглашения MOL и Газпрома по продаже NIS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерская MOL подписала юридически обязывающее соглашение с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% акций сербской корпорации NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

    В сообщении венгерского холдинга отмечается, что после завершения сделки MOL получит значительные права контроля и обязанности акционера в компании, управляющей единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом, передает ТАСС. Это позволит MOL укрепить позиции на рынке энергетики Центральной и Юго-Восточной Европы, говорится в заявлении.

    Сделку планируется закрыть до 31 марта, однако для завершения потребуется одобрение со стороны OFAC США и сербских властей. Помимо соглашения с «Газпром нефтью», MOL ведет переговоры с эмиратской компанией ADNOC о возможности присоединения к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.

    Ранее стало известно, что Газпром и венгерская компания MOL согласовали основные условия продажи акций сербской нефтегазовой компании NIS.

    В ноябре венгерская компания MOL начала рассматривать вариант увеличения участия в сербской NIS и выразила готовность содействовать сделке, которая может изменить контроль над компанией.

    Комментарии (7)
    20 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский посол в Дании Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Данией из-за её конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    «Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», – сказал дипломат ТАСС.

    В частности, в 2025 году власти Дании разрешили строительство завода украинской компании FirePoint, специализирующейся на производстве твердого ракетного топлива.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение авантюрой, подтверждающей враждебный милитаристский курс Копенгагена и саботаж дипломатических усилий по урегулированию кризиса на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Дании усилили присутствие на острове Борнхольм, разместив новые бронетранспортеры Patria 6x6 и увеличив число военных. Дания сочла Россию приоритетной угрозой для Гренландии вместо США. Барбин ранее заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.


    Комментарии (6)
    20 января 2026, 06:23 • Новости дня
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    @ Rob Edgcumbe/Stocktrek Images/ТА/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon зафиксировали в небе над Чёрным морем на подлете к российскому побережью около Сочи, следует из полётных данных воздушного судна.

    Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в воздушном пространстве над Чёрным морем недалеко от Сочи, передаёт РИА «Новости».

    Согласно маршруту, воздушное судно вылетело с острова Сицилия, подошло к Чёрному морю со стороны Варны, вошло в воздушное пространство Румынии и затем проследовало в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.

    После этого Poseidon сделал круг, сменил курс в сторону грузинского Батуми, развернулся и вернулся на Сицилию.

    Boeing P-8A Poseidon разработан на базе пассажирского Boeing 737-800ERX и предназначен для ведения разведки, отслеживания перемещений судов, а также поиска и уничтожения подводных лодок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Перенджиев рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ. В ноябре американский самолет-разведчик RC-135U заметили около Сочи.

    Комментарии (4)
    20 января 2026, 06:35 • Новости дня
    Politico: Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время Всемирного экономического форума в Давосе у американского президента Дональда Трампа не запланировано встреч с главой киевского режима Владимиром Зеленским, невзирая на готовность последнего мгновенно отреагировать на приглашение главы Белого дома.

    «Зеленский завсегда рад встретиться с Трампом, так как считает, что выгоды этих встреч всегда больше маленьких неудобств, а уж если он не будет с ним взаимодействовать, это сделают другие», – заявил газете Politico источник из Республиканской партии.

    Он уточнил, что нежелание встречаться исходит из Белого дома напрямую.

    Зеленского обуревают опасения, что ему не удастся донести до Трампа свою позицию, а другие наверняка что-нибудь переиначат. Сможет ли он что-либо изменить в расписании американского лидера, покажет время. Пока известно, что Трамп в Давосе встретится с представителями «коалиции желающих».

    Также ожидается, что глава Белого дома будет заниматься вопросами Газы и столь ненавистной Зеленскому Гренландии, завладевшей вниманием американского лидера.

    Напомним, ранее Трамп допускал возможность встречи с Зеленским в Давосе, но затем несколько раз «разочаровывался», называя преградой на пути к миру на Украине. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовит для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум. Bloomberg заявило, что Трамп в Давосе намерен подписать соглашение о «Совете мира» по Газе.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 07:19 • Новости дня
    Российские военные впервые ударили ракетой «Искандер-И» по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России якобы нанесли удар по украинской территории с помощью баллистической ракеты «Искандер-И» в первый раз, сообщают украинские СМИ.

    Эта ракета дошла до Винницкой области, ее дальность составляет якобы 1 тыс. километров, передает «Лента.ру» со ссылкой на украинскую прессу.

    Отмечается, что официальных подтверждений от украинских властей этих данных не поступало.

    Ранее Минобороны сообщало, что в ходе ударов «Искандерами» и «Калибрами» в Киеве поразили два завода, собиравших ударные дроны, которые использовались для атак по России.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 10:31 • Новости дня
    Дмитриев иронично назвал союзников Украины «коалицией наказанных»

    Глава РФПИ Дмитриев иронично назвал союзников Украины «коалицией наказанных»

    Дмитриев иронично назвал союзников Украины «коалицией наказанных»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных».

    Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных», передает ТАСС.

    Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), добавив к сообщению скриншот с изображением лидеров этих государств и Владимира Зеленского.

    Так называемая коалиция желающих состоит из более 30 стран, в основном европейских, которые заявили о готовности принять участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Наиболее активную роль в этой группе играют Франция и Британия, которые выступают основными инициаторами объединения.

    Ранее европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов.

    Дипломат Константин Долгов предположил, что Дональд Трамп может признать «коалицию желающих» препятствием для урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (5)
    20 января 2026, 05:45 • Новости дня
    Установлены новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году

    Рособрнадзор установил новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году

    Установлены новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Минимальные баллы для получения аттестата в 2026 году изменились, теперь по русскому языку потребуется не менее 24 баллов, говорится в документе Рособрнадзора.

    Для получения аттестата выпускникам 2026 года потребуется набрать не менее 24 баллов по русскому языку и не менее трех баллов по математике базового уровня, передает РИА «Новости».

    По остальным предметам введены следующие пороговые значения: по физике, химии и биологии – 36 баллов, по математике профильного уровня – 27 баллов, по информатике – 40 баллов. Минимальный балл по истории составит 32, по географии – 37, по обществознанию – 42, по литературе – 32, а по иностранным языкам – 22 балла.

    Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии.

    Экзамен по русскому языку пройдет 4 июня, по математике базового и профильного уровня – 8 июня. Экзамены по обществознанию и физике назначены на 11 июня, по биологии, географии и письменной части иностранных языков – на 15 июня.

    Сдача устной части иностранных языков и информатики пройдет 18 и 19 июня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство науки и высшего образования установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы, на 2026-2027 учебный год. Поступление в российские вузы будет проводиться по результатам трех ЕГЭ, заявил министр образования и науки Валерий Фальков. В Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для приема в вуз.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Лавров перечислил территории со следами колониальной эпохи
    Лавров перечислил территории со следами колониальной эпохи
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году сообщил, что по реестру ООН в мире остаются 17 территорий, которые лишены суверенитета или находятся в зависимости от управляющих держав.

    По словам Лаврова, Франция удерживает остров Майотта, который по решениям ООН считается частью Коморских островов, несмотря на соответствующие резолюции Генассамблеи, передает ТАСС.

    Британия контролирует Мальвинские острова и остров Чагос, нарушая многочисленные резолюции ООН, а также сохраняет влияние на архипелаг Чагос. Кроме того, во владении Франции продолжают находиться Французская Полинезия, Новая Каледония и острова Эпарс.

    «Так что эти вопросы будут возникать и в будущем, и не зря мы в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН приняли очень важную инициативу провести кампанию, если хотите, в рамках Организации Объединенных Наций по зачистке всех остающихся следов колониальной эпохи, и, как я уже сказал, 14 декабря каждого года будет по нашей инициативе в ООН отмечаться День борьбы со всеми проявлениями и формами колониализма», – отметил Лавров.

    В сентябре Лавров призвал учредить Международный день борьбы с колониализмом.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 09:34 • Новости дня
    Мэр Киева сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов

    Мэр Киева Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов

    Мэр Киева сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов
    @ Bernd Elmenthaler/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 5,6 тыс. многоэтажек остались без отопления в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    По его словам, более 5,6 тыс. многоэтажных домов остались без отопления в Киеве, передает РИА «Новости».

    Кличко сообщил: «без тепла 5635 многоэтажек. Почти 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января». Кличко отметил, что левобережные районы города также столкнулись с отсутствием водоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии взрывов в Киеве возникли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

    Мэр Виталий Кличко призвал жителей покинуть город.

    В киевских многоэтажках начали лопаться трубы отопления.

    Комментарии (4)
    19 января 2026, 23:30 • Новости дня
    Силы ПВО за три часа уничтожили более 45 дронов над пятью регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило о ликвидации силами ПВО за три часа 47 дронов ВСУ над пятью регионами России.

    «В период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Там уточнили, что 21 дрон был сбит над территорией Ростовской области, 19 БПЛА – над Брянской областью, пять беспилотников ликвидировано над Калужской областью  и ещё по одному дрону – над Белгородской и Курской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник силы ПВО уничтожили 92 дрона ВСУ над регионами России. При этом вечером понедельника в течение четырех часов средства ПВО сбили четыре БПЛА ВСУ в районе Белгорода и Брянска.

    Комментарии (5)
    20 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Axios: Подписание плана восстановления Украины между Трампом и Зеленским отменено

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ожидавшееся подписание плана процветания между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменено, сообщил украинский источник.

    Неназванный украинский чиновник заявил Axios, что подписание плана между Трампом и Зеленским отменено, передает ТАСС.

    Уточняется, что стороны должны были договориться о сделке по послевоенному восстановлению Украины.

    Американский чиновник, комментируя ситуацию изданию, отметил, что конкретная дата подписания документа не была назначена. По его словам, план еще требует доработки и согласования ряда деталей.

    Ранее британская пресса писала, что власти США и Украины обсуждают возможность подписания соглашения на сумму 800 млрд долларов, предусматривающего гарантии безопасности для Киева.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп не планирует встречаться в Давосе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Комментарии (2)
