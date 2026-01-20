Tекст: Дарья Григоренко

Министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году подчеркнул, что «это не имеет ничего общего с колониализмом и аннексией», передает ТАСС.

Лавров напомнил, что в 2014 году после госпереворота на Украине народ Крыма, а затем жители Новороссии и Донбасса провели открытые референдумы. По его словам, люди на этих территориях пришли к выводу, что киевские власти, пришедшие к власти после переворота, не представляют интересы населения.

Он также отметил, что принципы самоопределения, реализованные на референдумах, были одобрены Генеральной Ассамблеей ООН консенсусом, включая согласие западных стран, в том числе Британии. Он добавил, что в современном международном праве термин «колониализм» применяется к тем государствам, которые действительно имели колонии, но к ситуации с Крымом это не относится.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва исключает возможность компромисса по Донбассу, Новороссии и Крыму, считая эти регионы неотъемлемой частью страны, и отвергает размещение западных войск на Украине.

В декабре Владимир Зеленский заявил, что у Киева сейчас недостаточно ресурсов и внешней поддержки для попытки вернуть Крым, сообщили украинские СМИ.