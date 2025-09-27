Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров призвал учредить Международный день борьбы с колониализмом
Лавров предложил объявить 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом
Российское внешнеполитическое ведомство предложило учредить Международный день борьбы с колониализмом 14 декабря, приурочив инициативу к 65-летию соответствующей декларации ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с трибуны Генассамблеи ООН призвал объявить 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом, передает ТАСС.
Глава российского МИД напомнил, что в декабре будет отмечаться 65-летие принятия Генассамблеей Декларации о предоставлении независимости колониальным народам.
Лавров заявил: «В декабре прошлого года была одобрена резолюция Генассамблеи «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях». Призываем в качестве следующего шага принять решение об объявлении 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом».
Российский министр подчеркнул, что Африка и глобальный Юг переживают новое пробуждение, стремясь к полной независимости, и ООН не должна оставаться в стороне. Он отметил, что Москва приветствует роль Группы друзей в защиту Устава ООН и призывает все независимые государства присоединиться к этой инициативе.
Лавров также провел параллель между народами Африки, Азии и событиями на Украине после 2014 года, отметив отказ Крыма, Донбасса и Новороссии подчиняться киевскому режиму. По его словам, принцип легитимности власти подтвержден в истории и закреплен в международных документах.
В хоже того же выступления глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в попытках развалить государственность Боснии и Герцеговины.
Лавров также заявил о попытках совершить государственный переворот для нивелирования решений ООН о создании палестинского государства.
Кроме того он призвал не допустить «дворцового переворота» в самой Организации Объединенных Наций.