Лавров предложил объявить 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с трибуны Генассамблеи ООН призвал объявить 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом, передает ТАСС.

Глава российского МИД напомнил, что в декабре будет отмечаться 65-летие принятия Генассамблеей Декларации о предоставлении независимости колониальным народам.

Лавров заявил: «В декабре прошлого года была одобрена резолюция Генассамблеи «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях». Призываем в качестве следующего шага принять решение об объявлении 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом».

Российский министр подчеркнул, что Африка и глобальный Юг переживают новое пробуждение, стремясь к полной независимости, и ООН не должна оставаться в стороне. Он отметил, что Москва приветствует роль Группы друзей в защиту Устава ООН и призывает все независимые государства присоединиться к этой инициативе.

Лавров также провел параллель между народами Африки, Азии и событиями на Украине после 2014 года, отметив отказ Крыма, Донбасса и Новороссии подчиняться киевскому режиму. По его словам, принцип легитимности власти подтвержден в истории и закреплен в международных документах.

В хоже того же выступления глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в попытках развалить государственность Боснии и Герцеговины.

Лавров также заявил о попытках совершить государственный переворот для нивелирования решений ООН о создании палестинского государства.

Кроме того он призвал не допустить «дворцового переворота» в самой Организации Объединенных Наций.