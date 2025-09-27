Лавров заявил о попытках «похоронить» решение ООН по Палестине

Лавров заявил о попытках сорвать создание Палестины через госпереворот

Tекст: Вера Басилая

Попытки «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства осуществляются посредством фактического госпереворота, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, в последние дни ряд западных стран объявили о признании Палестины, однако этот шаг был анонсирован еще несколькими месяцами ранее.

Лавров задался вопросом, почему признание Палестины было отложено, предположив, что страны надеялись на развитие ситуации, при котором признавать было бы уже нечего. Он отметил, что ситуация требует срочных действий, чтобы не допустить такого сценария, и добавил, что участники Международной конференции высокого уровня по вопросу о Палестине выступили в поддержку этой позиции.

Глава МИД России напомнил, что Москва осудила нападение боевиков ХАМАС на граждан Израиля 7 октября 2023 года, однако подчеркнул, что «жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания», передает ТАСС.

Лавров добавил, что нет оправдания коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа, где под бомбардировками и от голода гибнут дети, разрушаются больницы и школы, а сотни тысяч людей остаются без крова.

Министр также категорически осудил планы по аннексии Западного берега реки Иордан, подчеркнув, что они не имеют никакого оправдания. По его мнению, единственный выход из кризиса – следовать решениям ООН и реализовать принцип двух государств для израильтян и палестинцев.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил против аннексии Западного берега Израилем и призвал остановить подобные действия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о категорическом несогласии с возможностью создания палестинского государства.

