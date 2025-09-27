  • Новость часаЛавров обратил внимание на дальность полета упавших в Польше БПЛА
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    17 комментариев
    27 сентября 2025, 19:36 • Новости дня

    Лавров заявил о попытках «похоронить» решение ООН по Палестине

    Лавров заявил о попытках сорвать создание Палестины через госпереворот

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил о попытках совершить своего рода государственный переворот с целью «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства.

    Попытки «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства осуществляются посредством фактического госпереворота, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, в последние дни ряд западных стран объявили о признании Палестины, однако этот шаг был анонсирован еще несколькими месяцами ранее.

    Лавров задался вопросом, почему признание Палестины было отложено, предположив, что страны надеялись на развитие ситуации, при котором признавать было бы уже нечего. Он отметил, что ситуация требует срочных действий, чтобы не допустить такого сценария, и добавил, что участники Международной конференции высокого уровня по вопросу о Палестине выступили в поддержку этой позиции.

    Глава МИД России напомнил, что Москва осудила нападение боевиков ХАМАС на граждан Израиля 7 октября 2023 года, однако подчеркнул, что «жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания», передает ТАСС.

    Лавров добавил, что нет оправдания коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа, где под бомбардировками и от голода гибнут дети, разрушаются больницы и школы, а сотни тысяч людей остаются без крова.

    Министр также категорически осудил планы по аннексии Западного берега реки Иордан, подчеркнув, что они не имеют никакого оправдания. По его мнению, единственный выход из кризиса – следовать решениям ООН и реализовать принцип двух государств для израильтян и палестинцев.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил против аннексии Западного берега Израилем и призвал остановить подобные действия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о категорическом несогласии с возможностью создания палестинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему до сих пор никто точно не знает, что такое Государство Палестина.

    26 сентября 2025, 03:20 • Новости дня
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Стремительное обмеление Каспийского моря происходит не из-за климата, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

    Он отметил, что в 2022 году на саммите прикаспийских государств затрагивал тему  ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Теперь ситуация гораздо хуже – Каспийское море стремительно мелеет.

    «Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень Каспийского моря достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений – менее минус 29 метров по балтийской системе высот.

    Президент России Владимир Путин год назад на встрече с губернатором Астраханской области отмечал необходимость проведения научного анализа состояния Волги и Каспийского моря, чтобы избежать дальнейшего обмеления Каспия.

    Президент Казахстана Токаев 1 сентября назвал ситуацию с обмелением Каспия критической.

    Комментарии (34)
    25 сентября 2025, 19:45 • Новости дня
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании войны против России через конфликт на Украине и прямом военном участии.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину, передает ТАСС. По его словам, кризис на Украине был спровоцирован коллективным Западом, который теперь прямо участвует в конфликте против России.

    На совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20) Лавров сказал: «Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют». Он подчеркнул, что действия Запада стали прямым вмешательством в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом вопросы деятельности ОБСЕ на фоне будущего председательства Швейцарии в 2026 году.

    Лавров выступил за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы и призвал исключить страну из списка спонсоров терроризма. Москва выразила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для поиска решений по устранению причин украинского кризиса.

    Комментарии (26)
    27 сентября 2025, 12:35 • Видео
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 04:20 • Новости дня
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях сессии ГА ООН затронул деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в Организации в 2026 году и роль страны в международных делах, сообщили в МИД России.

    Как сообщили в МИД России, Лавров в ходе переговоров изложил принципиальные оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.

    «С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    Также главы МИД России и Швейцарии обсудили актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе парламент Швейцарии готовился рассмотреть на осенней сессии идею отправки военных на Украину «в рамках миротворческой миссии».

    Москва выразила готовность взаимодействовать с Вашингтоном для поиска решений, устраняющих первопричины украинского кризиса. Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений по Украине.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
    Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что движение ХАМАС не имеет будущего в рамках палестинской администрации и должно будет сложить оружие.

    Аббас, выступая в онлайн-режиме на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнул: «Мы осуждаем атаку Израиля 7 октября, в результате которой пострадали мирные граждане Израиля и часть из них были похищены». По его словам, не только ХАМАС, но и другие вооруженные группировки должны отказаться от вооруженного сопротивления, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в США заявил о категорическом несогласии с возможностью создания палестинского государства.

    Во вторник Аббас сообщил, что палестинское радикальное движение ХАМАС будет исключено из управления сектором Газа.

    Комментарии (6)
    25 сентября 2025, 18:23 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о согласии Путина поддержать Гросси на пост главы ООН

    Лукашенко заявил о готовности Путина поддержать главу МАГАТЭ в выдвижении на пост генсека ООН

    Лукашенко сообщил о согласии Путина поддержать Гросси на пост главы ООН
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал уверенность, что президент России Владимир Путин не станет препятствовать возможному назначению главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси руководителем Организации Объединенных Наций.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Глобального атомного форума заявил, что президент России Владимир Путин не будет возражать против назначения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на должность генсека ООН, передает ТАСС.

    Лукашенко обратился к Гросси со словами: «Вы никогда не подставляли нас с россиянами и не заставляли нас оправдываться. Вы были искренним и порядочным человеком. Поэтому Владимир Владимирович сказал, что если господин Гросси захочет быть руководителем ООН, почему мы будем возражать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. По данным СМИ, Гросси рассчитывает получить поддержку администрации США и их союзников для своей кандидатуры.

    Комментарии (16)
    27 сентября 2025, 00:58 • Новости дня
    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана

    Полянский: Россия не признает запуск восстановления санкций против Ирана

    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, любые ограничения «утратят актуальность» с прекращением срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил, что любые попытки возобновить антииранские санкции Совбеза ООН, действовавшие до 2015 года, «неправомерны и нежизнеспособны», передает ТАСС.

    По его словам, Россия категорически не признает заявления Великобритании и Франции о запуске процедуры восстановления санкций, так называемого «снэпбэка», передает РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что у секретариата ООН нет оснований для возобновления мандатов по мониторингу и реализации санкций против Ирана, и любые попытки сделать это будут рассматриваться как нарушение Устава ООН. Он отметил, что если такие действия последуют, Россия серьезно пересмотрит свои отношения с секретариатом организации.

    «И в процедурном, и в политическом плане исход сегодняшнего голосования означает лишь одно: коль скоро Совет Безопасности не принял решение о техническом продлении срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, то она прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность», – сказал он в ходе заседания Совбеза.

    В 2006 году был создан Комитет 1737 по санкциям против иранской ядерной и ракетной программы, а в 2010 году учреждена группа экспертов для помощи комитету. Оба органа прекратили деятельность после принятия резолюции 2231 в поддержку иранской ядерной сделки в 2015 году.

    Россия и Китай, по словам Полянского, сделали все возможное для предотвращения негативного сценария, а ответственность за последствия несут те государства, которые не поддержали проект резолюции. США, Великобритания и Франция нацелены окончательно развалить ядерную сделку с Ираном, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что санкции ООН по иранской ядерной программе будут возобновлены в конце недели.

    Комментарии (39)
    25 сентября 2025, 18:46 • Новости дня
    Израиль нанес пять ударов по столице Йемена

    Израильские истребители нанесли пять ударов по Сане и пригородам

    Tекст: Денис Тельманов

    Сообщается о серии ударов, нанесенных израильскими военными самолетами по столице Йемена и ее окрестностям, и о продолжающихся налетах на регион.

    Израильские военные нанесли пять авиаударов по различным районам в столице Йемена Сане, а также три удара по ее пригородам, передает РИА «Новости». Согласно источнику в местных органах власти, израильские истребители продолжают находиться в небе над городом.

    Источник сообщил: «Израильские истребители нанесли пять ударов по разным районам в Сане, еще три – по ее пригородам. Они продолжают находиться в воздухе над столицей Йемена».

    Ранее израильское руководство пообещало ответить шиитскому движению «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующему север Йемена, после их атаки на израильский город Эйлат. В результате удара беспилотника по Эйлату в среду были ранены более 20 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток может столкнуться с новым витком беспорядков в случае отсутствия соглашения о безопасности с Израилем. Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что иранская разведка получила большой объем данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 02:28 • Новости дня
    Лавров подтвердил позицию России об отмене Вашингтоном блокады Кубы
    Лавров подтвердил позицию России об отмене Вашингтоном блокады Кубы
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Россия в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова выступила за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы, призвав исключить страну из списка спонсоров терроризма.

    «Лавров подтвердил принципиальную позицию Российской Федерации о необходимости незамедлительного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США и исключения страны из американского списка «государств-спонсоров терроризма», – сказано в заявлении МИД России по итогам переговоров Лаврова с кубинским коллегой Бруно Родригесом.

    Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что стороны в традиционно доверительном, конструктивном ключе провели «сверку часов» по актуальным аспектам российско-кубинских отношений стратегического партнерства.

    Лавров и Родригес подчеркнули взаимный настрой на поддержание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной и углубление сотрудничества в торгово-экономической сфере.

    Москва и Гавана отметили общность подходов по большинству вопросов глобальной и региональной повестки, а также выразили обоюдное стремление сторон к дальнейшему наращиванию взаимодействия в ООН, других многосторонних площадках, в том числе БРИКС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил обеспокоенность военной активностью США в Карибском бассейне, обращая внимание на возможные последствия для мира и стабильности региона.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 02:40 • Новости дня
    В канцелярии Нетаньяху заявили о требованиях к Сирии

    Tекст: Ирма Каплан

    На переговорах с Сирией Израиль требует гарантий демилитаризации юго-западной части страны и обеспечения безопасности сирийских друзов, сказано в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    «Ведутся переговоры с Сирией. Их завершение зависит от обеспечения интересов Израиля, что включает, среди прочего, демилитаризацию юго-западной Сирии и гарантии безопасности друзов в Сирии», – приводит ТАСС выдержку из заявления канцелярии Нетаньяху.

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа 22 сентября заявил на полях 80-й сессии ГА ООН о том, что его страна «хочет избежать войны с Израилем», поскольку нуждается в мире, чтобы продолжать строительство. Он считает, что две соседние страны могут договориться о мерах безопасности, однако  Израиль «должен уйти с сирийской территории».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани прибыл в Вашингтон для переговоров о соглашении с Израилем и отмене американских санкций.

    Сирийский лидер Ахмад аль-Шараа прилетел в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН, став первым президентом страны на этом мероприятии с 1967 года.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Захарова упрекнула Стубба в «фальсификации здравого смысла»

    Захарова: Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес президента Финляндии Александра Стубба, обвинив его в «фальсификации здравого смысла».

    Стубб заявил, что «у России нет права продолжать свое наступление в Украине и у Израиля нет права нарушать международное право в Палестине», передает Yle.

    «Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла», – заявила в ответ Захарова в Telegram.

    Она напомнила, что руководство Израиля и киевский режим на протяжении многих лет публично выражали взаимную поддержку, а ЕС также участвовал в этом процессе.

    Она подчеркнула, что Финляндия в 2023 году приобрела у Израиля системы противоракетной обороны »Праща Давида« на 317 млн евро. «И теперь он будет о чём-то рассказывать!» – заявила Захарова.

    По словам Захаровой, ситуация на Украине является следствием политики стран НАТО, которые долгие годы стремились превратить Украину в «ультралиберальную демократию с русофобским движком».

    Захарова также подчеркнула, что международное право было нарушено вследствие неисполнения резолюции Совбеза ООН по Минским договоренностям, а также несоблюдения решений ООН о создании государства Палестина.

    «Кто же нарушил международное право? Западное сообщество, управляемое либерально-диктаторскими режимами, к которому и относится Президент Финляндии Стубб, протащивший свою страну в НАТО, вопреки законам демократии», – заявила Захарова.

    Она также призвала Стубба начать обсуждение вопросов международного права с оценки ситуации в «в его части Евразийского континента», где русскоязычное население подвергается преследованию и уничтожению со стороны киевского режима при поддержке Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб заявил, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева, не намереваясь учитывать интересы России, и готовы к возможной военной эскалации на Украине.

    Стубб на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что общается с последним почти каждый день и времени с ним проводит едва ли не больше, чем с супругой.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 05:04 • Новости дня
    Лавров провел переговоры с Гутеррешем на Генассамблее ООН
    Лавров провел переговоры с Гутеррешем на Генассамблее ООН
    @ Telegram-канал МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    В Нью-Йорке прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша, на которой российский министр обратил внимание на реформирование ООН и ситуацию на Украине.

    Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша состоялись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Telegram-канал МИД России.

    Стороны обсудили вопросы реформирования ООН в русле инициативы «ООН-80». Лавров подчеркнул, что преобразования должны быть продуманными, сохранять институциональные основы, опираться на разделение труда между органами организации и обеспечивать максимальную поддержку государств-членов.

    «Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуация вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудалённо в соответствии со ст. 100 Устава ООН», – отметили в МИД России.

    Лавров и Гутерреш заявили о намерении укреплять конструктивное сотрудничество России и ООН. Российская делегация вновь заявила о поддержке центральной координирующей роли организации и принципов Устава ООН во всем их объеме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации, заявил президент России Владимир Путин.

    В приветственной речи Гутерреш выступил за более сильную Организацию, чему будет способствовать инициатива «ООН-80», позволяющая подготовить ее к миру, который больше не будет похож на мир 1945 года или даже на мир прошлого года.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 02:53 • Новости дня
    Аш-Шараа заявил о страхе Сирии перед Израилем и призвал договориться

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток столкнется с новым витком беспорядков, если Израиль не достигнет соглашения о безопасности с его переходным правительством.

    «Мы не создаем проблемы Израилю. Мы боимся Израиля, а не наоборот. Существует множество рисков, связанных с тем, что Израиль затягивает переговоры и настаивает на нарушении нашего воздушного пространства и вторжениях на нашу территорию», – приводит его слова на мероприятии в Институте Ближнего Востока Times of Israel.

    Шараа выразил надежду на заключение соглашения о безопасности с Израилем, но обвинил Иерусалим в затягивании процесса и продолжении вторжений в Сирию.

    Он отверг любые разговоры о разделе страны и заявил, что это защищает интересы друзского меньшинства.

    «Иордания находится под давлением, и любые разговоры о разделе Сирии навредят Ираку, навредят Турции. Это отбросит нас всех назад», – сказал он, отметив, что Сирия только что вышла из полутора десятилетий войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани прибыл в Вашингтон для переговоров о соглашении с Израилем и отмене американских санкций.

    На переговорах с Сирией Израиль требует гарантий демилитаризации юго-западной части страны и обеспечения безопасности сирийских друзов, сказано в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 01:20 • Новости дня
    Al Masirah сообщил об ударе хуситов гиперзвуковой ракетой по Израилю

    Tекст: Ирма Каплан

    Йеменские хуситы движения «Ансар Аллах» ударили по целям в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», заявил представитель движения Яхья Сариа.

    «Вооруженные силы: Операция проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», успешно поразившей цель», – сообщил телеканал Al Masirah.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток может столкнуться с новым витком беспорядков в случае отсутствия соглашения о безопасности с Израилем.

    Израильские военные самолеты 25 сентября ударили по столице Йемена и ее окрестностям, нанеся пять авиаударов по различным районам Саны.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 23:28 • Новости дня
    Британия заявила о восстановлении санкций ООН против Ирана в конце недели

    Постпред Британии Вудворд: Санкции ООН против Ирана восстановят в конце недели

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции ООН, касающиеся иранской ядерной программы, будут возобновлены в конце недели, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

    Вудворд отметила, что Совет уже выполнил все предусмотренные процедуры для восстановления санкций согласно резолюции 2231.

    «Поэтому в конце этой недели будут вновь введены санкции ООН, направленные против иранской программы по распространению ядерного оружия». – приводит ее слова ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что все государства-члены ООН обязаны в полном объеме соблюдать эти ограничения в соответствии с уставом организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, подготовленный Россией и Китаем, который предусматривал продление на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. За данный документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Британию, еще двое воздержались. На прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана.


    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 22:56 • Новости дня
    СБ ООН отклонил российско-китайский проект резолюции по иранской ядерной сделке

    Совбез ООН отклонил поддерживающий иранскую ядерную сделку проект резолюции

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предусматривающий продление на шесть месяцев действия резолюции Совбеза 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном, сообщают информационные агентства.

    За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, передает ТАСС.

    Против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Великобританию, еще двое воздержались, передает РИА «Новости».

    В МИД России отмечали, что предложенная резолюция «давала реальную возможность выправить ситуацию» вокруг иранской ядерной программы. Документ содержал требование, чтобы все первоначальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий немедленно возобновили переговоры для поиска дипломатического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана. Российская сторона обратилась к европейским странам – участницам СВПД с призывом прекратить провокации и вернуться к переговорам.

    Комментарии (0)
  • О газете
