Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

21 сентября государственность Палестины признали Канада, Австралия и Британия. Из этого дипломатического жеста вытекает вопрос – а что, собственно, и в каких границах признано – и как дальше имплементировать это решение.

Где находится Палестина?

Признанное государство должно иметь свои границы, но каковы они у Государства Палестина никто точно ответить не может. Ситуацию усугубляет то, что власти этого сообщества не контролируют всю его территорию.

Есть карты ближневосточных земель до 1947 года, где под названием Палестина можно увидеть британскую подмандатную территорию, признанную Лигой Наций. ООН в 1947 году отменила этот мандат и объявила о выводе британских войск и праве на создание на этом месте двух государств – еврейского и арабского.

Первое было создано и уже 77 лет называется Израилем. Второе не сформировано до конца до сих пор, хотя и признано большинством членов ООН. Тогда же те земли, которые ООН определил для палестинских арабов, были поделены между Иорданией (Иудея и Самария, они же западный берег реки Иордан) и Египтом (Газа и её окрестности). Часть их, а также западные кварталы Иерусалима, который планировался в качестве международной зоны, в дальнейшем в ходе войны за независимость перешли под контроль Израиля.

Арабские страны долгое время вообще ничего не хотели слышать об Израиле и пытались его «сбросить в море». Такую позицию некоторые из них, а также движение ХАМАС, до сих пор отстаивают.

Руководители палестинского национального движения согласились с правом Израиля на существование только к 1993 году. Тогда были достигнуты договорённости о создании автономии на тех самых территориях, которые в 1947 году ООН отвел под арабское государство и которые в 1967 году Израиль отвоевал у Иордании и Египта.

И если из Газы израильские войска и гражданские лица ушли полностью, то в Иудее и Самарии остаётся множество еврейских поселений, чей статус до конца не определён даже израильским законодательством. Как решать эту проблему, не знает никто.

А Иерусалим, который, согласно решению ООН, должен быть общим, Израиль считает своей «единой и неделимой столицей». Одновременно восточную часть города палестинские арабы объявили своей столицей, и это прописано в ряде резолюций ООН разных лет. Договориться по этому вопросу невозможно.

Таким образом, никто точно не может сказать, какая территория на сегодня де-юре входит в состав международно признанного Государства Палестина.

Кто чем располагает

Государство Палестина формально существует с 1988 года. Тогда его признали СССР (после его распада Россия не стала отменять это решение) и ряд стран на разных континентах. Речь шла о легитимации претензий Организации освобождения Палестины, не признававшей на тот момент право Израиля на существование.

При этом ряд соседних арабских стран и Иран (он отозвал признание Израиля в 1979 году) признают Палестину в границах всей бывшей подмандатной британской территории, включая весь нынешний Израиль. Большая часть государств, признавших независимость Палестины, видят её на территории, предназначенной арабам согласно резолюции ООН 1947 г. об отмене мандата и разделении зон ответственности.

А де-факто всё ещё сложнее. В 1994 году была создана палестинская национальная администрация, там прошли выборы. Но в 2007 году она потеряла управление сектором Газа, где власть оказалась в руках ХАМАС и не подчиняется администрации в Рамалле. Таким образом, международно признанное палестинское руководство не контролирует всю определённую ей территорию.

Можно заметить, что такие территориальные разночтения существуют и в других регионах. Например, Китай тоже не контролирует Тайвань, но КНР признаёт практически весь мир вместе с островом. Столь же неопределённым остаётся статус острова Майотта, который Франция продолжает удерживать после провозглашения независимости Коморских островов. И этот список можно продолжить.

Есть и ещё одна проблема – легитимности власти на территориях, на которых должно находиться палестинское государство. В своё время там проходили выборы, но администрация, находящаяся в городе Рамалла, избиралась в 2005 году (президент) и в 2006 году (парламент, он же Палестинский национальный совет) и с тех пор никем не переизбиралась. Так что «просроченность» президента Махмуда Аббаса (Абу Мазена) и депутатов ещё больше, чем у гражданина Зеленского и Верховной Рады в Киеве.

Правда, как говорится в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни о признании Государства Палестина, палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году. По его словам, реформы затронут коренное изменение системы управления, при этом в выборах не сможет участвовать движение ХАМАС, а также запланирована демилитаризация палестинского государства.

Карни подчеркнул, что обязательства были даны как Канаде, так и международному сообществу.

Но кто может гарантировать, что эти обязательства будут выполнены? Ведь «сложная международная обстановка» и «отсутствие технических возможностей» могут и в следующем году стать объяснениями для непроведения выборов и реформ на всей этой территории или в отдельных её частях.

Что думают в Израиле

Чтобы международно признанное палестинское государство могло начать полноценно существовать, соседи не должны быть принципиально против его появления. В случае Израиля с самого начала это было не так, но он отстоял свою независимость вооружённым путём, а затем заставил и Египет, и Иорданию признать своё право на существование.

И сейчас уже сам Израиль против создания Государства Палестина. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху 21 сентября заявил, что Израиль будет бороться против создания палестинского государства, поскольку таковое «поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма».

Он также сказал, что в ближайшие дни примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведёт встречи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы изложить свое видение «истинного мира, мира, проистекающего из силы». А о статусе Иерусалима решение принято уже 45 лет назад, и еврейское государство ни с кем не собирается его обсуждать.

Так что вопросы, что признано, на какой территории и что при этом должны делать Израиль, Египет и Иордания и де-факто, и де-юре остаётся открытыми.