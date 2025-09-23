  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении 11-го после полуночи БПЛА
    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей
    Ветеринар предупредила владельцев собак о начале сезона вольерного кашля
    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ
    Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ рублями
    Первое судно отправилось из КНР в Европу по Севморпути
    В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    23 сентября 2025, 04:56 • Новости дня

    Гутерриш назвал государственность палестинцев «правом, а не наградой»

    Гутерриш: Государственность для палестинцев является правом, а не наградой

    Tекст: Антон Антонов

    Отрицание права палестинцев на государственность лишь способствует усилению радикализма по всему миру, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

    «Давайте внесем ясность: государственность для палестинцев – это право, а не награда», – приводит слова Гутерриша ТАСС.

    Генсек ООН считает, что отрицание этой государственности станет «подарком для экстремистов во всем мире». Гутерриш подчеркнул, что без создания двух государств невозможно достижение мира на Ближнем Востоке, а радикализм будет распространяться по всему миру.

    Он назвал нынешнюю ситуацию «невыносимой» и «ухудшающейся с каждым часом», заявив, что «единственный выход – решение о создании двух государств». Генсек выступил за создание независимого, суверенного и демократического Государства Палестина в границах до 1967 года, с Иерусалимом как столицей для двух государств.

    Гутерриш также призвал к немедленному и постоянному прекращению огня, безоговорочному освобождению всех заложников и обеспечению полного гуманитарного доступа в регион. Он отметил, что ничто не может оправдать «коллективное наказание палестинского народа или любую форму этнической чистки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании государственности Палестины на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

    20 сентября 2025, 19:55 • Новости дня
    ХАМАС опубликовал снимки 47 заложников, чтобы попрощаться

    Tекст: Вера Басилая

    ХАМАС опубликовал фотографии 47 израильских заложников и призвал проститься с ними на фоне активизации военной операции в Газе.

    Фотографии 47 израильских заложников были опубликованы военным крылом движения ХАМАС, передает РБК. Снимки опубликованы в Telegram-канале «Бригад аль-Кассама» с подписями на арабском и иврите. В публикации содержался призыв попрощаться с заложниками на фоне начавшейся израильской военной операции в Газе.

    «Из-за непреклонности Нетаньяху и покорности Замира; прощальное фото к начале операции в Газе», – говорится в описании к снимкам.

    На вечер 20 сентября в городах Израиля запланированы массовые митинги, участники которых требуют остановить военные действия для сохранения жизней заложников.

    Ранее ХАМАС пригрозил смертью заложников в ответ на военную операцию Израиля в Газе.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа.

    21 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Нетаньяху заявил, что будет бороться против государственности Палестины
    Нетаньяху заявил, что будет бороться против государственности Палестины
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности выступить против признания палестинской государственности на международных площадках, включая ООН.

    Израильское правительство намерено бороться с попытками признания палестинской государственности на всех возможных международных площадках, включая ООН, заявил Нетаньяху, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль будет бороться с «клеветнической пропагандой» и против призывов к созданию палестинского государства, поскольку таковое «поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма».

    Нетаньяху также сказал, что уже в середине следующей недели посетит США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведения встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Премьер заявил, что представит в ООН правду Израиля и изложит свое видение «истинного мира, мира, проистекающего из силы».

    В воскресенье государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия.

    Премьер Канады Марк Карни заявил, что палестинское руководство обязалось провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сообщил, что Палестина проведет комплекс реформ в ответ на признание Британией независимости Палестинского государства.

    22 сентября 2025, 21:05 • Видео
    Зачем США новые санкции против России

    В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    20 сентября 2025, 11:14 • Новости дня
    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН

    Франс Пресс анонсировал признание Палестины десятью странами ООН

    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН
    @ David Canales/SOPA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Нью-Йорке десять государств намерены официально объявить о признании Палестины на конференции на полях Генассамблеи ООН 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона.

    Десять стран заявят о признании Палестины в рамках конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. Советник президента Франции уточнил, что решение будет оглашено на специальном мероприятии в понедельник и решение принять участие в признании уже приняли Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью, в которой официально объявит о признании Палестины, его выступление назначено на 15:00 по местному времени (22:00 мск). Макрон также будет председательствовать на конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который присоединится по видеосвязи.

    Напомним, что СССР официально признал Палестинское государство 18 ноября 1988 года. С января 1990 года в Москве работает посольство Государства Палестина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции после заявления о признании Палестины. Кабмин Британии потребовал от Кира Стармера признать Палестину. Эмманюэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

    22 сентября 2025, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле

    Политолог Ципис: У Израиля нет инструментов для борьбы с мировым признанием Палестины

    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Признание Палестины рядом стран может привести к вооруженным столкновениям на улицах Израиля и даже к попытке захвата власти ультраправыми сионистами. Но это не помешает становлению Палестинского государства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «бороться» с признанием Палестины.

    «Палестинское государство будет провозглашено. Это можно считать неизбежным фактом, не зависящим от признания со стороны какой-либо отдельной страны, будь то Великобритания или Франция. Соответствующие заявления Парижа или Лондона лишь придают больше звучания этому дискурсу на международной арене», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    «Впрочем, признание Палестины рядом стран может вызвать глубокий общественно-политический раскол в Израиле и даже привести к гражданским столкновениям на улицах с участием ряда этнических объединений, в том числе арабов, а также ультраправых религиозных сил. Последние попытаются любой ценой не допустить образования Палестинского государства», – спрогнозировал спикер.

    «Не исключена даже попытка вооруженного переворота и захвата власти какой-либо из групп активистов, например – ультраправыми сионистами. Но это никак не изменит вектора к признанию Палестины. Более того, у Тель-Авива даже в дипломатическом поле почти не остается инструментов для борьбы, обещанной Нетаньяху. На мой взгляд, становлению Палестинского государства не помешает даже гипотетическое вето США», – считает аналитик.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности «бороться» с признанием Палестинского государства, которое, по его словам, «поставит под угрозу существование Израильского государства», пишет Times of Israel.

    «У меня есть четкое послание тем лидерам, которые признают Палестинское государство после ужасной бойни 7 октября: вы вручаете ценнейшую награду террору», – сказал премьер. «Этого не произойдет, – продолжил он. – Палестинское государство не будет создано к западу от Иордана».

    Политик пообещал объявить о дальнейших действиях Тель-Авива по этому вопросу после своего возвращения из США на следующей неделе. Нетаньяху планирует выступить против признания палестинской государственности на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и провести встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом.

    «Не позволяйте джихадистской идеологии диктовать вам политические решения», – написал МИД Израиля на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), обращаясь к странам, объявившим или готовым признать Палестинское государство.

    Днем ранее Великобритания, Канада, Австралия и Португалия объявили об официальном признании Палестинского государства, указав, что это единственный путь к установлению мира в регионе. Британский премьер Кир Стармер заявил, что это решение не станет «наградой для ХАМАС», а будет означать, что у палестинского движения «нет будущего, а также никакой роли в правительстве и в обеспечении безопасности».

    Премьер Канады Марка Карни заявил, что палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году. По его словам, новшества приведут к коренным изменениям системы управления, при этом в электоральной кампании не сможет участвовать ХАМАС. Также запланирована демилитаризация будущего государства.

    Саудовская Аравия и Франция проведут в понедельник в Нью-Йорке консультации, после которых ожидается признание Парижем палестинской государственности. С аналогичными заявлениями, вероятно, выступят Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта и Сан-Марино. В ХАМАС указали на важность этих решений, но призвали к «практическим мерам для прекращения войны в секторе Газа и недопущения аннексии Западного берега реки Иордан», сообщает ТАСС.

    Европейские страны заявили о готовности признать Палестину в ООН и осудили Израиль за действия в Газе, однако конкретные шаги практически отсутствуют, пишет The New York Times. Европейский союз предложил повысить тарифы на израильские товары, однако решение не согласовано из-за противодействия ряда государств, особенно Германии.

    В отдельных странах, таких как Испания, введен запрет на поставки оружия Израилю, а Бельгия объявила о планах запретить импорт товаров с израильских поселений на Западном берегу. Еврокомиссия предложила приостановить часть торгового соглашения с Израилем, что может лишить страны ЕС преференций на миллиарды евро, но этот шаг также не получил широкой поддержки.

    В свою очередь израильская политическая элита, включая крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, выступила за немедленную аннексию Западного берега и демонтаж Палестинской автономии. Бен-Гвир назвал признание «наградой для убийц», имея в виду боевиков ХАМАС, и пообещал внести на следующее заседание правительства предложение о распространении суверенитета на спорные территории, передает Al Jazeera.

    Оппозиционный политик Бенни Ганц заявил, что признание Палестины только укрепит позиции ХАМАС, усугубит ситуацию с заложниками и может отдалить возможность их освобождения. В то же время левый депутат Офер Кассив назвал шаг Британии «правильным направлением», подчеркнув, что признание – лишь первый шаг, за которым должны последовать реальные меры, включая эмбарго на поставки оружия Израилю ради прекращения «геноцида в Газе».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство. При этом, по его мнению, заявления западных лидеров по этому вопросу носят неоднозначный характер, поскольку они рассчитывают, что в ближайшем будущем «им будет нечего признавать».

    21 сентября 2025, 06:40 • Новости дня
    Катар потребовал от Израиля извинений

    Катар назвал Израилю условия возобновления посредничества в секторе Газа

    Катар потребовал от Израиля извинений
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ирма Каплан

    Катар потребовал извинений от Израиля за удар по Дохе, прежде чем представители государства возобновят посреднические усилия в секторе Газа, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

    «Просьба об извинениях исходит от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, и что он поднял этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио, когда они встретились во вторник в Дохе. По словам осведомленного источника, просьба Катара также обсуждалась на встречах Рубио и Нетаньяху с посланником США Стивом Уиткоффом и министром стратегических дел Израиля Роном Дермером», – пишет Axios, ссылаясь на источники.

    Катар отказался от роли посредника после израильского удара по Дохе.  Администрация американского президента Дональда Трампа считает, что без посредничества Катара будет очень трудно достичь соглашения об освобождении заложников ХАМАС и прекращении войны.

    «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов и заявил, что Израиль может нанести новый удар в будущем. Принесение извинений сейчас было бы политически взрывоопасным поворотом событий для Нетаньяху и его крайне правой коалиции, но источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что Катар понимает политическую сложность в Израиле и готов проявить гибкость в формулировках», – говорится в статье.

    Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль недооценил масштабы кризиса, который может вызвать атака на Катар, добавив, что Нетаньяху понимает, как просчитался.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить, что поддержали арабские страны. Тогда же Катар заявил об остановке переговоров по урегулированию в секторе Газа.

    21 сентября 2025, 16:17 • Новости дня
    Британия признала Государство Палестина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина.

    «Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение конфликта путем создания двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина», – написал Стармер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) .

    Напомним, в воскресенье государственность Палестины также признали Канада и Австралия.

    Ранее сообщалось, что 10 стран намерены признать Палестину 22 сентября.

    22 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    @ PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании государственности Палестины.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании государственности Палестины, передает ТАСС.

    «В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина», – заявил Макрон.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает признание Палестины в качестве дипломатического рычага для давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль, пока не изменит свою позицию по палестинскому вопросу.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей готовности «бороться» с признанием Палестинского государства и назвал этот шаг угрозой для существования Израиля.

    22 сентября 2025, 10:38 • Новости дня
    Израильские политики осудили решение Британии официально признать Палестину
    Израильские политики осудили решение Британии официально признать Палестину
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Объявление Британии о признании Государства Палестина вызвало резкую реакцию среди израильских политиков и призывом к немедленной аннексии Западного берега, сообщает Al Jazeera.

    Великобритания официально признала Государство Палестина, что вызвало резкую реакцию среди израильских политиков и общества, передает Al Jazeera.

    Новость о решении британского премьер-министра Кира Стармера стала поводом для обсуждения и негодования как среди сторонников правительства Биньямина Нетаньяху, так и среди его оппонентов.

    Израильская политическая элита, включая крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, выступила за немедленную аннексию Западного берега и демонтаж Палестинской автономии. Бен-Гвир назвал признание «наградой для убийц», имея в виду боевиков ХАМАС, и пообещал внести на следующее заседание правительства предложение о распространении суверенитета на спорные территории.

    Оппозиционный политик Бенни Ганц заявил, что признание Палестины только укрепит позиции ХАМАС, усугубит ситуацию с заложниками и может отдалить возможность их освобождения. По его словам, западные лидеры должны оказывать максимальное давление на ХАМАС для передачи заложников, а не идти на уступки.

    В то же время левый депутат Офер Кассив назвал шаг Британии «правильным направлением», подчеркнув, что признание – лишь первый шаг, за которым должны последовать реальные меры, включая эмбарго на поставки оружия Израилю ради прекращения «геноцида в Газе». Кассив ранее поддержал иск ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, за что был временно отстранен от работы в Кнессете.

    Среди израильтян, опрошенных журналистами, мнения разделились: одни считают решение Британии незначительным и символическим, другие видят в нем поддержку врагов Израиля. Некоторые отмечают, что внешнее признание Палестины не изменит положения дел на местах, а подобные жесты воспринимаются как политические игры, не влияющие на безопасность и повседневную жизнь граждан.

    Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас пообещал провести реформы после решения Британии.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    21 сентября 2025, 19:08 • Новости дня
    Нетаньяху: Палестинского государства не будет к западу от реки Иордан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государство Палестина не появится к западу от реки Иордан, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье, говоря о признании палестинской государственности Британией, Канадой и Австралией.

    «Палестинского государства не будет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет», – цитирует Нетаньяху ТАСС.

    Также Нетаньяху заявил о готовности выступить против признания палестинской государственности на международных площадках, включая ООН.

    В воскресенье государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия.

    20 сентября 2025, 17:17 • Новости дня
    Израиль попросил США «надавить» на Египет из-за наращивания сил на Синае

    Axios: Нетаньяху попросил администрацию США повлиять на Египет из-за Синая

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к администрации США с просьбой оказать давление на Египет по вопросу наращивания военных сил и строительства инфраструктуры на Синайском полуострове, сообщает Axios.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к администрации США с просьбой оказать давление на Египет из-за наращивания военного присутствия на Синайском полуострове, передает ТАСС.

    По данным портала Axios, Нетаньяху считает, что Египет увеличивает силы и развивает военную инфраструктуру, нарушая условия мирного договора 1979 года между странами.

    На встрече с госсекретарем США Марко Рубио, проходившей в Иерусалиме на этой неделе, Нетаньяху передал список инициатив Каира на Синайском полуострове, которые израильская сторона расценивает как серьезные нарушения соглашения. По данным израильских источников, Египет увеличил длину взлетно-посадочных полос на военных базах и построил подземные сооружения, которые потенциально могут использоваться для хранения ракет.

    Израильские чиновники отмечают, что доказательств хранения ракет на этих объектах пока нет, однако инфраструктура может быть использована в наступательных целях. Как сообщается, Каир не предоставил убедительных объяснений своим действиям, несмотря на дипломатические и военные запросы со стороны Израиля.

    Ранее Израиль заключал тайное соглашение с Египтом, в рамках которого наноcил удары по боевикам на Синайском полуострове.

    Колумнист турецкой газеты Hurriyet заявил, что Израиль оказывает влияние на позицию США по вопросу Газы.

    США заблокировали в шестой раз резолюцию в Совете Безопасности ООН по ситуации в Газе.

    22 сентября 2025, 08:33 • Новости дня
    Власти Японии назвали признание Палестины делом времени

    Кабмин Японии назвал признание Палестины вопросом подходящего времени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Токио продолжает настаивать на необходимости двухгосударственного решения в вопросе Ближнего Востока, считая признание Палестины лишь вопросом подходящего момента, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

    По его словам, Япония проведет всесторонний анализ ситуации после заявлений ряда стран о признании Государства Палестина, сообщает РИА «Новости».

    Хаяси подчеркнул: «Пока Япония поддерживает решение о двухгосударственном решении, вопрос не в том, признавать ли это государство, а в том, когда это произойдет. Мы проведем всесторонний анализ, внимательно следя за изменениями ситуации».

    Токио продолжает выступать за реализацию двухгосударственной схемы, при которой Палестина и Израиль могли бы мирно сосуществовать. По словам Хаяси, приоритетом сейчас является обеспечение устойчивого существования Палестины наряду с Израилем.

    Ранее глава МИД Японии Такэси Иваей отмечал, что нынешняя обстановка не способствует продвижению идеи двухгосударственного решения. В Палестине позиция Японии встретила критику: министр иностранных дел Палестины Кармен Агабекян-Шахин назвала отказ признавать Палестину прискорбным и выразила надежду, что японское правительство все же изменит свое решение в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции после заявления Парижа о готовности признать Государство Палестина. Кабмин Британии потребовал от главы правительства Кира Стармера признания Палестины. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении официально признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре.

    21 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Аббас пообещал Британии проведение реформ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Палестине планируется провести комплекс реформ в ответ на признание Британией независимости Палестинского государства, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

    Аббас «высоко оценил признание Британией независимого Государства Палестина, назвав его важным шагом на пути к достижению справедливого и прочного мира», сообщили в канцелярии ПНА, передает ТАСС.

    Аббас отметил, что продолжит выполнять реформы, согласованные в рамках договоренностей с Лондоном.

    Напомним, в воскресенье государственность Палестины признали Канада, Австралия и Британия.

    Канадский премьер Марк Карни сообщил, что палестинские власти взяли на себя обязательство провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.

    21 сентября 2025, 16:17 • Новости дня
    Австралия признала государственность Палестины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Австралия официально признала независимость и суверенитет Государства Палестина, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг.

    «Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Канада признала государственность Палестины.

    Напомним, Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский кабмин потребовал от премьера страны Кира Стармера признать Государство Палестина.

    21 сентября 2025, 16:09 • Новости дня
    Канада признала государственность Палестины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канадская сторона признает государственность Палестины, об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни в воскресенье.

    Канада признает Государство Палестина, Оттава предлагает партнерство в «построении надежды на мирное будущее» Палестине и Израилю, указал Карни, передает ТАСС.

    Напомним, Израиль сделал заявление в ответ на признание Палестины Францией. Британский кабмин потребовал от премьера страны Кира Стармера признать Государство Палестина.

    21 сентября 2025, 03:54 • Новости дня
    При атаке дронов по северу Сирии погибли пять женщин и двое детей

    Tекст: Ирма Каплан

    Пять женщин и двое детей погибли в деревне Умм-Тина в районе Дейр-Хафер в сирийской провинции Алеппо после атаки дронов.

    О гибели семи мирных жителей в субботу в результате атак БПЛА, проводимых правительственными войсками на севере Сирии, в районе, где произошли столкновения с возглавляемыми курдами силами, сообщил портал NewArab со ссылкой на Командование курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).

    Полуавтономная курдская администрация контролирует районы севера и северо-востока Сирии, включая нефтяные и газовые месторождения, а СДС фактически является ее армией.

    После того, как в конце 2024 года исламистские силы свергли правителя Сирии Башара Асада, новые власти и СДС в марте договорились о соглашении об интеграции гражданских и военных институтов курдской администрации в центральное правительство.

    Однако разногласия между сторонами затормозили реализацию соглашения, и курды выступили с призывом к децентрализации, который Дамаск отверг.

    Район Дейр-Хафер расположен вдоль линии фронта между сирийской армией и СДС, и в этом районе периодически происходят столкновения, сообщил агентству AFP руководитель Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахман.

    Он заявил, что это самое большое число жертв насилия на севере Сирии за последние месяцы. Базирующийся в Великобритании цент со ссылкой на сеть источников внутри Сирии ранее в субботу сообщил о «вооруженных столкновениях с использованием беспилотников и тяжелого вооружения» после того, как армия атаковала военные позиции СДС в районе Дейр-Хафер.

    Поддерживаемые США и возглавляемые курдами силы заявили, что «протурецкие группировки, связанные с правительством Дамаска», наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии, «преднамеренно целясь в дома мирных жителей».

    Ранее в этом месяце временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что «переговоры с СДС идут успешно, но, похоже, возникли какие-то препятствия или замедление в реализации соглашения».

    Он сказал, что сделал все «в интересах северо-востока (Сирии) и все, что могло бы способствовать... тому, чтобы дело не дошло до войны».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле власти Сирии объявили о введении режима немедленного прекращения огня в Эс-Сувейде после столкновений между ополченцами и силами самообороны.

    В сентябре в Народном дворце Дамаска

    прошли переговоры сирийского руководства с представителями российской делегации по вопросам экономики, безопасности и энергетики.


