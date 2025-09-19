  • Новость часаВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Черниговской области
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    6 комментариев
    19 сентября 2025, 08:24 • Новости дня

    Израиль пригрозил закрытием французского консульства в Иерусалиме из-за Палестины

    Израиль пригрозил закрытием консульства Франции в Иерусалиме из-за Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль рассматривает варианты жесткого ответа, включая возможное закрытие французского консульства в Иерусалиме, на планы Парижа признать государственность Палестины, сообщает Politico.

    Источники Politico сообщают, что Израиль готовит жесткий ответ на возможное признание Францией государственности Палестины, передает ТАСС.

    По информации издания, обсуждаются различные сценарии, среди которых ускорение аннексии Западного берега реки Иордан, где работает Палестинская национальная администрация, а также закрытие французского консульства в Иерусалиме. Еще одной мерой может стать воздействие на объекты, находящиеся во владении Франции на территории Израиля, включая известное христианское место паломничества – Святилище Элеоны.

    Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель ранее в интервью французскому радио заявила, что закрытие французского дипломатического представительства в Иерусалиме, которое существовало еще до создания государства Израиль в 1948 году, в повестке дня премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    По словам одного из европейских дипломатов, Израиль не остановится ни перед чем в плане ответных действий, и развитие событий может привести к серьезному ухудшению отношений между странами.

    Дипломат отметил, что президент Эмманюэль Макрон стал одной из ключевых фигур, продвигающих признание Палестины, что уже осложнило диалог между Парижем и Тель-Авивом. Сейчас Палестину признали 148 стран – членов ООН, а ее посольства или постоянные представительства открыты в 95 государствах. Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, признал Палестину еще в 1988 году.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль до изменения своей позиции. Макрон заявил о намерении признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил о приближении точки невозврата по созданию двух государств из-за действий Израиля в Газе.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство, что создает угрозу стабильности региона.

    18 сентября 2025, 12:38 • Новости дня
    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев

    Политолог Рар: Преклонение перед Израилем – в генах правящей элиты современной Германии

    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев
    @ Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Политики ФРГ придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях. Так сложилось, что немецкие элиты испытывают чувство вины перед евреями в большей степени, нежели перед народами СССР, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Фридрих Мерц на фоне попыток Европы изолировать Израиль заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев.

    «Фридрих Мерц во время церемонии открытия восстановленной синагоги в Мюнхене расплакался. Произошло ли это из-за избытка чувств или было расчетливым действием, чтобы понравиться элитам и получить хвалу в мейнтримных СМИ?», – риторически отметил германский политолог Александр Рар.

    Как бы то ни было, канцлер Германии придерживается действующей в стране идеологии, добавил он. «Все политики ФРГ придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях, каяться в совершенных против народа злодеяниях. Преклонение перед Израилем – в генах каждого члена немецкой правящей элиты. Без этого в стране просто невозможно построить карьеру», – пояснил собеседник.

    Более того, это одно из требований США и стран Европы, продолжил эксперт. «Немцам сплошь и рядом напоминают, что их «вернули» в европейскую семью только из-за чистосердечного покаяния за совершенные грехи Третьего рейха», – указал Рар. По его словам, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны о гитлеровских преступлениях «мельком позабыли», но «моральное наказание» за Холокост будет нести – во всяком случае формально – еще как минимум нынешнее поколение немцев.

    Примечательно в этой связи то, что немецкие элиты испытывают чувство вины перед евреями в большей степени, нежели перед народами СССР, «против которых Германия вела войну на уничтожение», сказал аналитик. «Во времена холодной войны политики сопоставляли Советский союз с гитлеровским тоталитаризмом, и в западном менталитете это осталось. Мерц вырос в этой ненависти к СССР», – напомнил политолог.

    «К сожалению, такой менталитет сегодня преобладает в правящих и интеллектуальных кругах не только немцев, но и европейцев в целом. В школах и университетах Европы с давнего времени рассказывают об ужасах Холокоста. Однако об убитых советских гражданах в военные годы вспоминать там не принято», – заключил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у Германии без живущих в ней евреев не может быть хорошего будущего. «Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране», – сказал он, выступая на мероприятии, организованном Центральным советом евреев.

    Политик считает, что критика Израиля допустима, но она не должна служить поводом для антисемитизма. «Наша страна страдает духовно, когда эта критика становится поводом для ненависти к евреям или когда она даже приводит к требованиям, чтобы Федеративная Республика отвернулась от Израиля», – сказал Мерц.

    Канцлер Германии отметил, что потрясен новой вспышкой антисемитизма и испытывает стыд как немец и представитель послевоенного поколения. По его словам, долгом Берлина остается выполнение обещания «никогда больше». «С этого момента я объявляю войну всем формам старого и нового антисемитизма в Германии от имени всего федерального правительства ФРГ», – подчеркнул политик.

    Напомним, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия готова рассмотреть вопрос санкций против «экстремистских министров» Израиля и частичное приостановление торговых элементов соглашения ЕС–Израиль. Это вызвало раскол среди политиков Германии. Берлин отказался поддержать введение санкций ЕС против еврейского государства.

    «Повернуться спиной к Израилю не может быть вариантом для Германии. Я надеюсь, что председатель Еврокомиссии пересмотрит свою позицию и отзовет свои заявления», – заявил лидер ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн. По его мнению, давление на Израиль лишь сыграет на руку ХАМАС и не приблизит мир.

    В ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. На этом фоне международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия правительства Биньямина Нетаньяху и израильских военных в анклаве геноцидом. Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль пошел на риск превращения в КНДР.

    Комментарии (13)
    18 сентября 2025, 21:20 • Новости дня
    Протестующие в Париже спели песню на мотив «Катюши»
    Протестующие в Париже спели песню на мотив «Катюши»
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Парижа участники протестов против мер экономии устроили танцы, зажгли фаеры и исполнили протестный текст на мотив «Катюши».

    Протестующие скандировали лозунги и несли плакаты с требованиями отправить президента Франции Эммануэля Макрона в отставку и объявить всеобщую забастовку, передает РИА «Новости».

    Одна из групп на бульваре Тампль исполнила песню на мотив «Катюши», заменив оригинальный текст на протестный. Многие манифестанты собрались на площади Бастилии, где держали плакаты с надписями «Мы не дойные коровы!» и «Эй, Лекорню! Обложите налогами сверхприбыли!».

    Среди участников были представители различных политических сил, в том числе партии «зеленых» и партии «Непокорившаяся Франция». Некоторые несли флаги этих движений наряду с атрибутикой профсоюзов.

    Ранее протестующие заблокировали оборонный завод Eurolinks в Марселе.

    Комментарии (3)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Брижит Макрон заявила о готовности доказать суду свое рождение женщиной

    Супруги Макрон заявили о готовности доказать, что Брижит родилась женщиной

    Брижит Макрон заявила о готовности доказать суду свое рождение женщиной
    @ London News Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит готовы предоставить фотографии, а также научные доказательства женского пола первой леди в американском суде.

    Макрон и его супруга Брижит готовы предоставить суду в США фотографии и научные доказательства того, что первая леди Франции родилась женщиной, передает РИА «Новости». Адвокат президентской четы Том Клэр сообщил, что эти материалы будут представлены в ходе судебного разбирательства по иску Макронов против американской журналистки Кэндис Оуэнс, обвинившей первую леди во лжи относительно ее пола.

    Адвокат подчеркнул, что экспертные показания, которые будут использованы в суде, будут носить научный характер. По его словам, Эммануэль и Брижит Макрон готовы продемонстрировать как общие, так и детальные доказательства того, что заявления журналистки не соответствуют действительности. Клэр отметил, что Брижит Макрон намерена сделать все возможное для восстановления истины.

    Отвечая на вопрос о наличии фотографий Брижит Макрон во время беременности и с детьми, адвокат заявил, что такие снимки действительно есть, и они также будут представлены суду.

    Повышенный интерес к теме возник после выхода документального фильма Кэндис Оуэнс, который вызвал новую волну обсуждений и публикаций в интернете. В связи с этим президентская чета решила обратиться в суд за защитой чести и достоинства.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга наняли специалистов для сбора информации о журналистке Кэндис Оуэнс, которая назвала Брижит Макрон мужчиной.

    Президент США Дональд Трамп позвонил Кэндис Оуэнс по просьбе Эммануэля Макрона, чтобы та прекратила публичные заявления о Брижит Макрон.

    Супруги Макрон обратились в суд штата Делавэр с требованием компенсации ущерба из-за заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

    Журналистка Оуэнс заявила о готовности судиться по этому поводу.

    Комментарии (15)
    18 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Анонсировано заседание СБ ООН по Газе и Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа и по конфликту на Украине состоятся 23 сентября.

    Как уточнили в постпредстве Республики Корея при ООН, исполняющей функции председателя Совбеза в сентябре, оба мероприятия запланированы на первый день недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Брифинг по Газе пройдет с 13.00 до 16.00 по времени Нью-Йорка (20.00–23.00 мск) с темой «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». Следом с 16.00 до 19.00 (23.00–02.00 мск) состоится заседание по Украине по вопросу «Поддержание мира и безопасности на Украине».

    Ожидается, что оба мероприятия пройдут с участием представителей стран высокого уровня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что выступление главы ведомства Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН предварительно назначено на 27 сентября.

    Напомним, журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничением передвижения.

    В августе президент России Владимир Путин определил состав российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 21:33 • Новости дня
    Полиция применила дубинки для разгона протестующих во Франции

    Французская полиция задержала 181 участника акций против сокращения соцрасходов

    Tекст: Денис Тельманов

    Порядка двух десятков человек получили ранения в ходе массовых протестов против социальных реформ, прошедших в крупнейших городах Франции.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали 181 манифестанта по всей стране в ходе протестов против планов властей сократить расходы на социальные нужды, сообщает Le Parisien. В Париже задержали 31 человека, при этом 22 получили ранения, среди которых 11 сотрудников полиции и один журналист.

    В общей сложности состоялось 700 акций. По оценке МВД, участие в протестах приняли более 500 тыс. человек, однако, по данным профсоюза CGT, на улицы вышли свыше 1 млн.

    В ряде городов, включая Париж, Нант, Ренн, Лион и Марсель, демонстрации переросли в беспорядки: радикальные участники громили магазины и отделения банков.

    Полиция активно задерживала нарушителей порядка, применяла слезоточивый газ и дубинки, а для обеспечения безопасности власти вывели на улицы более 80 тыс. полицейских и жандармов, использовали бронетехнику и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что Россия не имеет отношения к потрясениям во Франции.

    Во Франции произошли массовые протесты, в ходе которых задержали более 500 человек и случились стычки между протестующими и силовиками в Париже.

    В результате действий демонстрантов во Франции были повреждены кабели и система семафоров, что привело к остановке междугородных поездов на юго-западе страны.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 22:21 • Новости дня
    Во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек

    Полиция задержала 309 человек на акциях протеста во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Франции задержала 309 человек на акциях протеста против планов правительства сократить расходы на социальные нужды.

    Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо сообщил, что «309 человек задержаны, из них 134 помещены под стражу». Он отметил, что на улицы вышли около 7,3 тыс. радикально настроенных участников, однако, по его словам, демонстрантам не удалось парализовать страну, передает ТАСС.

    В общей сложности, по данным МВД Франции, в протестах по всей стране приняли участие более 500 тыс. человек. Крупнейшая французская профсоюзная организация «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) сообщает, что на акции вышли свыше 1 млн человек.

    Массовые манифестации прошли не только в Париже, но и в Нанте, Ренне, Лионе и Марселе, где протесты сопровождались беспорядками. Радикальные группы громили магазины и отделения банков, полиция применяла слезоточивый газ для усмирения демонстрантов.

    Для обеспечения порядка МВД Франции мобилизовало более 80 тыс. сотрудников полиции и жандармерии, а также задействовало бронетехнику и беспилотники. Власти подчеркнули, что ситуация находится под контролем, несмотря на попытки дестабилизации.

    Ранее участники протестов против мер экономии в центре Парижа устроили массовые танцы, зажгли фаеры и исполнили протестный текст на мотив «Катюши».

    Протестующие заблокировали оборонный завод Eurolinks в Марселе.

    В ходе массовых протестов против социальных реформ в крупнейших городах Франции порядка двух десятков человек получили ранения.

    Комментарии (15)
    18 сентября 2025, 20:41 • Новости дня
    ХАМАС пригрозил смертью заложников из-за операции Израиля в Газе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль отказался от освобождения заложников, начав расширенную наземную операцию в Газе, заявило палестинское движение ХАМАС.

    Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного крыла радикалов – группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама». ХАМАС предупредил, что пленные находятся в разных районах города, передает ТАСС.

    В сообщении группировки говорится: «Ваши пленные находятся в разных районах города, и поскольку [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху решил убить их всех, мы тоже не будем стремиться к тому, чтобы сохранить им жизнь. Начало операции в Газе и ее расширение означает, что вы не получите ни живых, ни мертвых заложников, их всех ждет судьба [пропавшего без вести 37 лет назад израильского летчика] Рона Арада».

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Израиль стал явной угрозой мировому порядку после нападения на представителей движения ХАМАС в Дохе. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Протестующие заблокировали оборонный завод Eurolinks в Марселе

    Протестующие на юге Франции заблокировали оборонный завод Eurolinks

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе общенациональной забастовки во Франции демонстранты перекрыли завод Eurolinks в Марселе, продающий военную технику Израилю.

    Протестующие в Марселе заблокировали завод по производству вооружений Eurolinks, об этом сообщила депутат Национального собрания Франции Габриэль Катала на своей странице в соцсети X, передает ТАСС.

    Катала написала: «Браво манифестантам, которые сейчас в Марселе блокируют завод по производству вооружений Eurolinks, продающий военную технику Израилю».

    Во Франции 18 сентября проходит масштабная забастовка против предложенных правительством мер жесткой экономии. Власти страны прогнозируют участие примерно 900 тыс. человек в различных акциях по всей стране. Для обеспечения порядка МВД задействует более 80 тыс. сотрудников полиции и жандармерии, а также бронетехнику и беспилотники.

    К настоящему моменту по всей стране задержаны 55 человек, из них семь – в столичном регионе Иль-де-Франс, отмечает агентство.

    В четверг агентство Bloomberg отметило рост кризиса управляемости и усиление раскола в Европе.

    Ранее, 11 сентября, во Франции начались масштабные протесты, которые привели к задержанию более 500 человек и столкновениям между протестующими и полицией в Париже. До этого французские правоохранители задержали сотни участников массовых протестных акций.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 20:25 • Новости дня
    Двое израильтян были застрелены возле КПП «Алленби» на границе с Иорданией

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере два гражданина Израиля погибли в результате вооруженного нападения возле пограничного перехода с Иорданией, где произошла перестрелка.

    Двое израильтян были застрелены неизвестным боевиком у погранперехода «Алленби» на границе Израиля и Иордании, передает ТАСС. Инцидент произошел рядом с пунктом пропуска, когда нападавший открыл огонь по находившимся там людям.

    По информации телеканала Al Hadath, стрелявший был водителем грузовика с гуманитарной помощью, которая предназначалась для палестинцев в секторе Газа. Израильские военные оперативно нейтрализовали нападавшего на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади подписали соглашение о взаимной отмене виз.

    В Египте началася подготовка палестинцев для будущего контингента безопасности, который должен будет занять позиции в секторе Газа после окончания конфликта.

    Более 300 россиян, возвращавшихся с хаджа, застряли в транзитных аэропортах Иордании и ОАЭ из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    США в шестой раз заблокировали резолюцию в СБ ООН по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Соединенные Штаты в шестой раз за два года наложили вето на резолюцию по сектору Газа в Совете Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Вашингтон вновь остался единственным членом Совбеза, проголосовавшим против документа. Остальные члены Совбеза, включая Россию, Китай, Британию и Францию, поддержали предложение.

    Авторами резолюции стали десять непостоянных членов Совета Безопасности: Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. В документе содержится требование «немедленного, достойного и безоговорочного освобождения всех заложников» и призыв к правительству Израиля убрать все ограничения на ввоз гуманитарной помощи.

    Резолюция также настаивает на обеспечении безопасного и беспрепятственного распределения гуманитарной помощи по всему сектору Газа и полном восстановлении базовых услуг в регионе.

    Ранее колумнист турецкой газеты Hurriyet заявил, что Израиль оказывает влияние на позицию США по вопросу Газы.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию с призывом заморозить членство Израиля в ООН.

    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 14:04 • Новости дня
    Армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч»

    Израиль собрался принять на вооружение передовую систему ПВО «Железный луч»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль впервые в мире начнет использовать боевую лазерную систему ПВО «Железный луч», способную перехватывать ракеты, снаряды и беспилотники, сообщили в Минобороны страны.

    Армия обороны Израиля получила на вооружение систему противовоздушной обороны «Железный луч», передает ТАСС.

    Система разработана компаниями Rafael и Elbit Systems. «Железный луч» успешно прошла испытания, перехватывая ракеты, снаряды и беспилотники. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна стала первой в мире, эксплуатирующей подобные системы. «Железный луч» предназначена для перехвата ракет малой дальности, снарядов и беспилотников с помощью лазера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработанный компанией LazerBuzz лазерный комплекс для уничтожения дронов планируют испытать на территории спецоперации до конца октября. Армия США объявила конкурс по созданию лазеров для борьбы с беспилотниками. Испытания первого прототипа лазерного антидронового комплекса в рамках проекта «Посох» пройдут на мишенях-имитаторах украинского дрона «Лютый» с дистанции 1,5 километра.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 14:15 • Новости дня
    Российский посол отверг причастность России к протестам во Франции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская Федерация не имеет никакого отношения к происходящим во Франции потрясениям, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.

    «Прежде всего я хочу сказать, что Российская Федерация не имеет никакого отношения к тем потрясениям, которые происходят сегодня во Франции. Я не исключаю, что сегодня-завтра начнут нас обвинять в этом. Все, что происходит [во Франции], – это внутреннее, рукотворное», – подчеркнул дипломат в эфире «России-24», передает ТАСС.

    Мешков обратил внимание на ухудшение экономической ситуации во Франции, отметив, что единственным положительным показателем остается низкий уровень инфляции. По его словам, социально-экономическая обстановка в стране тяжелая, что неизбежно ведет к росту внутренней напряженности.

    Посол также выразил сомнение в том, что нынешние протесты могут изменить внешнеполитический курс Франции. Он отметил, что сейчас действует негласный общегосударственный запрет на контакты с российской стороной, из-за чего все политические силы страны дистанцируются от проблем в российско-французских отношениях.

    Мешков добавил, что исход текущего внутреннего кризиса во Франции станет очевиден после всенациональных протестов 18 сентября. Дипломат напомнил, что демонстрации 10 сентября были серьезными, но не смогли дестабилизировать ситуацию, и призвал дождаться итогов новых акций.

    Напомним, во Франции начались масштабные протесты, которые привели к задержанию более 500 человек и столкновениям между протестующими и полицией в Париже. До этого французские правоохранители задержали сотни участников массовых протестных акций.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 12:45 • Новости дня
    Представительство России помогло в вывозе россиян из сектора Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское представительство при Палестинской национальной администрации посодействовало в вывозе российских граждан из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.

    Зарипова пояснила, что представительство России 17 сентября оказало содействие в вывозе российских граждан и членов их семей из сектора Газа, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вывоз россиян из сектора Газа начался после старта широкомасштабной военной операции Израиля по ликвидации последних оплотов движения ХАМАС.

    В ноябре 2024 года посол России в Катаре Дмитрий Догадкин пояснял, что российские дипломаты ведут активную работу по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    Небензя возложил ответственность за «парализованный» СБ ООН на США

    Небензя: СБ ООН парализован по воле США

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция США относительно действий Израиля приводит к тому, что СБ ООН оказался парализован, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    После того, как Вашингтон вновь наложил вето при голосовании по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе, Небензя заявил: «СБ ООН так и будет оставаться свидетелем катастрофы, парализованный не какими-то своими структурными проблемами, а по воле, точнее из-за ее отсутствия, одной-единственной делегацией».

    Он призвал американских коллег признать, что их «тихая дипломатия на земле» саботируется самим Израилем, а не «здравыми голосами мирового сообщества», передает ТАСС.

    Небензя указал на «агрессивную вылазку» Израиля «против суверенного Катара». По словам дипломата, действия Израиля стали «ударом по самой идее достижения договоренностей». Он подчеркнул, что агрессивная операция против Катара, одного из главных посредников на переговорах, обесценила заявления Израиля о готовности к дипломатии и сделкам.

    Небензя также подверг критике поведение США, обвинив Вашингтон в использовании визового рычага. Он призвал американские власти пересмотреть решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    По мнению Небензи, пока США не пересмотрят свою позицию по кризису в Газе и не воспримут многостороннюю дипломатию в ООН как важный инструмент, прорывов на Ближнем Востоке ожидать не стоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Израиль нанес удар по зданию в Дохе, где находились представители ХАМАС. Израиль также пригрозил изгнать ХАМАС из Катара.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 14:40 • Новости дня
    Захарова: Из сектора Газа вывезли 50 россиян

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дипломаты помогли выбраться из сектора Газа нескольким десяткам российских граждан, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Представительство России при Палестинской национальной администрации вместе с посольством России в Иорданском Хашимитском Королевстве помогло выбраться 50 россиянам, сообщила Захарова ТАСС.

    Она уточнила, что вместе с ними выехали их ближайшие родственники, это 24 палестинца.

    Среди эвакуированных 25 несовершеннолетних и 11 женщин.

    Пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сообщала, что российское представительство при Палестинской национальной администрации посодействовало в вывозе российских граждан из сектора Газа.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации