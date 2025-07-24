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    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

    18 комментариев
    24 июля 2025, 22:45 • Новости дня

    Макрон объявил о намерении признать Государство Палестина на ГА ООН в сентябре

    Tекст: Антон Антонов

    Франция намерена официально признать Государство Палестина, о чем будет объявлено на сессии Генассамблеи ООН в сентябре, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я принял решение о том, что Франция, верная своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, признает Государство Палестина», – сообщил Макрон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Он сообщил, что официальное заявление о признании сделает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

    Он также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, освобождению всех заложников и предоставлению массовой гуманитарной помощи жителям региона. Макрон отметил важность демилитаризации ХАМАС, безопасности и восстановления Газы, а также создания жизнеспособного Государства Палестина, способного признать Израиль и обеспечить безопасность на Ближнем Востоке.

    Президент Франции подчеркнул, что проинформировал Палестинскую национальную администрацию, выразив свою решимость двигаться вперед по вопросу признания.

    «Альтернативы нет. Французы хотят мира на Ближнем Востоке», – заявил Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон назвал признание Палестинского государства «моральным долгом» и «политической необходимостью». Ранее он заявлял, что Франция может признать Палестину в июне.

    22 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории
    Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что современные власти Германии и Франции игнорируют исторические уроки, связанные с милитаризацией Европы, и предостерег от возрождения нацизма.

    Сергей Лавров выступил с критикой в адрес современных немецких и французских властей, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул: «Уроки истории забывать нельзя, но они явно плохо выучены нынешним поколением и немцев, и французов, и представителей других европейских стран». Он обратил внимание на то, что милитаризация Европы происходит под предлогом якобы существующей угрозы со стороны России.

    Глава МИД России также отметил, что сын за отца не отвечает, однако, если потомки осознали преступность прошлых действий, важно не повторять этих ошибок. Лавров добавил, что современные руководители ФРГ начинают предъявлять претензии в духе, который напоминает о недопустимости возрождения нацизма. Он выразил уверенность, что здравомыслящая часть европейского общества осознает опасность подобных тенденций.

    Также Сергей Лавров охарактеризовал современную позицию Европы в отношении России «международным оборзением».

    Днем ранее экс-еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген заявил о важности выстраивания взаимопонимания Европы с Россией ради мира на континенте.

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    24 июля 2025, 14:59 • Новости дня
    Назвавшая Брижит Макрон мужчиной журналистка заявила о готовности судиться
    Назвавшая Брижит Макрон мужчиной журналистка заявила о готовности судиться
    @ capitalpictures.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Назвавшая Брижит Макрон мужчиной американская журналистка Кэндис Оуэнс объявила о намерении отстаивать свою позицию в суде после иска президента Франции и его супруги.

    Оуэнс заявила, что не намерена отступать и готова защищать свою позицию. По ее словам, она «полностью готова вступить в эту битву от лица всего мира» и хочет, чтобы дело дошло до сбора доказательств. Журналистка добавила: «Увидимся в суде», передает РИА «Новости».

    В исковом заявлении объемом 218 страниц Оуэнс обвиняется в «клеветнических и надуманных вымыслах». Причиной иска стали публичные заявления Оуэнс о том, что Брижит Макрон якобы является трансгендерной женщиной и родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

    Французская чета настаивает на разбирательстве с участием присяжных и требует возмещения ущерба.

    По словам адвоката Томаса Клэра, Макроны готовы лично приехать в США для участия в суде. Поводом для иска стал восьмисерийный выпуск на YouTube-канале Оуэнс «Становление Брижит», собравший более 2,3 млн просмотров в 2024 году.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон обратились в суд американского штата Делавэр с требованием возмещения ущерба из-за заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

    Суд в Париже оправдал журналистку, которая заявила, что Брижит Макрон мужчина.

    Брижит Макрон намерена оспорить решение Апелляционного суда Парижа, который оправдал женщин, распространивших слухи о ее прошлом.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    23 июля 2025, 10:58 • Новости дня
    Politico: У Макрона и Мерца возникли споры в военной сфере
    Politico: У Макрона и Мерца возникли споры в военной сфере
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У Парижа и Берлина сохраняются разногласия по вопросам обороны и внешней торговли, хотя лидеры стран Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон испытывают друг к другу симпатию, пишет Politico.

    Разногласия между странами по ключевым вопросам остаются нерешенными. Лидеры демонстрируют единство по вопросам дерегуляции и политики миграции, однако серьезные разногласия сохраняются в сферах обороны и торговли, сообщает Politico.

    Германия и Франция имеют разные подходы к военно-промышленному сотрудничеству: Макрон настаивает на локализации производства оружия в Европе, а Берлин выступает за закупку американских вооружений для поддержки Украины, что поддержали США, скандинавские страны и Британия.

    Это также сказывается на перспективах развития совместного европейского истребителя нового поколения, проект которого тормозится из-за споров.

    По вопросам торговли канцлер Германии призывает к заключению простых и быстрых соглашений с США, чтобы снизить тарифное давление на немецкую промышленность. При этом Франция хочет более жестких условий и защищает свои аграрные интересы от импорта из Южной Америки.

    По мнению издания, ради сближения позиций обеим странам придется идти на уступки внутри страны.

    Дополнительное давление создает усиление влияния правых партий в парламенте Германии и Франции, а также приближающиеся президентские выборы во Франции. По мнению аналитиков, времени на компромисс у Мерца и Макрона остается все меньше – после 2026 года активного взаимодействия ожидать не стоит.

    Ранее Германия и Британия объявили о подписании исторического договора о дружбе и оборонном сотрудничестве.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что союз Лондона и Берлина со временем может заменить НАТО. Однако станет ли это фундаментом новой системы безопасности Европы зависит от того, какие государства примкнут к коалиции.

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    24 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    Германия и Франция пообещали решить спор по истребителю FCAS

    Bloomberg: Германия и Франция пообещали решить спор по истребителю FCAS

    Германия и Франция пообещали решить спор по истребителю FCAS
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон поручили министрам обороны подготовить предложения по урегулированию спора вокруг проекта Future Combat Air System (FCAS), пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, решение должно быть представлено в последнюю неделю августа для обсуждения на совместном заседании правительств двух стран.

    Берлин ожидает от Франции соблюдения ранее достигнутых договоренностей по совместной разработке самолета, подчеркнул официальный представитель германского правительства. Министры обороны Борис Писториус и Себастьен Лекорню проведут отдельные переговоры в Оснабрюке для выработки единой позиции по FCAS.

    Конфликт обострился после требований Dassault Aviation получить контроль над проектом, что противоречит интересам Airbus и ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество. Dassault не исключает выхода из программы, что может поставить под удар ключевой оборонный проект Европы, стремящейся к независимости в вопросах вооружений.

    Главы военных ведомств также обсудят проект нового боевого танка MGCS, где Германия выступает координатором. В создании FCAS участвуют Dassault, Airbus и испанская Indra Sistemas, параллельно с европейской программой GCAP под руководством BAE Systems и Leonardo.

    Напомним, в 2018 году конкурирующие европейские компании Airbus (производитель боевых самолетов Eurofighter) и Dassault Aviation (производитель Rafale) заключили соглашение по разработке и выпуску истребителей нового поколения в Европе, которые должны стать конкурентом американских F-35.

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    22 июля 2025, 10:29 • Новости дня
    Израиль отверг призыв 25 стран к прекращению огня в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Израиля выступило против совместного заявления 25 стран о необходимости безусловного прекращения огня в секторе Газа.

    Израиль отклонил совместный призыв 25 стран, включая Британию, Францию, Австралию и Канаду, к «безусловному и постоянному прекращению огня» в секторе Газа, сообщает Анадолу.

    В заявлении израильского МИД говорится, что подобное требование, а также осуждение действий израильской армии, «оторваны от реальности» и «посылают неправильный сигнал ХАМАС».

    Израильская сторона подчеркивает, что «лучше избегать подобных заявлений» в деликатный период переговоров в Дохе. Власти страны утверждают, что готовы поддержать проект соглашения о прекращении огня, согласованный в Катаре, однако ХАМАС, по заявлению Израиля, «упорно отвергает его».

    В совместном заявлении 25 стран осуждаются «капельная доставка гуманитарной помощи и бесчеловечные убийства гражданских лиц», а также отмечается, что война в Газе привела к новым масштабам страданий населения. Подчеркивается, что модель доставки помощи, применяемая Израилем, «опасна, подпитывает нестабильность и лишает жителей Газы человеческого достоинства». В документе говорится: «Ужасно, что более 800 палестинцев были убиты в поисках помощи. Отказ израильского правительства в предоставлении базовой гуманитарной помощи гражданскому населению неприемлем».

    Помимо этого, страны требуют немедленно снять все ограничения на доставку помощи и обеспечить безопасную работу ООН и гуманитарных организаций. По мнению авторов заявления, прекращение огня – лучший способ вернуть заключённых домой и прекратить страдания их семей. В финале документа все стороны призываются защищать гражданское население и соблюдать международное гуманитарное право.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 100 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе. Более десяти человек погибли при стрельбе у центра гуманитарной помощи в секторе Газа. Организации ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

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    22 июля 2025, 04:06 • Новости дня
    Трамп пригрозил уничтожить ядерные объекты Ирана
    Трамп пригрозил уничтожить ядерные объекты Ирана
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США уничтожили ядерные объекты Ирана и при необходимости «сделают это снова», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи об иранских ядерных объектах: «Ущерб очень серьезный, они уничтожены», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил: «Конечно, уничтожены, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если это будет необходимо!». Он комментировал интервью Аракчи телеканалу Fox News. Однако в интервью Аракчи лишь признал, что удары США нанесли серьезный ущерб, но не говорил о полном уничтожении ядерной программы.

    Кроме того, Трамп вновь обратился к телеканалу CNN с призывом уволить журналистку Наташу Бертран, которая заявила, что удары США не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности нанести удары по будущим ядерным объектам Ирана в случае их строительства. В июне Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. США в рамках операции «Полуночный молот» также нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

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    22 июля 2025, 06:19 • Новости дня
    Дуров указал на риски для технологических компаний во Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Во Франции технологическим компаниям грозит уголовное преследование, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

    В июле прокуратура Парижа начала расследование против соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Илона Маска из-за подозрений в манипуляции алгоритмами, передает ТАСС.

    Компания X заявила, что в отношении нее ведется политически мотивированное уголовное расследование, которое угрожает свободе выражения ее пользователей.

    По словам Дурова, сейчас во Франции любая технологическая компания может быть признана «преступной группировкой». «Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий сводится на нет несколькими бюрократами, продвигающих свою карьеру и политическую повестку – за счет французского народа», – заявил Дуров в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций. Парижский суд поместил его под судебный контроль. С июля ему разрешили выехать в ОАЭ на две недели.

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    22 июля 2025, 09:51 • Новости дня
    Хуситы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный представитель движения «Ансар Алла» сообщил об успешном ударе по аэропорту в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты.

    Вооруженные формирования хуситов из движения «Ансар Алла» заявили об атаке аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2», передает ТАСС. По словам военного представителя движения Яхьи Сариа, операция достигла своей цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом. Хуситы ранее сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион.

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    23 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    FT: Макрон и глава Евросовета призывали Зеленского не принимать закон о НАБУ и САП

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Антониу Кошта провели переговоры с Владимиром Зеленским на этой неделе и призвали его пересмотреть реформу, фактически ликвидирующую независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет Financial Times (FT).

    По данным FT, после подписания закона украинские чиновники, включая вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тараса Качку, обратились к западным дипломатам с попытками объяснить позицию Киева и развеять опасения относительно усиления власти президента, передает ТАСС.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил изданию: «НАБУ и САП критически важны для программы реформ Украины, они должны действовать независимо для борьбы с коррупцией и сохранения доверия общества». Он также отметил, что финансовая помощь ЕС Украине зависит от соблюдения принципов прозрачности и работы демократических институтов, а движение страны к вступлению в Евросоюз требует эффективной борьбы с коррупцией.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Напомним, Зеленский подписал закон о переводе Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в подчинение генеральному прокурору.

    МИД Франции назвал ограничения в работе НАБУ препятствием для вступления Украины в ЕС.

    НАБУ и САП заявили об ограничении независимости новым законом.

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    24 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    МИД России осудил объявление Кнессетом Западного берега территорией Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    Российское внешнеполитическое ведомство раскритиковало решение Кнессета об объявлении Западного берега территориией Израиля.

    МИД России резко негативно отреагировал на решение Кнессета Израиля принять декларацию о распространении национального суверенитета на зону еврейских поселений Западного берега реки Иордан, передает российское дипломатическое ведомство в Telegram.

    Документ носит рекомендательный характер и призывает правительство обеспечить внедрение израильского законодательства и управления в Иудее, Самарии и долине Иордана. В декларации создание палестинского государства названо экзистенциальной угрозой для Израиля.

    МИД подчеркивает, что это решение Кнессета противоречит обязательствам Израиля по «процессу Осло», а также положениям резолюций Генассамблеи и Совета Безопасности ООН. В Москве считают, что подобные шаги предопределяют исход переговоров по статусу палестинских территорий.

    Российская сторона подчеркнула важность прямых палестино-израильских переговоров для создания независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. В заявлении министерства говорится: «Мы исходим из того, что принятая декларация не повлечет за собой практических мер со стороны правительства Израиля». В противном случае, по мнению Москвы, возможна эскалация конфликта на Ближнем Востоке с тяжелыми последствиями для региона.

    Россия вновь обозначила приоритет прекращения войны в Газе, освобождения заложников и возобновления мирного процесса, исключая односторонние действия, способные закрепить необратимые изменения на территориях.

    Напомним, Израиль отверг призыв 25 стран к прекращению огня в Газе. В четверг Израиль получил от посредников ответ ХАМАС по Газе.

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    23 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Володин осудил переименование бульвара Сталинград на юге Франции

    Володин назвал переименование бульвара Сталинград во Франции провокацией

    Tекст: Евгения Караваева

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия не должна мириться с попытками обесценить вклад советского народа в победу над фашизмом.

    Муниципальный совет города Драп на юге Франции принял решение о переименовании бульвара Сталинград в бульвар Рив дю Павийон, сообщает РИА «Новости».

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании назвал это событие примером того, как Европа забывает историю и заслуги советского народа, сыгравшего решающую роль в разгроме фашизма.

    «После окончания Второй мировой войны все понимали и признавали, что решающий вклад в спасение мира внес именно советский народ. Отдавая дань уважения ему и его подвигу, многие улицы, бульвары, станции метро европейских городов носили имена Сталина, Сталинграда. Но в последнее время мы видим, что в Европе забывают историю, искажают ее, обесценивают, умаляют заслуги тех, кто разгромил фашизм. Несколько дней назад переименовали во Франции бульвар, носящий имя Сталинград. Мы не должны с этим мириться», – заявил Володин.

    По информации газеты Nice-Matin, местные власти использовали циничные аргументы для обоснования своего решения. Российское посольство во Франции отметило, что значение Сталинградской битвы как морального и стратегического перелома во Второй мировой войне известно всем уважающим свою историю французам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее таллинское горсобрание приняло решение переименовать Центр русской культуры. В Совфеде назвали это решение проявлением мракобесия.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории.

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    22 июля 2025, 06:15 • Новости дня
    Армия Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ряде районов Израиля сработали сирены воздушной тревоги после запуска ракеты с территории Йемена, которую пытаются перехватить системы ПВО.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону территории страны, передает РИА «Новости». В официальном заявлении говорится: «ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы».

    В результате инцидента сирены воздушной тревоги сработали в ряде районов Израиля после фиксации запуска ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион. Хуситы ранее нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому же аэропорту в Израиле. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.

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    24 июля 2025, 07:10 • Новости дня
    Супруги Макрон подали иск против журналистки в суд США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит Макрон обратились в суд американского штата Делавэр с требованием к журналистке Кэндис Оуэнс возместить ущерб из-за заявлений о жене французского лидера.

    Поводом стали заявления Оуэнс о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной, которые журналистка распространяла с марта 2024 года, а затем усилила с помощью видеосерии «Становление Брижит», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    В YouTube на Оуэнс подписаны более 4,7 млн человек, что значительно увеличило охват этих заявлений. Супруги Макрон требуют компенсацию за причиненный ущерб, размер которой определит суд.

    По информации Financial Times, иск составляет 218 страниц. В нем подчеркивается, что публикации Оуэнс о рождении Брижит Макрон мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье были ложными и нанесли существенный репутационный и финансовый вред семье президента Франции. По словам адвокатов, супруги Макрон готовы лично явиться в суд в Делавэре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Париже оправдал журналистку, которая назвала Брижит Макрон мужчиной. Журналистка попросила убежище в России после разразившегося скандала. Супруга президента Франции решила оспорить решение Апелляционного суда Парижа, который оправдал распространение слухов о ее гендерной идентичности.

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    22 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Госдеп сообщил о командировке Уиткоффа в Газу ради прекращения огня
    Госдеп сообщил о командировке Уиткоффа в Газу ради прекращения огня
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отправляется в командировку на Ближний Восток для обсуждения возможности прекращения огня в секторе Газа и создания гуманитарного коридора, сообщила на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

    «Уиткофф направляется на Ближний Восток, в район Газы», – сказала она в ходе брифинга, сославшись на слова госсекретаря Марко Рубио.

    Он добавила, что США рассчитывают договориться о «прекращении огня и установления гуманитарного коридора» для помощи жителям Газы.

    Брюс не стала уточнять, посетит ли спецпосланник США палестинский анклав, отметив, что у США в регионе множество партнеров. Она заявила, что не располагает информацией о точном маршруте Уиткоффа.

    «Конечно, это будет место, откуда он сможет вести переговоры, которые, надеюсь, приведут к прекращению огня», – ответила она на вопрос журналиста.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минздрав Газы заявил о 58 тыс. погибших в ходе войны с Израилем. Тогда же ХАМАС обвинил Фонд гуманитарной помощи Газе, управляемый Израилем и США, в причастности к гибели мирных жителей и призвал к его немедленному роспуску.


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    23 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    МИД Франции назвал решения Зеленского по НАБУ препятствием к вступлению Украины в ЕС
    МИД Франции назвал решения Зеленского по НАБУ препятствием к вступлению Украины в ЕС
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Владимира Зеленского ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) противоречит процессу вступления Украины в Европейский союз, заявил министр по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

    По словам Аддада, решение Владимира Зеленского ограничить полномочия НАБУ является препятствием для вступления Украины в Европейский союз, передает RT.

    Он подчеркнул, что разделяет обеспокоенность, высказанную Еврокомиссией накануне. По словам Аддада, украинцам еще не поздно «сделать шаг назад», имея в виду возможность отмены этого решения.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который переводит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины в подчинение генеральному прокурору.

    Журнал Spectator назвал этот закон катастрофой для борьбы с коррупцией на Украине.

    Агентство Bloomberg сообщало о риске прекращения поддержки Киева со стороны Евросоюза из-за обысков в НАБУ.

    Протестующие в Киеве пригрозили Зеленскому новым майданом из-за закона об ограничении деятельности НАБУ и САП.

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    США превращают Японию в дойную корову для Аляски

    Дональд Трамп пытается продавить Японию профинансировать очень спорный СПГ-проект на Аляске. Главная проблема проекта в дороговизне, именно поэтому Вашингтону понадобилась японская дойная корова. Что не так с этим проектом на Аляске? И что было бы, если бы исторически Аляска осталась в России? Подробности

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    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

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    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности

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    Заокеанская ЧВК претендует на армянскую территорию

    Западная пресса утверждает, что США, Армения и Азербайджан якобы уже согласовали вариант разрешения ключевого конфликта между Баку и Ереваном – так называемой проблемы Зангезурского коридора. Так ли это на самом деле, в чем заключается этот вариант и почему для Армении он означает полную потерю суверенитета над частью страны? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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