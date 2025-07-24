Макрон объявил о намерении признать Государство Палестина на ГА ООН в сентябре

Tекст: Антон Антонов

«Я принял решение о том, что Франция, верная своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, признает Государство Палестина», – сообщил Макрон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

Он сообщил, что официальное заявление о признании сделает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Он также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, освобождению всех заложников и предоставлению массовой гуманитарной помощи жителям региона. Макрон отметил важность демилитаризации ХАМАС, безопасности и восстановления Газы, а также создания жизнеспособного Государства Палестина, способного признать Израиль и обеспечить безопасность на Ближнем Востоке.

Президент Франции подчеркнул, что проинформировал Палестинскую национальную администрацию, выразив свою решимость двигаться вперед по вопросу признания.

«Альтернативы нет. Французы хотят мира на Ближнем Востоке», – заявил Макрон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон назвал признание Палестинского государства «моральным долгом» и «политической необходимостью». Ранее он заявлял, что Франция может признать Палестину в июне.