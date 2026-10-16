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    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

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    16 октября 2026, 13:58 • Новости дня

    Захарова: Ждем, когда в протестах во Франции найдут «руку Кремля»

    Захарова: Ждем, когда в протестах во Франции найдут руку Кремля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией заявила, что ожидает обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что правящие элиты Франции предпочитают уходить от ответственности и игнорировать системный характер охвативших страну беспорядков, передает РИА «Новости».

    «Называют и обзывают этих самых школьников, <...> твердят о происках опять же внешних сил. Жду, когда найдут руку Кремля где-нибудь в кармане школьной курточки. А если не найдут, придется ведь объясняться со своими собственными гражданами», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу французские школьники устроили протесты из-за грязных туалетов.

    Во вторник МВД Франции отчиталось о спаде протестной активности школьников и студентов.

    На прошлой неделе полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих студентов.

    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    16 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу

    Politico: Ле Пен пообещала сделать из Еврокомиссии секретариат при странах ЕС

    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о намерении превратить Европейскую комиссию в секретариат, обслуживающий страны Евросоюза.

    Французский политик Марин Ле Пен выступила в Брюсселе с речью, в которой пообещала радикально реформировать институты Европейского союза. В частности, она заявила о планах превратить Европейскую комиссию в «секретариат», который будет находиться на службе у стран-участниц, пишет Politico.

    Издание отмечает, что Ле Пен также пообещала полностью упразднить некоторые структуры европейского объединения. Выступление политика вызвало серьезную обеспокоенность в политических кругах Брюсселя, где обсуждают возможные последствия ее победы на будущих президентских выборах во Франции. Главный вопрос для европейских чиновников заключается в том, смягчит ли она свою жесткую позицию в случае избрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ле Пен заявила о потере доверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен со стороны правительств стран Евросоюза. В прошлом месяце социологический опрос предсказал выход французского политика во второй тур президентских выборов. Эксперты предрекли европейским властям неизбежное сотрудничество с ней.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    С начала суток три самолета в Европе подали сигналы бедствия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу три воздушных судна, включая разведывательный борт ВВС Британии Boeing Poseidon MRA1, передали в полете аварийный код.

    С начала суток три воздушных судна, включая самолет-разведчик британских ВВС, подали сигнал бедствия. В частности, британский Boeing Poseidon MRA1 передал код бедствия около 10:31 мск, находясь над Северным морем. Вскоре после этого он совершил посадку на военной авиабазе «Лоссимут» в Шотландии, пишет РИА «Новости».

    Позднее аварийный сигнал подал легкомоторный самолет Grob G115E, который находился в воздушном пространстве Британии. Он благополучно приземлился на базе королевских ВВС «Лиминг».

    Кроме того, о чрезвычайной ситуации сообщил экипаж пассажирского лайнера авиакомпании Volotea. Борт выполнял рейс из Тулузы в Кан, однако совершил посадку в Лиможе.

    Код 7,7 тыс. является универсальным сигналом, который пилоты используют при возникновении нештатной ситуации в полете. При этом его передача не всегда свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг летевший во французский Кан самолет подал сигнал бедствия.

    На прошлой неделе следовавший в Лондон борт экстренно сел в Манчестере. А в прошлом месяце рейс Flydubai совершил экстренную посадку в Аравии.

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    14 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Ле Пен приравняла вступление Украины в Евросоюз к харакири

    FT: Марин Ле Пен назвала вступление Украины в Евросоюз харакири для блока

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что присоединение Украины к Европейскому союзу станет экономическим самоубийством для стран объединения.

    Возможное членство Киева обернется для Парижа потерей суверенитета и колоссальными финансовыми издержками, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    Кандидат в президенты Франции также усомнилась в том, что в случае ее победы на выборах страна продолжит поддерживать выделение средств украинской стороне из европейского бюджета.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал принять страну в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие местного законодательства стандартам союза и необходимость проведения основательных реформ.

    Летом 2022 года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Позднее в Европе неоднократно признавали символический характер этого шага, предпринятого ради поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины в объединение.

    Во вторник менее половины европейцев выступили за скорейшее принятие страны в союз.

    В прошлом месяце Ле Пен заявила об отсутствии у Франции средств на дальнейшую поддержку Киева.

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    13 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    МВД Франции отчиталось о спаде протестной активности школьников и студентов

    Tекст: Ольга Иванова

    Французские студенты и старшеклассники организовали около 360 акций протеста во второй день общенациональной забастовки, в них приняли участие 30 тыс. человек, волна протестов пошла на спад, сообщили в МВД Франции.

    Во второй день забастовки, объявленной профсоюзами, французские студенты и старшеклассники организовали около 360 протестных акций. По данным МВД Франции на первую половину дня, за пределами Парижа в них участвовали 30 тыс. человек. В ведомстве отметили снижение протестной активности по сравнению с первым днем, когда прошло 572 акции с 65 тыс. участников, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    В некоторых коммунах зафиксированы инциденты, полиция применяла против манифестантов слезоточивый газ.

    По информации Минобразования, 94,2% старших школ были открыты, 214 лицеев закрылись. Глава министерства Эдуар Жеффре пояснил, что закрытия связаны с близостью учебных заведений к маршрутам демонстраций. К забастовке присоединились 4,5% школьных учителей.

    В Министерстве высшего образования сообщили, что протесты нарушили работу 35% вузов. Студенческая организация Union etudiante заявляет о блокировке или закрытии 90% из 70 университетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.

    В понедельник протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В конце прошлой недели была названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции.

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    14 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Участники массовых протестов разгромили восемь банков в Лионе

    BFMTV: В ходе акций протеста во французском Лионе повредили восемь банков

    Tекст: Мария Иванова

    Во время массовых демонстраций учащихся во французском Лионе радикалы устроили погромы и повредили восемь банковских отделений, а также два страховых агентства.

    Во время демонстраций во французском Лионе к акции присоединились радикалы из движения Black Bloc, которые сломали дверь одного из офисов банка Societe Generale и устроили погром внутри, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV.

    Протестующие разбили экран банкомата и повредили камеры видеонаблюдения. Всего в городе пострадали восемь банков и два страховых агентства.

    По оценкам профсоюзов, в массовых акциях по всей Франции приняли участие почти 480 тыс. человек, в то время как власти заявляют о 161,5 тыс. демонстрантов. Масштабные протесты продолжаются уже несколько недель, их причиной стали перегруженное расписание и нехватка преподавателей в школах. По всей стране были задержаны более 6,8 тыс. человек, преимущественно несовершеннолетние, а нанесенный ущерб оценивается минимум в 30 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД Франции отчиталось о спаде протестной активности школьников и студентов.

    Во французских городах начались масштабные столкновения протестующих с полицией

    На прошлой неделе стала известна сумма нанесенного государству ущерба от действий молодежи.

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    14 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Директор Лувра предупредил об угрозе закрытия музея без проведения ремонта

    Figaro: Директор Лувра предупредил о риске закрытия музея без реставрации

    Tекст: Мария Иванова

    Директор Лувра Кристоф Лерибо заявил, что главному музею Франции грозит потеря статуса и полное закрытие без своевременной масштабной модернизации.

    «Если Лувр не будет отремонтирован, модернизирован и преобразован, он очень быстро утратит свой статус и в конечном итоге будет вынужден закрыть свои двери для публики», – заявил Лерибо в интервью Figaro, передает РИА «Новости».

    По его словам, музей находится в очень плохом состоянии и полностью перегружен. План модернизации Лувра рассчитан на срок до 15 лет и будет проводиться без полного закрытия для публики за счет поочередного ремонта отделов. У посетителей сохранится доступ к знаковым элементам экспозиции. Лерибо добавил, что пирамида Лувра больше не способна принимать по 9 млн человек, а популярность картины «Мона Лиза» парализует крыло Денон.

    В октябре прошлого года в Лувре произошло скандальное ограбление. Злоумышленники похитили ювелирные украшения французских королев и императриц на сумму 88 млн евро. Несколько человек задержали, однако драгоценности так и не нашли. После инцидента комитет парламента подготовил доклад, в котором отметил крайне плохой уровень безопасности в главном музее страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году работники Лувра отказались от предложений Минкультуры Франции для завершения забастовки.

    Дирекция оставила музей закрытым после похищения экспонатов.

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    14 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Самая высокая гора Европы Монблан стала выше на 1,88 метра

    Монблан увеличился в высоте почти на два метра

    Tекст: Мария Иванова

    Самая высокая гора Европы Монблан прибавила в высоте 1,88 метра, подсчитали геодезисты из французского департамента Верхняя Савойя.

    Высота пика увеличилась с 4805,59 метра в 2023 году до 4807,47 метра в этом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TF1.

    Отмечается, что на фоне десятилетий таяния ледников последние замеры выглядят аномалией. Эксперты считают, что рост может быть связан со смещением верхнего слоя.

    «Лед, покрывающий вершину, действительно может смещаться или менять форму из года в год. Даже если скалистый гребень остается неизменным, его поверхность меняется под воздействием погодных условий, эрозии, снега и холода», – рассказали опрошенные телеканалом специалисты.

    Председатель палаты экспертов-геодезистов Верхней Савойи Жан де Гаре отметил, что этот отдельный случай не показателен. По его словам, общая тенденция все равно заключается в постепенном уменьшении вершины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе стало известно, что в европейских Альпах зафиксировали рекордное таяние ледников. В том же месяце в Альпах из-за потепления нашли тела пропавших 34 года назад альпинистов.

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    15 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    Во Франции заключен под стражу капитан задержанного танкера DF Peak

    AFP: Во Франции заключен под стражу капитан задержанного танкера DF Peak

    Tекст: Дарья Григоренко

    Капитан задержанного танкера DF Peak, являющийся гражданином Китая, заключен под стражу после прибытия на французский остров Реюньон в Индийском океане, сообщило AFP со ссылкой на судебные власти.

    Как пишет AFP, по данным прокуратуры Реюньона, капитан задержан по подозрению в «непредоставлении подтверждения государственной принадлежности судна во время проверки в море», передает ТАСС.

    «За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и штрафа в размере 300 тыс. евро, а также возможна конфискация судна», – говорится в заявлении ведомства.

    На борту танкера в присутствии капитана был проведен обыск.

    По информации прокуратуры, 20 членов экипажа, среди которых граждане Индонезии, Мьянмы и Китая, «остаются на борту задержанного судна на основании административных мер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в МИД России назвали пиратством задержание Францией танкера DF Peak.

    Во вторник Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера.

    В понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане.

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    14 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Ле Пен заявила о неспособности Франции продолжать финансирование Украины

    Ле Пен констатировала отсутствие у Франции средств на помощь Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что у Парижа больше нет средств на продолжение финансовой поддержки Украины.

    Франция больше не в состоянии оказывать финансовую помощь Киеву из-за нехватки бюджетных средств. Об этом заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение», кандидат в президенты республики на выборах 2027 года Марин Ле Пен, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала BFMTV.

    «Мы больше не можем финансировать Украину, поэтому такое финансирование будет прекращено. Будет честным уже сейчас сказать об этом Владимиру Зеленскому, вместо того чтобы создавать у него иллюзию, будто мы сможем бесконечно продолжать финансирование, тогда как объективно, учитывая бюджетное положение Франции, у нас больше совершенно нет на это средств», – сказала Ле Пен и подчеркнула, что в экономическом и бюджетном плане Франция сегодня находится в чрезвычайно опасном положении.

    Ле Пен намерена участвовать в президентских выборах 2027 года. Согласно последним опросам, она может набрать 35% голосов в первом туре, что обеспечит ей лучший результат среди претендентов и гарантированный выход во второй тур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ле Пен приравняла вступление Украины в Евросоюз к харакири. Ранее в Париже прошла демонстрация против помощи Киеву.

    Впрочем, в сентябре Ле Пен уже заявляла об отсутствии у Франции денег на поддержку Украины.

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    14 октября 2026, 12:26 • Новости дня
    В Париже загорелась крыша здания у вокзала Аустерлиц

    Le Monde: В Париже вспыхнул пожар в строящемся здании у вокзала Аустерлиц

    Tекст: Мария Иванова

    В 13-м округе Парижа произошло крупное возгорание на крыше строящегося здания рядом с железнодорожным вокзалом Аустерлиц.

    Над местом происшествия поднимаются клубы дыма. На работу вокзала инцидент не повлиял, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Le Monde.

    По заявлению французской полиции, причины возгорания пока остаются неизвестными. Примыкающий к железнодорожной станции бульвар перекрыли для движения.

    В настоящий момент на борьбу с огнем направлены по меньшей мере восемь единиц пожарной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце французские пожарные устроили акцию протеста у Эйфелевой башни.

    Летом под Парижем с новой силой вспыхнул пожар.

    В мае крупное возгорание произошло около аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем.

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    15 октября 2026, 22:44 • Новости дня
    Поезд врезался в микроавтобус у въезда в тоннель под Ла-Маншем во Франции

    TF1: Во Франции 19 человек пострадали при столкновении поезда и автобуса

    Tекст: Вера Басилая

    В результате столкновения поезда с микроавтобусом около въезда в тоннель под проливом Ла-Манш во Франции пострадали 19 человек, сообщает TF1.

    Во Франции 19 человек пострадали в результате столкновения поезда с микроавтобусом у въезда в тоннель под Ла-Маншем, передает РИА «Новости».

    По первоначальным данным префектуры, пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

    Отмечается, что все пострадавшие находились в микроавтобусе и получили травмы головы и ног, при этом угрозы для их жизни нет.

    На месте происшествия работают экстренные службы, задействованы бригады скорой помощи, пожарно-спасательная служба и вертолет.

    Ранее при столкновении поезда и трактора во Франции пострадали восемь человек.

    Скоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику, в коммуне Нё-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере Франции.

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    15 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    В МИД назвали пиратством задержание Францией танкера DF Peak

    Замглавы МИД Грушко назвал пиратством задержание танкера DF Peak

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что задержание французской стороной нефтяного танкера DF Peak является грубым нарушением международного права и настоящим пиратством.

    «Это грубое нарушение международного права, абсолютно неприемлемая практика, которая требует осуждения всего международного сообщества. Попросту говоря, это пиратство на морских коммуникациях», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

    Заместитель министра подчеркнул, что какие бы аргументы ни придумывала французская сторона, подобные действия невозможно квалифицировать иначе как грубейшее нарушение всех существующих правовых норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за инцидента с судном.

    Российская сторона решительно осудила задержание танкера DF Peak.

    В понедельник французские военно-морские силы захватили судно в Индийском океане.

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    14 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Во Франции предложили новую модель финансирования военной робототехники

    Rapporteur: Во Франции предложили изменить финансирование военных роботов

    Tекст: Мария Иванова

    Директор французской оборонной ассоциации GICAT по экспорту Клеман Рекье призвал разработать новую модель финансирования военной наземной робототехники в связи с быстрым устареванием технологий.

    Франция нуждается в новых подходах к обеспечению армии передовыми технологиями, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Робототехника станет предметом обсуждения завтрашнего дня, поэтому необходимы структурирующие программы», – заявил Рекье.

    По его словам, правительства должны финансировать постоянное развитие робототехнических возможностей, чтобы успевать за изменениями на поле боя. Это также поможет создать в Европе промышленных лидеров в сфере обороны, способных конкурировать на международных экспортных рынках.

    Рекье отметил, что главная проблема заключается в нежелании государств инвестировать в тысячи наземных роботов, поскольку они рискуют устареть в течение полугода из-за быстрого технического прогресса. Он призвал к новой национальной и европейской модели финансирования, при которой страны вкладывают средства в развитие возможностей, принимая раннее устаревание оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны ФРГ опровергло выход из совместного с Францией проекта танка MGCS.

    В апреле французский политик предупредил о подготовке Европы к войне.

    В прошлом году глава генштаба ВС Франции Мандон призвал страну быть готовой к скорой войне.

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    15 октября 2026, 08:50 • Новости дня
    Летевший во французский Кан самолет подал сигнал бедствия

    Летевший в Кан самолет Volotea изменил маршрут из-за аварийного сигнала

    Tекст: Мария Иванова

    Пассажирский борт авиакомпании Volotea, выполнявший рейс из французской Тулузы в Кан, передал в полете аварийный код и изменил маршрут.

    Воздушное судно вылетело утром, однако позже экипаж передал аварийный код Squawk 7,7 тыс., передает РИА «Новости».

    По состоянию на 8:39 мск самолет пролетал над французским городом Лимож. Согласно полетным данным, борт был перенаправлен в этот населенный пункт.

    Код 7,7 тыс. является универсальным сигналом, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации. Этот сигнал необязательно связан с непосредственной угрозой авиакатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник летящий из Рима в Дублин самолет Ryanair подал сигнал бедствия.

    В понедельник самолет United Airlines передал сигнал бедствия над Атлантикой.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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