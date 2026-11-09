Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Пожарные локализовали возгорание на складе на юго-востоке Москвы
В складском помещении во 2-м Южнопортовом проезде в Москве локализовали пожар
В складском помещении производственного здания на юго-востоке Москвы произошло возгорание оборудования и материалов, пожар удалось локализовать.
Московские пожарные ведут тушение огня в складском помещении во 2-м Южнопортовом проезде, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.
«По адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом 26а, строение 4, происходит загорание оборудования и складируемых материалов в складском помещении производственного здания. Принимаются меры к тушению пожара», – сообщили в ведомстве.
В главке добавили, что благодаря принятым мерам пожар на данный момент локализован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании складского помещения в Новокузнецке.
Также двухэтажное складское помещение загорелось в Солнечном переулке в Южно-Сахалинске.
Кроме того, в Пушкинском районе Петербурга локализовали крупный пожар на складе бумаги и полимеров.