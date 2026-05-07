ФСБ задержала жителя Ярославля за передачу данных киевскому режиму

В «Единой России» поддержали право танцевать под иностранные хиты на выпускных

Tекст: Дарья Григоренко

Как отметил Милонов в своем Telegram-канале, недопустимо, чтобы школьникам запрещали танцевать под зарубежные хиты из-за неоднозначного толкования закона о защите русского языка.

Он подчеркнул: «Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой – это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства».

«Совместно с коллегами по «Единой России» я намерен поднять вопрос о внесении необходимых поправок в законодательство, чтобы подобных нелепых казусов в нашей стране не возникало», – заявил депутат.

Ранее стало известно, что в некоторых школах запрещают даже вальсы под иностранные песни – ученики не могут, например, танцевать под The Police или Эда Ширана.

Telegram-канал Mash сообщает о конкретных случаях: в школе имени Фомина в Рязанской области выпускники выбрали для танца песню «Shape of my heart», оплатили хореографа и долго готовились, но администрация настояла на замене композиции на более патриотичную. Аналогичные случаи были зафиксированы в Ярославской и Тамбовской областях, где запретили вальсы под Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон.

Рязанское минобразования пояснило, что школы вправе предъявлять собственные требования к музыкальному сопровождению выпускных, ссылаясь на федеральные законы о государственном языке и образовании, а также внутренние акты. Музыка должна соответствовать возрастным ограничениям и традиционным ценностям.

В республиках ситуация более свободная – выпускники могут выбрать композиции на татарском, марийском или бурятском языках.