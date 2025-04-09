Германия рекомендовала выдворять россиян с мероприятий к 80-летию Победы

Рар: Мерц ради поста канцлера Германии пойдет на большие жертвы

Политолог Рар: Мерц мечтает стать канцлером Германии любой ценой

Tекст: Анастасия Куликова

«Коалиционные переговоры между ХДС/ХСС и СДПГ ведутся за закрытыми дверями и крайне тяжело. Некоторые участники процесса тайно общаются со СМИ и выдают некоторые детали, но их версии отличаются друг от друга: кто-то говорит об успешно завершающемся диалоге, а кто-то – о безуспешном разговоре сторон», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

Политолог со ссылкой на свой источник поделился, что кандидатуру Армина Лашета рассматривают на должность главы МИД Германии. «В 2020 году он претендовал на пост канцлера от партии ХДС, но проиграл Олафу Шольцу из СДПГ», – напомнил собеседник.

«Лашет – опытный политик, он знает внешнюю политику и не является врагом России. Его возможное назначение министром иностранных дел можно считать прекрасным решением и знаком, что будущее правительство готово к мирным переговорам по Украине», – рассуждает эксперт.

Однако, по оценкам Рара, коалиционные переговоры далеки от завершения. «Проблема заключается в том, что СДПГ требует для себя в будущем кабмине больше, чем это положено младшему партнеру по коалиции. Кроме того, социал-демократы настраивают Фридриха Мерца на левый курс: речь идет об открытии границ для беженцев, усилении социальных бюджетов, повышении налогов для богатых и для бизнеса», – пояснил политолог.

Однако лидер ХДС/ХСС, будучи консерватором, хотел бы действовать иначе, чем того желает СДПГ. «Стороны единогласны лишь в вопросе милитаризации ФРГ против России и противодействия главной оппозиционной партии – АдГ», – добавил спикер. По его мнению, Мерц «сдает позиции шаг за шагом».

«Он мечтает стать канцлером любой ценой. В собственном лагере политика считают предателем, который жертвует всеми принципами, лишь бы занять желаемый пост», – уточнил аналитик. Как полагает Рар, если переговоры все-таки провалятся, Мерц немедленно «исчезнет с политической сцены».

«Тогда в Германии назначат новые выборы, на которых ХДС/ХСС представит баварский премьер Маркус Зедер», – считает он. Но если в среду объявят о создании нового правительства, это ознаменует победу СДПГ. «Мерц исполнит мечту и станет канцлером, но в его собственных рядах будет много недовольных тем, что он сдал позиции. Я предполагаю, что это правительство, как и прежнее, не будет стабильным», – заключил Рар.

Во вторник вечером СМИ сообщили, что ХДС/ХСС и СДПГ договорились о формировании правящей коалиции в Германии. Телеканал NTV утверждал, что участники переговоров смогли устранить разногласия по ключевым вопросам будущего коалиционного соглашения. Ожидалось, что в среду партии официально проинформируют общественность о достигнутых результатах.

Однако позже газета Bild опровергла информацию. По данным источников издания, стороны не смогли прийти к консенсусу после «13-часового марафона». «Сейчас целью является достижение соглашения до полудня среды. Переговоры в штаб-квартире ХДС должны продолжиться», – говорится в материале. Несмотря на такие прогнозы, споры по некоторым вопросам между ХДС/ХСС и СДПГ еще не разрешены, отмечает Bild. В основном разногласия касаются налогов и пенсий.

Между тем Bloomberg называет вероятных членов кабинета министров Германии. По информации агентства, кандидаты на должности в четырех самых влиятельных ведомствах – мужчины. Это Ларс Клингбайль в министерстве финансов, Карстен Линнеманн в министерстве экономики, Борис Писториус в министерстве обороны и Армин Лашет в министерстве иностранных дел.

Тем не менее, как отмечают СМИ, вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сталкивается с падающим рейтингом одобрения и критикой со стороны своей консервативной базы. Издание Politico пишет: сторонники политика недовольны тем, что он уступает в коалиционных переговорах с социал-демократами, не выполняя предвыборные обещания о правом курсе партии.

Несогласие внутри фракции стало публичным, когда молодежная организация консерваторов в Кельне написала письмо с выражением недовольства. «Мы верили в ваше лидерство и доверяли вам, но для чего? Для партии, поддающейся левому мейнстриму?» – говорится в письме.

Мерц также столкнулся с критикой за свое соглашение с СДПГ и «Зелеными» о триллионном финансировании обороны и инфраструктуры. Это решение, хоть и поддержанное за рубежом, не нашло отклика у части его электората, считавшего, что вероятный будущий канцлер предал принципы финансовой дисциплины.

Лидер молодежного крыла ХДС Йоханнес Винкель пригрозил голосовать против коалиции, если не будут учтены консервативные инициативы. Он требует ужесточить миграционную политику и сократить бюрократию для восстановления экономической конкурентоспособности.

Дополнительное давление на Мерца оказывает «Альтернатива для Германии», которая усиливает свои позиции. Уровень поддержки правой партии за неделю увеличился на один процентный пункт (п. п.), в то время как блок ХДС/ХСС потерял два п. п. Теперь обе политические силы набирают по 24,5%, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA.

Напомним, досрочные парламентские выборы состоялись в Германии 23 февраля. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС с результатом 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), СДПГ – на третьем. Новым канцлером ФРГ может стать председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Он говорил, что формирование коалиционного правительства завершится до Пасхи, которая в 2025 году отмечается в Германии 20 апреля.