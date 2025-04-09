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    Как советская подводная лодка спасалась под парусом
    Рар: Мерц ради поста канцлера Германии пойдет на большие жертвы
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    Ефремов вышел из колонии и уехал в Москву
    Минобороны заявило о четырех новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в Париже
    Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине
    Назван вероятный глава МИД Германии в правительстве Мерца
    Европа обеспокоилась возможным сокращением войск США
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

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    9 апреля 2025, 12:31 • Новости дня

    Германия рекомендовала выдворять россиян с мероприятий к 80-летию Победы

    МИД ФРГ предложил властям выдворять россиян с мероприятий к 80-летию Победы

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Германии разослал местным властям рекомендации выдворять представителей России и Белоруссии с мероприятий по случаю 80-летия Победы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Министерство иностранных дел Германии направило инструкцию региональным и муниципальным властям о недопущении участия российских и белорусских представителей в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС.

    Согласно заявлению Захаровой, раньше рекомендовалось просто не приглашать российских официальных лиц. Теперь же предлагается и выдворять их, если они появятся.

    Захарова подчеркнула, что эти мероприятия отмечают окончание Второй мировой войны, в которой Россия сыграла значимую роль, вложив огромные усилия и пожертвовав миллионами жизней.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что при контактах с немецкими дипломатами в последние семь-восемь лет все чаще звучала мысль о том, что Германия уже «расплатилась» за Вторую мировую войну. Смысл был такой: «Дорогие коллеги, мы за все со всеми расплатились. Мы больше ничего никому не должны». Это был очень тревожный звонок», – сказал Лавров.

    Берлин не собирается участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве из-за продолжающегося конфликта на Украине.

    9 апреля 2025, 06:11 • Новости дня
    ХДС/ХСС и СДПГ не договорились о правящей коалиции в Германии

    Bild опровергла сообщения о соглашении ХДС/ХСС и СДПГ по правящей коалиции в Германии

    ХДС/ХСС и СДПГ не договорились о правящей коалиции в Германии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не удалось достигнуть коалиционного соглашения с Социал-демократической партией Германии, пишет Bild.

    «Никакого соглашения после 13-часового марафона переговоров», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bild.

    Издание отмечает, что переговоры должны продолжиться в штаб-квартире ХДС с 9.30 (10.30 мск) с целью достижение соглашения до полудня среды. Политик от ХДС Карин Прин также подтвердила, что «это продолжится».

    Позднее телеканал NTV, сообщавший о достижении договоренностей, уточнил, что переговоры все еще не завершены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NTV сообщил, что ХДС/ХСС и СДПГ договорились о правящей коалиции. Члены ХДС потребовали голосования по коалиционному соглашению и пригрозили лидеру ХДС Фридриху Мерцу выходом из партии.


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    8 апреля 2025, 11:24 • Новости дня
    Стало известно о крупных проблемах Мерца с внутрипартийной поддержкой

    Мерц столкнулся с резкой критикой из-за уступок СДПГ и падением рейтингов

    Стало известно о крупных проблемах Мерца с внутрипартийной поддержкой
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сталкивается с падающим рейтингом одобрения и критикой со стороны своей консервативной базы, которая обвиняет его в уступках социал-демократам, пишет Politico.

    По данным издания, Мерц столкнулся с резким падением рейтингов и критикой со стороны консервативного крыла своей партии, передает Politico.

    Издание отмечает: сторонники Мерца недовольны тем, что он уступает в коалиционных переговорах с социал-демократами, не выполняя предвыборные обещания о правом курсе партии.

    Несогласие внутри партии стало публичным, когда молодежная организация консерваторов в Кельне написала письмо с выражением недовольства.

    «Мы верили в ваше лидерство и доверяли вам. но для чего? Для партии, поддающейся левому мейнстриму?» – говорится в письме.

    Мерц также столкнулся с критикой за свое соглашение с СДПГ и «Зелеными» о триллионном финансировании обороны и инфраструктуры. Это решение, хоть и поддержанное за рубежом, не нашло отклика у части его электората, считавшего, что Мерц предал принципы финансовой дисциплины.

    Дополнительное давление на Мерца оказывает «Альтернатива для Германии» (AfD), которая усиливает свои позиции, указывая на его уступки в переговорах.

    По данным Deutschlandtrend, консерваторы потеряли три процентных пункта, а AfD на столько же повысила поддержку, достигнув рекордных 24 процентов.

    Кроме того, лидер молодежного крыла ХДС Йоханнес Винкель пригрозил голосовать против коалиции, если не будут учтены консервативные инициативы. Он требует ужесточить миграционную политику и сократить бюрократию для восстановления экономической конкурентоспособности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коалиционные переговоры в Германии зашли в тупик из-за разногласий среди партий. Также сообщалось, что новый канцлер Германии предал свою страну, способствуя ухудшению политической обстановки.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Лавров заявил о ремилитаризации Германии в долг

    Tекст: Антон Антонов

    Германия намерена реализовать план по перевооружению ЕС на 800 млрд евро в течение четырех лет, набирая при этом долги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Сейчас мы видим, как та же Германия открыто провозгласила лозунг ремилитаризации, поменяла конституцию ради этого», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Он отметил, что планируется «набирать денег в долг для того, чтобы реализовать в три-четыре года программу вооружений на 800 млрд евро».

    Лавров выразил обеспокоенность нацистскими тенденциями в Германии, несмотря на действующие конституционные запреты и приговоры Нюрнбергского трибунала: «В Германии идеология нацизма уже начинает все больше и больше выходить наружу».

    По его мнению, страны Балтии также демонстрируют русофобию, «просто живут» этой идеологией и не могут «ни просыпаться, ни засыпать» без нее. Лавров сказал, что есть и другие страны, которые, по его мнению, разделяют подобные взгляды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бундесрат (палата представителей федеральных земель ФРГ) в марте позволил Германии ослабить долговой тормоз для финансирования расходов на оборону. Также сообщалось, что Бундестаг внес поправки в конституцию ФРГ для повышения оборонных расходов.

    Лавров заявил, что при контактах с немецкими дипломатами в последние семь-восемь лет все чаще звучала мысль о том, что Германия уже «расплатилась»  за Вторую мировую войну. «Смысл был такой: «Дорогие коллеги, мы за все со всеми расплатились. Мы больше ничего никому не должны». Это был очень тревожный звонок», – сказал Лавров.

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    9 апреля 2025, 10:50 • Новости дня
    Назван вероятный глава МИД Германии в правительстве Мерца

    Bloomberg: Армин Лашет может стать главой МИД Германии в правительстве Мерца

    Назван вероятный глава МИД Германии в правительстве Мерца
    @ HMBxMedia/IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В коалиционном правительстве ФРГ под руководством Фридриха Мерца вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел является Армин Лашет, сообщает Bloomberg.

    В коалиционном правительстве под руководством Фридриха Мерца вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел станет Армин Лашет. Лашет, 64-летний политик, является давним союзником Мерца и ранее сопровождал уходящего министра иностранных дел в нескольких международных поездках, что только усилило спекуляции о его назначении, передает Bloomberg.

    Возможным министром финансов может стать сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль. Он возглавляет СДПГ с 2021 года после поражения партии на выборах и представляет ее консервативно-прагматическое крыло. Ожидается, что он также станет вице-канцлером. Его карьера началась в политической науке и истории, позже он работал на Герхарда Шредера, но затем дистанцировался от него из-за пророссийской позиции.

    Карстен Линнеманн, генеральный секретарь христианских демократов и близкий соратник Мерца, может получить совмещенные портфели министра экономики и труда, ранее разделенные при Олафе Шольце. Это сделает его одним из самых влиятельных членов кабинета, несущим основную ответственность за восстановление экономики Германии. Линнеманн ранее работал экономистом в Deutsche Bank.

    Борис Писториус, популярный политик СДПГ, назначенный министром обороны в 2023 году, вероятно, сохранит свою должность. Он известен своей прямотой и земным стилем управления. Под его руководством ожидается масштабная реформа военных закупок, особенно после снятия ограничений на заимствования для финансирования оборонных расходов.

    Армин Лашет, бывший кандидат в канцлеры от ХДС, вероятно, станет министром иностранных дел. У него сильные европейские инстинкты и крепкие связи с Парижем, что может оживить франко-германский альянс. Однако Лашет также известен своими ошибками и скандалами, включая недавний запрет на вождение после нарушения ПДД.

    Ранее блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не удалось достигнуть коалиционного соглашения с Социал-демократической партией Германии.

    Политолог Александр Рар заявил, что Мерц из-за отказа договариваться с АдГ попал в ловушку.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будущий канцлер ведет ФРГ ко второй холодной войне и почему германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху.

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    9 апреля 2025, 11:20 • Новости дня
    Рар: Мерц ради поста канцлера Германии пойдет на большие жертвы

    Политолог Рар: Мерц мечтает стать канцлером Германии любой ценой

    Рар: Мерц ради поста канцлера Германии пойдет на большие жертвы
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если коалиционные переговоры в ФРГ провалятся, то Фридрих Мерц немедленно «исчезнет с политической сцены». В стране будут назначены новые выборы. Если же ХДС/ХСС и СДПГ удастся достичь консенсуса, политик станет канцлером, но цена этому окажется высокой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Напомним, по данным СМИ, новое правительство может быть объявлено в среду.

    «Коалиционные переговоры между ХДС/ХСС и СДПГ ведутся за закрытыми дверями и крайне тяжело. Некоторые участники процесса тайно общаются со СМИ и выдают некоторые детали, но их версии отличаются друг от друга: кто-то говорит об успешно завершающемся диалоге, а кто-то – о безуспешном разговоре сторон», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Политолог со ссылкой на свой источник поделился, что кандидатуру Армина Лашета рассматривают на должность главы МИД Германии. «В 2020 году он претендовал на пост канцлера от партии ХДС, но проиграл Олафу Шольцу из СДПГ», – напомнил собеседник.

    «Лашет – опытный политик, он знает внешнюю политику и не является врагом России. Его возможное назначение министром иностранных дел можно считать прекрасным решением и знаком, что будущее правительство готово к мирным переговорам по Украине», – рассуждает эксперт.

    Однако, по оценкам Рара, коалиционные переговоры далеки от завершения. «Проблема заключается в том, что СДПГ требует для себя в будущем кабмине больше, чем это положено младшему партнеру по коалиции. Кроме того, социал-демократы настраивают Фридриха Мерца на левый курс: речь идет об открытии границ для беженцев, усилении социальных бюджетов, повышении налогов для богатых и для бизнеса», – пояснил политолог.

    Однако лидер ХДС/ХСС, будучи консерватором, хотел бы действовать иначе, чем того желает СДПГ. «Стороны единогласны лишь в вопросе милитаризации ФРГ против России и противодействия главной оппозиционной партии – АдГ», – добавил спикер. По его мнению, Мерц «сдает позиции шаг за шагом».

    «Он мечтает стать канцлером любой ценой. В собственном лагере политика считают предателем, который жертвует всеми принципами, лишь бы занять желаемый пост», – уточнил аналитик. Как полагает Рар, если переговоры все-таки провалятся, Мерц немедленно «исчезнет с политической сцены».

    «Тогда в Германии назначат новые выборы, на которых ХДС/ХСС представит баварский премьер Маркус Зедер», – считает он. Но если в среду объявят о создании нового правительства, это ознаменует победу СДПГ. «Мерц исполнит мечту и станет канцлером, но в его собственных рядах будет много недовольных тем, что он сдал позиции. Я предполагаю, что это правительство, как и прежнее, не будет стабильным», – заключил Рар.

    Во вторник вечером СМИ сообщили, что ХДС/ХСС и СДПГ договорились о формировании правящей коалиции в Германии. Телеканал NTV утверждал, что участники переговоров смогли устранить разногласия по ключевым вопросам будущего коалиционного соглашения. Ожидалось, что в среду партии официально проинформируют общественность о достигнутых результатах.

    Однако позже газета Bild опровергла информацию. По данным источников издания, стороны не смогли прийти к консенсусу после «13-часового марафона». «Сейчас целью является достижение соглашения до полудня среды. Переговоры в штаб-квартире ХДС должны продолжиться», – говорится в материале. Несмотря на такие прогнозы, споры по некоторым вопросам между ХДС/ХСС и СДПГ еще не разрешены, отмечает Bild. В основном разногласия касаются налогов и пенсий.

    Между тем Bloomberg называет вероятных членов кабинета министров Германии. По информации агентства, кандидаты на должности в четырех самых влиятельных ведомствах – мужчины. Это Ларс Клингбайль в министерстве финансов, Карстен Линнеманн в министерстве экономики, Борис Писториус в министерстве обороны и Армин Лашет в министерстве иностранных дел.

    Тем не менее, как отмечают СМИ, вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сталкивается с падающим рейтингом одобрения и критикой со стороны своей консервативной базы. Издание Politico пишет: сторонники политика недовольны тем, что он уступает в коалиционных переговорах с социал-демократами, не выполняя предвыборные обещания о правом курсе партии.

    Несогласие внутри фракции стало публичным, когда молодежная организация консерваторов в Кельне написала письмо с выражением недовольства. «Мы верили в ваше лидерство и доверяли вам, но для чего? Для партии, поддающейся левому мейнстриму?» – говорится в письме.

    Мерц также столкнулся с критикой за свое соглашение с СДПГ и «Зелеными» о триллионном финансировании обороны и инфраструктуры. Это решение, хоть и поддержанное за рубежом, не нашло отклика у части его электората, считавшего, что вероятный будущий канцлер предал принципы финансовой дисциплины.

    Лидер молодежного крыла ХДС Йоханнес Винкель пригрозил голосовать против коалиции, если не будут учтены консервативные инициативы. Он требует ужесточить миграционную политику и сократить бюрократию для восстановления экономической конкурентоспособности.

    Дополнительное давление на Мерца оказывает «Альтернатива для Германии», которая усиливает свои позиции. Уровень поддержки правой партии за неделю увеличился на один процентный пункт (п. п.), в то время как блок ХДС/ХСС потерял два п. п. Теперь обе политические силы набирают по 24,5%, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA.

    Напомним, досрочные парламентские выборы состоялись в Германии 23 февраля. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС с результатом 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), СДПГ – на третьем. Новым канцлером ФРГ может стать председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Он говорил, что формирование коалиционного правительства завершится до Пасхи, которая в 2025 году отмечается в Германии 20 апреля.

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    8 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    ХДС/ХСС и СДПГ договорились о правящей коалиции в Германии
    ХДС/ХСС и СДПГ договорились о правящей коалиции в Германии
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии договорились о создании правящей коалиции в Бундестаге, сообщил NTV.

    По информации источников NTV, участники переговоров смогли устранить разногласия по ключевым вопросам будущего коалиционного договора. Источники подчеркнули, что теперь остается лишь согласовать детали соглашения. В среду партии планируют официально проинформировать общественность о достигнутых результатах переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошедших в Германии досрочных парламентских выборах победил альянс ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца. Второе и третье места на выборах заняли «Альтернатива для Германии» и СДПГ Олафа Шольца. Сообщалось, что из-за слабой позиции на переговорах консерваторам ХДС/ХСС пришлось пойти на серьезные уступки СДПГ.

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    9 апреля 2025, 11:49 • Новости дня
    АдГ стала самой популярной партией в Германии

    Ipsos: АдГ впервые обошла блок ХДС/ХСС в общенациональном опросе в Германии

    АдГ стала самой популярной партией в Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Согласно опросу Ipsos, партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые показала лучший результат, чем ХДС/ХСС, получив 25% поддержки избирателей, в то время как ХДС/ХСС потеряли пять процентных пунктов, сообщает Welt.

    Как сообщает Welt, впервые в истории партия AfD обошла ХДС/ХСС в опросе общественного мнения, проведенном институтом Ipsos.

    Согласно опросу, АдГ набрала 25% поддержки, увеличив свою популярность на три процентных пункта с начала марта. ХДС/ХСС снизили свои позиции на пять процентных пунктов, опустившись до 24%, что стало их худшим результатом за последние три года.

    На фоне потери доверия к ХДС/ХСС коалиционные переговоры о создании черно-красного правительства близятся к завершению. Поддержка SPD остается стабильной на уровне 15%, в то время как «Зеленые» потеряли один процент и сейчас имеют 11% поддержки, что равно позиции Левых, которые увеличили свою популярность на два процентных пункта, достигнув самого высокого уровня с декабря 2016 года.

    BSW держится на уровне 5%, едва превышая пятипроцентный барьер, в то время как FDP остается на уровне 4% и снова рискует не попасть в Бундестаг. Другие партии набрали в сумме 5% голосов.

    В опросе, проведенном 4-5 апреля, приняли участие 1000 избирателей.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского.

    Политолог Александр Ра сообщил, что Фридрих Мерц ради поста канцлера Германии пойдет на большие жертвы. В

    В коалиционном правительстве ФРГ под руководством Фридриха Мерца вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел является Армин Лашет, сообщает Bloomberg.

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    8 апреля 2025, 19:52 • Новости дня
    Лукашенко о традиции посещать парад Победы: «Это моя Москва»
    Лукашенко о традиции посещать парад Победы: «Это моя Москва»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как у него сложилась традиция отмечать День Победы не только в Минске, но и в Москве.

    По словам Лукашенко, все началось с его первого официального визита в Москву во время президентства Бориса Ельцина. В ходе визита Лукашенко и Ельцин встретились в зале с длинным столом. Лукашенко вспомнил, как он сказал Ельцину: «Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую Москву, вы заблуждаетесь. Это и моя Москва».

    Лукашенко в интервью, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал «Sputnik Беларусь», отметил, что парады всегда проходили на Красной площади как в едином государстве, так и после его распада. По его словам, парады Победы на Красной площади стали традицией благодаря приглашению президента России Владимира Путина. Лукашенко добавил, что 9 мая – это День Победы, и не бывать на Красной площади, представляя героический белорусский народ, было бы неправильно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    7 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    Президент Узбекистана решил принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, сообщил его пресс-секретарь.

    Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев примет участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.

    Асадов отметил, что президент Мирзиеев будет участвовать в мероприятиях, которые состоятся 9 мая. Вопрос участия лидера Узбекистана рассматривался на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России  Валентиной Матвиенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп объяснил, что не сможет приехать в Москву на празднование 9 мая из-за плотного графика.

    Президент Буркина-Фасо принял приглашение участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. Президент России Владимир Путин пригласил президента Анголы посетить парад Победы.

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    8 апреля 2025, 11:39 • Новости дня
    Сербия объявила о шествии «Бессмертного полка» в честь 80-летия Победы
    Сербия объявила о шествии «Бессмертного полка» в честь 80-летия Победы
    @ Оксана Тоскич/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Сербии 9 мая состоится шествие «Бессмертного полка» по случаю 80-летия Победы, сообщил министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве республики, Ненад Попович.

    По его словам, 9 мая в стране пройдет шествие «Бессмертного полка» в честь 80-летия Победы, передает ТАСС.

    Он отметил, что акция стала частью культурной идентичности Сербии, выражая глубокое уважение и память, связывающую поколения и народы. Шествие пройдет в девятый раз, и к нему присоединятся жители, которые выйдут с фотографиями своих родственников – участников войны.

    Попович подчеркнул многовековую историю, объединяющую Россию и Сербию.

    «Россия и Сербия победили нацистскую Германию и их союзников во Второй мировой войне. Наши предки – победители», – заявил он, добавив, что важно помнить уроки прошлого и быть вместе в условиях возрождения нацистских идеологий и ксенофобии.

    Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в России в 2012 году в Томске и с тех пор стала регулярным мероприятием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 9 мая 2025 года состоятся торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, свое участие в них уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из стран Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока.

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    9 апреля 2025, 05:06 • Новости дня
    Члены ХДС пригрозили Мерцу выходом из партии

    Члены ХДС в Германии потребовали голосования по коалиционному соглашению

    Tекст: Антон Антонов

    В Христианско-демократическом союзе сформировались инициативные группы, настаивающие на голосовании членов по коалиционному соглашению с Социал-демократической партией Германии, пишет Bild.

    По данным Bild, рядовые члены ХДС по всей Германии требуют возможности выразить свое мнение по поводу заключенного соглашения. В частности, инициативная группа «Спроси рядовых членов!», состоящая из пяти объединений «Молодежного союза Германии», уже собрала более 2,5 тыс. подписей, передает РИА «Новости».

    Вторая инициативная группа из Гарделегена, Саксония-Анхальт, запустила онлайн-петицию, также настаивающую на голосовании.

    Лидер районного отделения ХДС в Потсдам-Миттельмарк Кристиан Гроссе выразил мнение, что «решение не может быть принято без участия рядовых членов».

    «Многие из наших членов больше не чувствуют себя должным образом представленными и открыто подумывают о выходе из партии», – заявил Гроссе в письме лидеру ХДС Фридриху Мерцу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии договорились о создании правящей коалиции в Бундестаге.

    Политолог Александр Рар, оценивая положение ХДС/ХСС на переговорах, заявлял, что лидер консервативного блока Мерц «выглядит как тряпка».

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    8 апреля 2025, 12:32 • Новости дня
    Пушков назвал страны Европы филиалами «глубинного государства»

    Сенатор Пушков указал на глобальный масштаб влияния «глубинного государства»

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков заявил о существовании глобального «глубинного государства», которое контролирует политические процессы и назначает лидеров стран, включая Францию, Британию и Германию.

    «Глубинное государство» перестало быть чисто американским феноменом, оно уже глобально и существует на международном уровне, расставляя своих ставленников на руководящие посты государств, заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Оно расставляет своих ставленников на посты премьеров и президентов, как, например, Ротшильды и их структуры соорудили Макрона "из того, что было" и поставили во главе Франции. И таких примеров в Европе много», – написал он в своем Telegram-канале.

    Сенатор отметил, что «глубинное государство» отвечает и за отмену результатов не устраивающих его голосований, и снимает неугодных кандидатов с политической гонки, и дает установки либеральным СМИ, и манипулирует сознанием общественности.

    «Британия, Франция, Германия – его филиалы. Это глобальное "глубинное государство" нацелено на продолжение войны на Украине – премьер Грузии Кобахидзе все сказал верно. Оно ненавидит Трампа и твердо намерено пережить его», – резюмировал Пушков.

    Как писала 7 апреля газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «глубинное государство» виновно в продолжении военных действий на Украине. Он добавил, что сотрудничество Украины с европейской бюрократией для народа страны никакой пользы не имеет.

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    7 апреля 2025, 14:27 • Новости дня
    МВД Германии выступило за подготовку населения к чрезвычайным ситуациям

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство внутренних дел Германии предложило включить в школьные программы подготовку к чрезвычайным ситуациям и кризисам, подчеркнув важность гражданской обороны.

    Министерство внутренних дел Германии выступило с инициативой подготовки граждан к потенциальным чрезвычайным ситуациям, сообщает ТАСС. Особое внимание предлагается уделить обучению молодежи в школах методам гражданской обороны и поведению в кризисных ситуациях. Ответственность за разработку содержания образовательных программ возлагается на федеральные земли, однако правительство страны готово предоставлять необходимые материалы.

    Представитель МВД Германии отметил, что актуальные изменения в безопасности требуют более серьезного подхода к гражданской обороне. Кроме того, министерство рекомендовало гражданам иметь запасы воды и продуктов на срок не менее 72 часов для более эффективного контроля над временными кризисами.

    Инициативу министерства поддержал эксперт по безопасности Родерих Кизеветтер, который предложил ввести антикризисное обучение для школьников. Он подчеркнул, что учащиеся особенно уязвимы в кризисных ситуациях, поэтому базовая подготовка крайне важна.

    Тем не менее идеи МВД подверглись критике со стороны лидера партии BSW Сары Вагенкнехт. Она считает, что вместо подготовки детей к войне стоит сосредоточиться на дипломатических усилиях и снижении напряженности, чтобы избежать военных кризисов.

    Ранее в МИД РФ заявили, что Париж начал активно распространять мифы о «российской угрозе» на фоне усилий Москвы и Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине.

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    8 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    В Кремле назвали позором намерение Латвии уничтожить мемориалы

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил планы Латвии уничтожить военные мемориалы, назвав это позором для страны и горем для народа, который борется со своей историей.

    По его словам, такое отношение к памяти о тех, кто спас Латвию от фашизма, является позором для страны. Пресс-секретарь подчеркнул, что это также горе для народа, который воюет со своей историей, передает ТАСС.

    Песков также добавил, что подобное неуважение к памяти военного подвига ставит под сомнение историческую самобытность страны.

    Он выразил надежду на пересмотр данного решения, которое может нанести ущерб международным отношениям и историческому наследию.

    Служба внешней разведки России сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы в стране, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая.

    До этого в Латвии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который несколько раз возлагал цветы к месту демонтированного памятника советским воинам – освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в городе Резекне.

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    9 апреля 2025, 10:42 • Новости дня
    Индия сообщила о возможности визита министра обороны на парад Победы в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индийский министр обороны Раджнатх Сингх может принять участие в параде Победы в Москве, если приглашение будет подтверждено, сообщил источник в индийском правительстве.

    Индийский министр обороны Раджнатх Сингх может посетить Москву для участия в праздновании Дня Победы 9 мая, передает ТАСС.

    Информация об этом поступила от источника в индийском правительстве. По словам собеседника агентства, визит Сингха на парад в столицу России является возможным, однако окончательное решение пока не принято.

    Кроме того, Россия направила приглашение премьер-министру Индии Нарендре Моди посетить Москву для участия в тех же мероприятиях. Индийская сторона подтвердила получение этого приглашения, но пока не дала окончательного ответа. Представитель индийского правительства отметил, что решение будет принято и подтверждено в соответствующее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве, Владимир Путин пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы, а президент Кубы планирует приехать на празднование 9 мая в Москву.

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