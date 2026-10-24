Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за кризиса в ФРГ

Мерц призвал к немедленным реформам из-за давления на экономику Германии

Tекст: Вера Басилая

«Мы должны обновить экономические, социально-политические и общественные основы нашей страны так, чтобы они оставались надежными и в последующие десятилетия», – заявил Мерц, выступая на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене.

Он признал, что жители страдают от выросших цен, а системы социального обеспечения столкнулись с вызовами, передает ТАСС.

«Поэтому нам необходимы реформы. И эти реформы нужны нам не когда-нибудь потом, эти реформы нужны нам прямо сейчас», – подчеркнул Мерц.

Он отметил необходимость сохранения производственного присутствия в Германии. В качестве первоочередных мер он назвал обеспечение бизнеса конкурентоспособными ценами на энергоносители, ускорение административных процедур и сокращение бюрократии.

Канцлер также выступил за снижение налога на электроэнергию в следующем году для всех потребителей, чтобы уменьшить финансовое бремя населения. Он напомнил Социал-демократической партии Германии о необходимости соблюдения взятых обязательств и быстрой реализации договоренностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

Во вторник глава МИД Сергей Лавров сообщил об отказе Мерца восстанавливать газопроводы «Северный поток» на фоне роста цен на электроэнергию.

Мерц объявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.