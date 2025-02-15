Женщину арестовали за попытку продать дочь в Москве

Женщину арестовали за попытку продать дочь за 200 тыс. рублей в Москве

Tекст: Мария Иванова

Суд арестовал женщину, пытавшуюся продать свою новорожденную дочь за 200 тыс. рублей, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на востоке Москвы. Женщина была задержана после получения денег от покупателей, являвшихся сотрудниками оперативно-разыскного мероприятия.

В ходе сделки она получила более 200 тыс. рублей и составила расписку о получении средств. Женщина была задержана сразу после передачи ребенка.

По информации следствия, женщина обвиняется по ч. 2 ст. 127.1 Уголовного кодекса РФ, касающейся торговли людьми. Следователи ходатайствовали о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, и суд удовлетворил это требование.

Во время допроса обвиняемая признала свою вину полностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице задержали двух человек при попытке продать новорожденного ребенка за 1 тыс. долларов.

Выяснилось, что женщина, которая пыталась продать своего двухнедельного ребенка в столице, не является гражданкой России.

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела о продаже 19-летней женщиной своей новорожденной дочери в одной из квартир на улице 3-я Парковая.