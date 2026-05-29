Токаев призвал не брать «всех подряд» в ЕАЭС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу белорусского коллеги Александра Лукашенко о необходимости тщательного отбора партнеров для создания зон свободной торговли – и не брать «всех подряд» в ЕАЭС.
По словам Токаева, партнерами Евразийского экономического союза должны становиться не все подряд, а лишь те страны, которые реально приносят пользу объединению, передает ТАСС.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане глава Казахстана отметил важность избирательного подхода.
«Сегодня в закрытом формате, в узком формате, президент Беларуси высказал, на мой взгляд, правильное предложение в отношении того, что партнеры по созданию зон свободной торговли, как, впрочем, и по обретению статуса наблюдателя, должны подбираться в избирательном режиме, если так можно выразиться», – сказал Токаев.
Кроме того, Токаев озвучил позитивные макроэкономические прогнозы для ЕАЭС. Ожидается, что совокупный ВВП государств объединения в 2026–2027 годах вырастет примерно на 2,5%.
Токаев также подчеркнул, что товарооборот между странами ЕАЭС в 2025 году превысил 95 млрд долларов. В текущем году прогнозируется увеличение объема взаимной торговли более чем на 6%, что позволит преодолеть отметку в 100 млрд долларов.
Ранее участники саммита ЕАЭС в Астане приступили к обсуждению планов развития экономического объединения до 2029 года.