Токаев призвал не брать «всех подряд» в ЕАЭС

Токаев призвал избирательно подходить к новым партнерам ЕАЭС

Tекст: Вера Басилая

По словам Токаева, партнерами Евразийского экономического союза должны становиться не все подряд, а лишь те страны, которые реально приносят пользу объединению, передает ТАСС.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане глава Казахстана отметил важность избирательного подхода.

«Сегодня в закрытом формате, в узком формате, президент Беларуси высказал, на мой взгляд, правильное предложение в отношении того, что партнеры по созданию зон свободной торговли, как, впрочем, и по обретению статуса наблюдателя, должны подбираться в избирательном режиме, если так можно выразиться», – сказал Токаев.

Кроме того, Токаев озвучил позитивные макроэкономические прогнозы для ЕАЭС. Ожидается, что совокупный ВВП государств объединения в 2026–2027 годах вырастет примерно на 2,5%.

Токаев также подчеркнул, что товарооборот между странами ЕАЭС в 2025 году превысил 95 млрд долларов. В текущем году прогнозируется увеличение объема взаимной торговли более чем на 6%, что позволит преодолеть отметку в 100 млрд долларов.

Ранее участники саммита ЕАЭС в Астане приступили к обсуждению планов развития экономического объединения до 2029 года.