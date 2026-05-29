Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.0 комментариев
Саммит ЕАЭС в Астане продолжился в расширенном составе
Президент России Владимир Путин и главы государств-партнеров ЕАЭС приступили к обсуждению планов развития экономического объединения до 2029 года с участием приглашенных зарубежных представителей.
Мероприятие Высшего Евразийского экономического совета началось со встречи в узком формате, передает ТАСС.
После этого к российскому лидеру, а также руководителям Белоруссии, Казахстана и Киргизии присоединились представители Кубы, Ирана и президент Узбекистана, передает РИА «Новости».
В повестку также включены вопросы развития интеграции и отчет о двадцатилетней работе Евразийского банка развития.
Лидеры планируют рассмотреть начало переговоров о свободной торговле с Тунисом и обновление соглашения с Сербией. За 12 лет существования организации совокупный ВВП участников вырос с 1,6 до 3,01 трлн долларов. По итогам 2025 года экономика объединения прибавила 1,7%, а объем взаимной торговли увеличился более чем в два раза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал участие Владимира Путина в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российский лидер в пятницу приехал во Дворец независимости в столице Казахстана для переговоров.
На полях евразийского форума главы России и Белоруссии кратко обсудили ситуацию вокруг Армении.