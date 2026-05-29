Саммит ЕАЭС в Астане продолжился в расширенном составе

Tекст: Дарья Григоренко

Мероприятие Высшего Евразийского экономического совета началось со встречи в узком формате, передает ТАСС.

После этого к российскому лидеру, а также руководителям Белоруссии, Казахстана и Киргизии присоединились представители Кубы, Ирана и президент Узбекистана, передает РИА «Новости».

В повестку также включены вопросы развития интеграции и отчет о двадцатилетней работе Евразийского банка развития.

Лидеры планируют рассмотреть начало переговоров о свободной торговле с Тунисом и обновление соглашения с Сербией. За 12 лет существования организации совокупный ВВП участников вырос с 1,6 до 3,01 трлн долларов. По итогам 2025 года экономика объединения прибавила 1,7%, а объем взаимной торговли увеличился более чем в два раза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал участие Владимира Путина в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Российский лидер в пятницу приехал во Дворец независимости в столице Казахстана для переговоров.

На полях евразийского форума главы России и Белоруссии кратко обсудили ситуацию вокруг Армении.