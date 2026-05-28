Путин анонсировал принятие важных решений на саммите ЕАЭС в Казахстане

Путин поздравил россиян с Днем пограничника

Tекст: Катерина Туманова

«На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу. Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни», – сказал он в обращении, представленном пресс-службой Кремля.

Путин подчеркнул, что на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны. Особое внимание было уделено подвигу пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, первыми приняли удар нацистов.

В послевоенное время «зеленые береты» боролись с националистическим подпольем, выполняли долг в Афганистане и противостояли международному терроризму, напомнил президент.

В настоящее время сотрудники ведомства доказывают свой профессионализм в ходе специальной военной операции, действуя бесстрашно в сложных ситуациях.

«Сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. <...> В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу», – сказал Путин.

Глава государства выразил надежду на то, что те, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, и впредь будет добросовестно выполнять поставленные задачи и вносить свой весомый вклад в защиту Отечества.