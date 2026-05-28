Путин анонсировал принятие важных решений на саммите ЕАЭС в Казахстане
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с казахстанским руководством рассказал о ближайших планах развития Евразийского экономического союза.
«Завтра на саммите объединения будет принят целый ряд важных решений, нацеленных на углубление нашего интеграционного сотрудничества», – сообщил российский лидер, передает РИА «Новости».
Кроме того, глава государства высоко оценил работу Астаны в рамках международной организации. Он отдельно отметил успешное председательство Казахстана в ЕАЭС в этом году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал участие российского лидера в заседании Высшего Евразийского экономического совета 29 мая.
Накануне казахстанские истребители сопроводили правительственный борт Владимира Путина до аэропорта Астаны.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал прошедшие двусторонние переговоры событием особой важности.