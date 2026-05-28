Суд оставил в силе приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул

Суд подтвердил приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул

Tекст: Тимур Шайдуллин

Апелляционная палата Кишинева утвердила приговоры главе Гагаузии Евгении Гуцул и активистке блока «Победа» Светлане Попан, осужденным на семь и шесть лет тюрьмы соответственно. Женщин признали виновными в незаконном финансировании партии «Шор», деятельность которой в республике запрещена. «Отклонить жалобу адвокатов как необоснованную. Меру наказания сохранить», – заявил судья во время оглашения вердикта, передает РИА «Новости» из зала суда.

Первоначальный приговор был вынесен 5 августа 2025 года.

По версси следствия, в период с 2019 по 2022 год Гуцул якобы участвовала в привлечении средств для нужд политической силы. Сама глава автономии и ее защита все обвинения категорически отрицали, называя процесс политической расправой.

Гуцул возглавила Гагаузию в мае 2023 года. По местным законам вступление обвинительного приговора в силу дает основания для запуска процедуры ее отстранения от должности. Сейчас политик находится в кишиневской тюрьме №13, известной тяжелыми условиями содержания.

Как отметил депутат от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя, заключенные в этом изоляторе часто сталкиваются с туберкулезом и онкологией, многие выходят оттуда инвалидами. Парламентарий подчеркнул, что суд мог бы назначить домашний арест, учитывая наличие у осужденной двоих маленьких детей. Находясь за решеткой, Гуцул написала книгу из 30 писем, в которой рассказала о политических преследованиях и ужасающем быте в камере с сыростью, насекомыми и грызунами.

Позже она отказалась выполнить ультиматум властей об отставке в обмен на закрытие сфабрикованного дела.