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Суд в Молдавии приговорил Гуцул к семи годам заключения
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул была признана виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор», ее приговорили к семи годам лишения свободы, сообщила адвокат политика Наталья Байрам.
Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы за нарушения при финансировании оппозиционной партии «Шор», передает ТАСС.
Адвокат Наталья Байрам сообщила, что ее «прямо из зала суда ее доставят в тюрьму».
У здания суда в Кишиневе произошли столкновения между сторонниками Гуцул и полицией. Полиция оцепила квартал вокруг здания и не пропускала туда людей, включая мужа Гуцул, что вызвало протест среди собравшихся.
Сторонники Гуцул пытались прорвать полицейский кордон, однако отступили после того, как семье главы автономии разрешили пройти внутрь суда.
Ранее в Молдавии прошел митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Молдавская прокуратура потребовала приговорить Гуцул к девяти годам тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет.
Гуцул заявила, что ее судят за призывы к восстановлению отношений с Россией, которые не устраивают прозападное правительство в Кишиневе.
Напомним, Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта.