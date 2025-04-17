Санду начала ликвидацию автономии Гагаузии

Эксперты оценили возможности Кишинева в вопросе устранения гагаузской автономии

Tекст: Евгений Поздняков

В Гагаузии (автономно-территориальное образование в составе Молдавии) прошли масштабные акции протеста. Демонстранты собрались в центре Комрата, чтобы потребовать от Кишинева освобождения из-под домашнего ареста башкана (главы) АТО Евгении Гуцул, сообщает РИА «Новости».

В мероприятии приняли участие около пяти тысяч человек. По итогам акции была принята резолюция, в которой граждане заявили о неприятии «антигагаузской политики центральных властей» страны. Под документом оставили свои подписи более 100 тыс. жителей государства. Демонстранты также выступили против ущемления прав автономии.

Напомним, в понедельник Конституционный суд страны лишил АТО права на назначение местного прокурора. Упразднению подверглись ст. 21 «Закона об особом правовом статусе Гагаузии», а также п. 3 ст. 25 и 26 «Закона о прокуратуре Республики Молдавии». Данные положения позволяли прокурору региона назначаться генпрокурором по представлению народного собрания автономии.

Решение суда вызвало негативную реакцию в обществе. Так, замглавы региона Виктор Петров в своем Telegram-канале назвал произошедшее «ударом по основам автономного статуса» Гагаузии. По его мнению, Кишинев запустил процесс «демонтажа всей системы власти, построенной поколениями и утвержденной в самые сложные времена – с начала 90-х годов».

Позже на это отреагировали и в Москве. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия «решительно осуждает тоталитарные методы молдавских властей», передает ТАСС. По ее мнению, Кишинев пытается лишить регион автономии, для чего и было осуществлено задержание Гуцул.

Напомним, арест башкана Гагаузии состоялся в конце марта в аэропорту столицы республики. Поводом для этого стало расследование дела о якобы нарушении порядка избирательными фондами и подделке документов. Сама Гуцул назвала действия Кишинева абсурдными, а обвинения, предъявленные ей – политически мотивированными.

Позже суд перевел ее под домашний арест сроком на 30 суток. Адвокаты Гуцул подали прошение об отмене данной меры пресечения, однако обжаловать решение суда не удалось. «То, что сейчас происходит с оппозицией, такого не было никогда. Я в политике недавно, но это можно охарактеризовать только как беспредел», – цитирует РИА «Новости» Гуцул.

«В попытке ущемить автономию Гагаузии Кишинев прибегает к совершенно неправомерным действиям. Лишить регион права на самостоятельное назначение прокурора мог только парламент страны. Собственно, именно он и принял закон о правовом статусе АТО двумя третями голосов 30 лет назад», – сказал Василий Нейковчев, экс-депутат Молдавии.

«Но Майя Санду вынудила заняться этим вопросом Конституционный суд. Неудивительно, ведь если бы данную инициативу рассматривала законодательная власть, шансы на успех Кишинева были бы равны нулю. Для одобрения предложения необходимо набрать хотя бы 68 голосов, а у партии власти лишь 63 места в парламенте», – пояснил он.

«Очевидно, что тем самым Санду запустила процесс демонтажа автономии Гагаузии.

Уверен, в ближайшее время схожая участь постигнет Управление внутренних дел и Службу информации и безопасности региона. Пока руководство данных ведомств также назначается с помощью представителей АТО», – акцентирует собеседник.

«Кроме того, вполне возможно, что Кишинев попытается инициировать и более жесткие изменения в правовом поле Гагаузии. Например, в законе о правовом статусе региона есть ст. 12, которая позволяет автономии формировать самостоятельную позицию по вопросам внутренней и внешней политики. Наверняка это положение попытаются пустить под нож», – добавляет эксперт.

«Напомню, что пока Комрат также имеет право на самоопределение в случае изменения Молдавией своего статуса как независимого государства. Если Санду пойдет на такой шаг, если она продолжит дискриминацию различных этнических групп, которые выступают против интеграции с Румыний – это неизбежно», – поясняет он.

«В целом же речь идет о давнем курсе Кишинева,

который начал выстраиваться практически сразу после распада СССР. Сперва власти отменили молдавский язык, назвав его диалектом, затем в наших школах детям начали преподавать историю Румынии. Уже известно, что 28 сентября состоятся парламентские выборы в республике. Думаю, к этой дате давление на Гагаузию усилится максимально», – уточнил Нейковчев.

Майя Санду перешла в прямую атаку на автономию, согласен политолог Александр Носович. «Если арест Гуцул официальные власти еще могли списать на уголовное расследование, то трактовать ликвидацию права на назначение прокурора со стороны народного совета иначе как демонтаж правового статуса АТО не получится», – добавляет он.

«Причем Кишинев, скорее всего, планирует пойти в этом процессе еще дальше. Задержание Гуцул стало «стресс-тестом» молдавских властей на прочность Гагаузии. К сожалению, у местных жителей не получилось создать массового движения протеста. И Санду расценила произошедшее как сигнал к более жестким действиям», – поясняет собеседник.

«Парламентские выборы, назначенные на 28 сентября, станут датой, когда процесс лишения самостоятельности Гагаузии, вероятно, станет необратимым.

И связано это с тем, что АТО, в отличие от Приднестровья, все это время находилось в конституционном поле Республики Молдавии. То есть повлиять на Гагаузию для Кишинева относительно легкая задача», – заявляет эксперт.

«Но говорить о намерениях Санду «зачистить» поле противников вхождения в состав Румынии все же преждевременно. Дело в том, что на данный момент интеграция невыгодна обеим сторонам. Молдавия стала «теневыми задворками» для Брюсселя и Бухареста. И терять этот «неприметный» для экономики уголок никто не хочет», – рассуждает он.

«Однако в Румынии наблюдается сложная политическая ситуация. Власти страны борются с ростом влияния оппозиции в преддверии президентских выборов. Очевидно, что новый глава государства не будет пользоваться большой популярностью среди населения. Рост недовольства вполне может спровоцировать будущие власти страны пересмотреть свое отношение к присоединению Молдавии», – заключил Носович.