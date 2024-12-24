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    24 декабря 2024, 14:30 • В мире

    Санду готова пойти ва-банк ради спасения киевского режима

    Санду готова пойти ва-банк ради спасения киевского режима
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Молдавские власти категорически опровергают заявления Службы внешней разведки России о разработке Кишиневом плана военного вторжения Приднестровья. Однако есть целый ряд признаков и причин, по которым сведения российской разведки выглядят куда убедительнее оправданий Молдавии. Зачем президенту Молдавии Майе Санду идти на подобное обострение – и именно сейчас?

    Президент Молдавии Майя Санду всерьез рассматривает идею вторжения в Приднестровье. Об этом говорится в заявлении российской Службы внешней разведки. Кишинев хочет взять под контроль Приднестровскую ГРЭС (обеспечивающую 80% потребности Молдавии в электроэнергии), вытеснить из региона российских миротворцев и, мягко говоря, серьезно усложнить жизнь для приднестровских жителей. Граждан, между прочим, Российской Федерации.

    В Кишиневе эти планы отрицают. «Это серьезная и опасная дезинформация, призванная посеять панику и недоверие», – уверяет глава администрации молдавского президента Адриан Бэлуцел. По его словам, власти страны намерены решать проблему Приднестровья «исключительно мирным путем».

    И все же есть целый ряд факторов, которые заставляют сомневаться в искренности молдавского чиновника. Ни для кого не секрет, что Кишинев давно применяет отнюдь не самые мирные способы для попыток захвата Приднестровья – чего стоит одна только блокада самопровозглашенной республики. Да, к вооруженному вторжению Молдавия пока не прибегала – из страха перед военным ответом России (все помнят, чем закончилось нападение на российских миротворцев другой страны в 2008 году), осознания слабости своих вооруженных сил и нежелания ряда союзников Молдавии втягиваться в большую войну. Однако сейчас ситуация изменилась.

    Во-первых, из-за энергетических проблем. Дело в том, что Молдавия не просто получает российский газ – она живет практически только и исключительно на нем.

    «Весь газ, который получает Молдавия, является российским. Альтернативные поставки – это тот же российский газ, но через посредников (например, турецких или румынских трейдеров)», – объясняет газете ВЗГЛЯД сотрудник Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового Университета Игорь Юшков. И с нового года этого газа Молдавия может лишиться – киевский режим (через территорию которого газ и идет в Европу) отказывается продлевать контракт на транзит российского голубого топлива через свою территорию.

    По-другому Кишинев его получить не может. «В Молдавию уже никак не придет – даже кругом, через «Турецкий поток». Да, теоретически его можно дотянуть через балканские трубопроводы и Румынию, но этот транзитный путь заводит газ в Молдавию через северную границу, и там труба идет пару десятков километров через украинскую территорию. Зеленский же говорит, что он не пустит никакой российский газ ни по каким схемам», – продолжает Игорь Юшков.

    Есть еще трубопровод из Румынии, от румынских месторождений – но его молдаванам хватит в лучшем случае на бытовое потребление. Ни тепла, ни тем более электроэнергию с Приднестровской ГЭС он не обеспечит. А значит, нужно будет покупать электроэнергию у румынских соседей. Ту самую, которую сейчас в массе своей закупает Украина и снабжает ею Одесскую область и весь юг страны. А значит, стоимость этой энергии повысится, сделав ее недоступной для нищей Молдавии.

    Неудивительно, что страна еще 16 декабря объявила режим ЧП на 60 дней. Она также объявила виновным в происходящем кризисе российскую сторону. «Между «Молдовагазом» и Газпромом существует четкий контракт, который предусматривает поставку природного газа на левобережье независимо от транзитного маршрута. Нынешние проблемы связаны с отказом Газпрома выполнять свои контрактные обязательства, а не с действиями правительства Республики Молдова», – уверяет Адриан Бэлуцел. Но газ в Молдавию эти обвинения не приведут.

    А вот вторжение в Приднестровье может. Ни для кого не секрет, что глава киевского режима Владимир Зеленский, давно вставший на путь терроризма, мечтает о вторжении в Приднестровье.

    Для того чтобы взять под контроль огромные склады боеприпасов в районе села Колбасна (просроченные, как и он сам – но сейчас киевскому режиму выбирать не приходится), а также устроить геноцид проживающим в Приднестровье десяткам тысячам граждан Российской Федерации. Чтобы вынудить Москву на радикальные шаги – с последующим убеждением западных союзников в необходимости эскалации. И можно предположить, что если Майя Санду пойдет навстречу пожеланиям Владимира Зеленского, то он даст добро на экспорт газа в Молдавию через тот самый румынский трубопровод.

    Помимо газовой причины эскалации, есть и американская. «И нынешняя угроза обострения была вполне ожидаемой. Она обуславливается в том числе и итогами выборов в США, а также рисками изменения американской внешней политики», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. По его словам, переговоры России с США вот-вот начнутся, и

    молдавские власти хотят обеспечить для своих румынских хозяев (а Санду – гражданка Румынии) максимальный политический вес и лучшие условия в рамках НАТО.

    Румынские власти действительно хотят оказаться за столом американо-российских переговоров. Причем любых – начиная от обсуждения коллективной безопасности в Европе и заканчивая дискуссиями о судьбе украинских территорий. И убедить в своей важности и нужности за столом они могут за счет контроля за действиями молдавских властей. Благо он есть – в 2022 году, когда тоже активно шли слухи о намерении Кишинева решить проблему Приднестровья, румыны (по слухам) вмешались и запретили молдаванам это делать.

    Однако американская версия имеет и еще одно измерение. Дело в том, что вступающий в должность президент Соединенных Штатов известен своим прагматизмом на грани цинизма. В попытках договориться с Москвой он вряд ли будет учитывать интересы своих номинальных союзников, не говоря уже о тех, кого считает вассалами. Проще говоря, интересы почти всех стран – членов НАТО, а также постсоветских режимов – украинского и молдавского.

    Именно поэтому, например, Владимир Зеленский ведет себя сейчас так агрессивно – он пытается лишить главу Белого дома пространства для переговоров за счет максимальной эскалации и втягивания США в прямые боевые действия с Москвой. Это и только это спасет Зеленского от участи блюда на российско-американском переговорном столе.

    И для Майи Санду – еще одного блюда – было бы логично поступать таким же образом. Она понимает, что по итогам полного и окончательного урегулирования украинского конфликта Приднестровье, вероятно, получит какой-то вариант территориального сообщения с Россией. А значит, не только де-факто, но и де-юре получит возможность уплыть из молдавской в родную гавань.

    Вслед за ней уйдут и другие территории – та же Гагаузия, например. Которая, между прочим, не признает легитимности Майи Санду (одержавшей победу на сомнительных президентских выборах). В результате сочетания кризиса легитимности, отсутствия американской поддержки и экономического коллапса (на грани которого Молдавия балансировала даже когда там был российский газ) поставят крест на власти Майи Санду.

    Именно поэтому, возможно, она и готова рискнуть. Сыграть в интересах Зеленского и других потенциальных проигравших от российско-американской сделки. Тем более что времени на риск остается немного – в районе месяца.

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