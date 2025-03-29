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Грузия обвинила американских политиков в «неблагодарности»
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «вражеским» утвержденный комитетом Сената США по международным отношениям акт «Мегобари» («Друг»), который призывает к масштабным санкциям против грузинского руководства за якобы отступление от демократии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу» председатель парламента сказал, что «инициированный несколькими конгрессменами вражеский по отношению к народу Грузии акт является проявлением большой неблагодарностью».
По его словам, эта «неблагодарность» относится к мужеству и самоотверженности грузинских солдат и офицеров, которые воевали вместе с США в Афганистане.
«По численности контингента в Афганистане мы были четвертыми после США, Италии и Германии. Те же критикующие нас страны Прибалтики отправили по 40-50 военных, в основном штабных, а грузин там было от 1000 до 1500», – сказал Шалва Папуашвили.
В операции под эгидой НАТО в Афганистане Грузия имела самый большой контингент сред стран, не входящих в Североатлантический альянс. Там погибло более 30 грузинских солдат и офицеров.
«Очень многие страны тогда вообще не помогали США, а мы были рядом с ними, – напомнил глава высшего законодательного органа Грузии. – Сами американские военные говорили, что именно вместе с грузинами выполняли наиболее тяжелые задачи».
По его словам, «90% контингента стран НАТО находились в Афганистане только в штабах».
Для вступления в силу закона акт «Мегобари» должен получить одобрение полного состава Сената и Конгресса.
Напомним, ранее грузинская оппозиция назвала конгрессмена США Джо Уилсона «божеством».