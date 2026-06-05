  • Новость часаПри атаке дронов ВСУ на ЗАЭС пострадали трое специалистов Росатома
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немецкий бизнес ведет разведку на Петербургском экономическом форуме
    Глава Росавиации назвал сроки появления сверхзвуковых пассажирских самолетов
    Чеснаков объяснил открытые письма Зеленского Путину и Трампу
    Греф спрогнозировал курс доллара к концу года
    Россия вернула из украинского плена 185 военнослужащих
    Омбудсмен Лантратова сообщила о возвращении трех российских семей с Украины
    Москва обвинила Украину в гибели азербайджанских моряков в Азовском море
    Эксперт назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара
    ЦБ заявил о готовности банков к внедрению цифрового рубля
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    2194 комментария
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

    3 комментария
    5 июня 2026, 15:50 • Справки

    Перехватывающие парковки в Москве в 2026 году: тарифы, условия и адреса

    Перехватывающие парковки в Москве в 2026 году: тарифы, условия и адреса
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Перехватывающие парковки - специальные стоянки у станций метро Москвы, МЦК и МЦД, позволяющие оставить автомобиль бесплатно при условии пересадки на городской транспорт. В Москве работает 125 таких объектов со шлагбаумом и 10 уличных парковочных зон, есть они и в других городах России. Как опознать парковки данного типа, где именно они расположены - и каковы условия их бесплатного пользования?

    Что такое перехватывающие парковки

    Перехватывающие парковки - это объекты городской инфраструктуры, расположенные непосредственно у станций Московского метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Концепция построена на принципе park-and-ride («припаркуйся и поезжай»): водитель оставляет автомобиль на ближайшей к городскому транспорту стоянке и продолжает маршрут на метро или наземном рельсовом транспорте.

    Система перехватывающих парковок функционирует в рамках единой транспортной политики Москвы, направленной на снижение загруженности дорог в часы пик. Парковки разделены на два типа: со шлагбаумом (их 125) и уличные (10 зон в системе нумерации с буквой «М»).

    Как опознать перехватывающую парковку

    Перехватывающие парковки обозначаются стандартным дорожным знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)» (ПДД РФ) с дополнительными пиктограммами видов транспорта: метро, автобуса, электрички. Такие таблички размещаются на въезде в зону и вдоль подъездных дорог.

    Уличные перехватывающие зоны дополнительно маркируются буквой «М» в номере парковочной зоны на информационных щитах и в приложении «Парковки России». Парковки со шлагбаумом обозначены в приложении отдельным фильтром «Перехватывающие».

    Тарифы на перехватывающих парковках в 2025–2026 году

    На всех перехватывающих парковках действует единая тарифная политика, установленная ГКУ «АМПП» согласно постановлению Правительства Москвы от 16.09.2014 № 533-ПП «О платных городских плоскостных парковках закрытого типа города Москвы».

    Бесплатное размещение:

    • с 5:30 до 2:00 при совершении не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД по одному проездному документу;

    • первая поездка обязательно должна быть совершена от ближайшей к парковке станции.

    Коммерческий тариф (при несоблюдении условий пересадки):

    • с 6:00 до 22:00 - 50 рублей в час;

    • с 22:00 до 6:00 - 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее - бесплатно при непрерывном размещении.

    Тарификация почасовая, начиная с первой секунды въезда. Все округления производятся до полного часа в большую сторону. Бесплатного времени нахождения на парковке не предусмотрено. Время на выезд после оплаты - 10 минут.

    Предупреждение: утеря парковочного билета влечёт компенсацию в размере 2 500 рублей плюс оплату фактического времени пребывания. Неправомерный выезд без оплаты грозит штрафом 5 000 рублей.

    Условия бесплатной парковки: важные нюансы

    Чтобы гарантированно получить нулевой счёт, необходимо соблюсти три обязательных условия одновременно:

    1. Совершить не менее двух поездок по одному и тому же проездному документу (карта «Тройка», социальная карта москвича, «Единый»). Нельзя оплатить одну поездку банковской картой, а вторую - проездным: льгота не засчитается.

    2. Начать первую поездку именно от ближайшей к парковке станции, а не от любой другой.

    3. Уложиться в бесплатный временной интервал: с 5:30 до 2:00.

    Важно учитывать: автобусы, трамваи и троллейбусы не засчитываются в число двух обязательных поездок. Льгота распространяется исключительно на метро, МЦК и МЦД.

    Технически оставить автомобиль на перехватывающей парковке можно на несколько суток, однако с третьих суток начисляется коммерческий тариф за каждый час, что делает длительное хранение финансово нецелесообразным.

    Если терминал не распознаёт поездки по карте, необходимо обратиться к техническому администратору парковки (присутствует на крупных объектах круглосуточно) или позвонить на горячую линию «Московский транспорт»: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

    Уличные перехватывающие парковки (зоны с буквой «М»)

    Управляются через приложение:

    1. В приложении «Парковки России» выбрать парковочную зону с буквой «М» в номере (например, № 4247М).

    2. Нажать «Перехватывающий тариф», затем «Припарковать».

    3. Привязать карту «Тройка» (или добавить новую), принять условия и запустить сессию.

    4. После возвращения завершить сессию в приложении. При выполнении условий поездок стоимость составит 0 рублей.

    Если перехватывающий тариф активирован, но условия пересадки не выполнены, оплату необходимо произвести в течение 5 минут после завершения сессии. Неоплаченная сессия фиксируется в разделе «Оплатить завершённую парковку».

    Способы оплаты парковки

    При необходимости оплатить коммерческий тариф доступны следующие варианты:

    • мобильное приложение «Парковки России»;

    • терминал оплаты на парковке - банковской картой или наличными;

    • стойка выезда - банковской картой или смартфоном (при наличии технической возможности);

    • личный кабинет на сайте parking.mos.ru;

    • SMS на номер 7757.

    Кому запрещён въезд на перехватывающую парковку

    Въезд запрещён для транспортных средств шире 3 метров и выше 2,1 метра, грузовых автомобилей, транспорта в аварийном состоянии или на буксире, а также автомобилей с прицепом.

    На территории парковки запрещается: передавать парковочный билет третьим лицам, осуществлять коммерческую деятельность, занимать места для инвалидов без соответствующей льготы, нарушать разметку и резервировать места.

    Парковка для инвалидов

    Владельцы транспортных средств с опознавательным знаком «Инвалид» паркуются бесплатно на специально обозначенных местах при трёх условиях: наличие свободных мест для инвалидов (не менее 10 % от общего числа), наличие знака «Инвалид» на транспортном средстве и наличие сведений о нём в Федеральном реестре инвалидов на момент въезда.

    При въезде необходимо нажать кнопку «Вызов диспетчера» или обратиться к техническому администратору. Парковочный билет не требуется. Если проверка при въезде прошла успешно, повторная проверка на выезде не производится.

    Где находятся перехватывающие парковки в Москве

    Парковки со шлагбаумом расположены у наиболее востребованных станций метро, МЦК и МЦД во всех административных округах Москвы. Наибольшая концентрация объектов приходится на:

    • ЮАО (более 20 парковок у станций «Зябликово», «Красногвардейская», «Шипиловская», «Аннино» и других);

    • ВАО (у станций «Новокосино», «Измайловская», МЦК Измайлово и Локомотив);

    • ЮВАО (у станций «Котельники», «Некрасовка», МЦД Перерва).

    Уличные перехватывающие парковки (10 зон) охватывают:

    • ЮВАО («Братиславская», «Кузьминки», «Кожуховская»), СВАО («Медведково», «Марьина Роща»);

    • ЗАО («Кунцевская»);

    • ЮЗАО («Тютчевская», «Новые Черёмушки»);

    • Зеленоград (МЦД Зеленоград-Крюково).

    Полный актуальный список всех адресов доступен:

    • на официальном сайте ГКУ «АМПП»: parking.mos.ru - раздел «Парковки со шлагбаумом» - «Перехватывающие»;

    • на Едином транспортном портале: transport.mos.ru;

    • в мобильном приложении «Парковки России» - фильтр «Перехватывающие» на карте.

    Рекомендуется перед поездкой проверить актуальный статус парковки в приложении: ряд объектов временно закрыт на реконструкцию с плановым окончанием работ в IV квартале 2026 года.

    Перехватывающие парковки в Санкт-Петербурге

    В Санкт-Петербурге перехватывающие парковки расположены у конечных станций метро: «Парнас», «Купчино», «Рыбацкое» и ряда других крупных транспортно-пересадочных узлов. Принцип работы схож с московским, однако условия отличаются.

    Ключевые отличия системы Санкт-Петербурга:

    • для получения бесплатной стоянки необходимо совершить не менее двух поездок на общественном транспорте и (или) метро, отслеживаемых по карте «Подорожник»;

    • въезд на территорию и учёт поездок осуществляются по карте «Подорожник»;

    • бесплатный период действует с 5:30 до 23:59 (в Москве - до 2:00);

    • коммерческий тариф при несоблюдении условий - как правило, 100 рублей в час (на отдельных стоянках ставка может отличаться).

    По вопросам работы перехватывающих парковок в Санкт-Петербурге необходимо обращаться в Городской центр управления парковками.

    Перехватывающие парковки в других городах России

    По состоянию на 2026 год концепция перехватывающих парковок проверяется в Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. Пилотные проекты реализуются в рамках программ развития городской мобильности и снижения загруженности дорожной сети в часы пик. Действующие условия и адреса площадок необходимо уточнять в профильных департаментах транспорта соответствующих регионов.

    Главное
    Алиханов предложил спасти китайский самолет C919 российскими технологиями
    В ВСУ признали вину в гибели азербайджанских моряков
    МИД призвал европейцев отказаться от языка ультиматумов
    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией
    Песков назвал подъем в шесть утра «стрёмом»
    Националист Гжегож Браун стал ключевой силой в Польше
    Грузия отказалась терпеть «дружественных разведчиков»

    Как технологический взрыв изменит экономику России

    Два значимых вызова стоят перед глобальной экономикой, которая меняется прямо на наших глазах, заявил вице-премьер России Александр Новак в рамках ПМЭФ-2026. Это изменение структуры мировой экономики и взрывной технологический рост. Что это значит на практике и справится ли с этими вызовами Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкий бизнес ведет разведку на Петербургском экономическом форуме

    «Мы хотим, чтобы и в будущем в России ездили на Mercedes, а не на китайской продукции». Такими словами представители самой популярной в Германии политической партии откровенно объясняют цель своего визита на Петербургский экономический форум. Кто в ФРГ может быть особенно заинтересован в поездке представителей «Альтернативы для Германии» в Петербург? Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Армянская оппозиция ищет способ потеснить Пашиняна

    Социологи вновь прочат победу партии Никола Пашиняна «Гражданский договор» на предстоящих парламентских выборах. Однако сразу несколько оппозиционных сил имеют реальные шансы пройти в парламент. Сможет ли «Гражданский договор» сохранить устойчивое большинство – или Пашиняну придется искать коалиционных партнеров? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон оставил Литву без прикрытия

      США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    • США против России: давление продолжается

      Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Перехватывающие парковки в Москве в 2026 году: тарифы, условия и адреса

      Перехватывающие парковки - специальные стоянки у станций метро Москвы, МЦК и МЦД, позволяющие оставить автомобиль бесплатно при условии пересадки на городской транспорт. В Москве работает 125 таких объектов со шлагбаумом и 10 уличных парковочных зон, есть они и в других городах России. Как опознать парковки данного типа, где именно они расположены - и каковы условия их бесплатного пользования?

    • Как оформить возврат товара в магазин: права покупателя, сроки и порядок действий в 2026 году

      Закон позволяет покупателю вернуть продавцу очень многие непродовольственные товары – даже без объяснения причин. При каких условиях товар надлежащего качества может быть возвращен, какие существуют исключения из этого правила, какова процедура возврата – и что делать в случае, если продавец отказывается принимать товар назад и возвращать деньги?

    • Чемпионат мира по футболу 2026: даты, расписание, стадионы и составы групп

      Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 национальных сборных; 104 матча будут сыграны на 16 стадионах в 16 городах за 39 дней. Каковы составы турнирных групп, в какие дни будут сыграны ключевые матчи и как смотреть матчи чемпионата в России?

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации