Перехватывающие парковки в Москве в 2026 году: тарифы, условия и адреса

Что такое перехватывающие парковки

Перехватывающие парковки - это объекты городской инфраструктуры, расположенные непосредственно у станций Московского метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Концепция построена на принципе park-and-ride («припаркуйся и поезжай»): водитель оставляет автомобиль на ближайшей к городскому транспорту стоянке и продолжает маршрут на метро или наземном рельсовом транспорте.

Система перехватывающих парковок функционирует в рамках единой транспортной политики Москвы, направленной на снижение загруженности дорог в часы пик. Парковки разделены на два типа: со шлагбаумом (их 125) и уличные (10 зон в системе нумерации с буквой «М»).

Как опознать перехватывающую парковку

Перехватывающие парковки обозначаются стандартным дорожным знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)» (ПДД РФ) с дополнительными пиктограммами видов транспорта: метро, автобуса, электрички. Такие таблички размещаются на въезде в зону и вдоль подъездных дорог.

Уличные перехватывающие зоны дополнительно маркируются буквой «М» в номере парковочной зоны на информационных щитах и в приложении «Парковки России». Парковки со шлагбаумом обозначены в приложении отдельным фильтром «Перехватывающие».

Тарифы на перехватывающих парковках в 2025–2026 году

На всех перехватывающих парковках действует единая тарифная политика, установленная ГКУ «АМПП» согласно постановлению Правительства Москвы от 16.09.2014 № 533-ПП «О платных городских плоскостных парковках закрытого типа города Москвы».

Бесплатное размещение:

с 5:30 до 2:00 при совершении не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД по одному проездному документу;

первая поездка обязательно должна быть совершена от ближайшей к парковке станции.

Коммерческий тариф (при несоблюдении условий пересадки):

с 6:00 до 22:00 - 50 рублей в час;

с 22:00 до 6:00 - 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее - бесплатно при непрерывном размещении.

Тарификация почасовая, начиная с первой секунды въезда. Все округления производятся до полного часа в большую сторону. Бесплатного времени нахождения на парковке не предусмотрено. Время на выезд после оплаты - 10 минут.

Предупреждение: утеря парковочного билета влечёт компенсацию в размере 2 500 рублей плюс оплату фактического времени пребывания. Неправомерный выезд без оплаты грозит штрафом 5 000 рублей.

Условия бесплатной парковки: важные нюансы

Чтобы гарантированно получить нулевой счёт, необходимо соблюсти три обязательных условия одновременно:

Совершить не менее двух поездок по одному и тому же проездному документу (карта «Тройка», социальная карта москвича, «Единый»). Нельзя оплатить одну поездку банковской картой, а вторую - проездным: льгота не засчитается. Начать первую поездку именно от ближайшей к парковке станции, а не от любой другой. Уложиться в бесплатный временной интервал: с 5:30 до 2:00.

Важно учитывать: автобусы, трамваи и троллейбусы не засчитываются в число двух обязательных поездок. Льгота распространяется исключительно на метро, МЦК и МЦД.

Технически оставить автомобиль на перехватывающей парковке можно на несколько суток, однако с третьих суток начисляется коммерческий тариф за каждый час, что делает длительное хранение финансово нецелесообразным.

Если терминал не распознаёт поездки по карте, необходимо обратиться к техническому администратору парковки (присутствует на крупных объектах круглосуточно) или позвонить на горячую линию «Московский транспорт»: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

Уличные перехватывающие парковки (зоны с буквой «М»)

Управляются через приложение:

В приложении «Парковки России» выбрать парковочную зону с буквой «М» в номере (например, № 4247М). Нажать «Перехватывающий тариф», затем «Припарковать». Привязать карту «Тройка» (или добавить новую), принять условия и запустить сессию. После возвращения завершить сессию в приложении. При выполнении условий поездок стоимость составит 0 рублей.

Если перехватывающий тариф активирован, но условия пересадки не выполнены, оплату необходимо произвести в течение 5 минут после завершения сессии. Неоплаченная сессия фиксируется в разделе «Оплатить завершённую парковку».

Способы оплаты парковки

При необходимости оплатить коммерческий тариф доступны следующие варианты:

мобильное приложение «Парковки России»;

терминал оплаты на парковке - банковской картой или наличными;

стойка выезда - банковской картой или смартфоном (при наличии технической возможности);

личный кабинет на сайте parking.mos.ru;

SMS на номер 7757.

Кому запрещён въезд на перехватывающую парковку

Въезд запрещён для транспортных средств шире 3 метров и выше 2,1 метра, грузовых автомобилей, транспорта в аварийном состоянии или на буксире, а также автомобилей с прицепом.

На территории парковки запрещается: передавать парковочный билет третьим лицам, осуществлять коммерческую деятельность, занимать места для инвалидов без соответствующей льготы, нарушать разметку и резервировать места.

Парковка для инвалидов

Владельцы транспортных средств с опознавательным знаком «Инвалид» паркуются бесплатно на специально обозначенных местах при трёх условиях: наличие свободных мест для инвалидов (не менее 10 % от общего числа), наличие знака «Инвалид» на транспортном средстве и наличие сведений о нём в Федеральном реестре инвалидов на момент въезда.

При въезде необходимо нажать кнопку «Вызов диспетчера» или обратиться к техническому администратору. Парковочный билет не требуется. Если проверка при въезде прошла успешно, повторная проверка на выезде не производится.

Где находятся перехватывающие парковки в Москве

Парковки со шлагбаумом расположены у наиболее востребованных станций метро, МЦК и МЦД во всех административных округах Москвы. Наибольшая концентрация объектов приходится на:

ЮАО (более 20 парковок у станций «Зябликово», «Красногвардейская», «Шипиловская», «Аннино» и других);

ВАО (у станций «Новокосино», «Измайловская», МЦК Измайлово и Локомотив);

ЮВАО (у станций «Котельники», «Некрасовка», МЦД Перерва).

Уличные перехватывающие парковки (10 зон) охватывают:

ЮВАО («Братиславская», «Кузьминки», «Кожуховская»), СВАО («Медведково», «Марьина Роща»);

ЗАО («Кунцевская»);

ЮЗАО («Тютчевская», «Новые Черёмушки»);

Зеленоград (МЦД Зеленоград-Крюково).

Полный актуальный список всех адресов доступен:

на официальном сайте ГКУ «АМПП»: parking.mos.ru - раздел «Парковки со шлагбаумом» - «Перехватывающие»;

на Едином транспортном портале: transport.mos.ru;

в мобильном приложении «Парковки России» - фильтр «Перехватывающие» на карте.

Рекомендуется перед поездкой проверить актуальный статус парковки в приложении: ряд объектов временно закрыт на реконструкцию с плановым окончанием работ в IV квартале 2026 года.

Перехватывающие парковки в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге перехватывающие парковки расположены у конечных станций метро: «Парнас», «Купчино», «Рыбацкое» и ряда других крупных транспортно-пересадочных узлов. Принцип работы схож с московским, однако условия отличаются.

Ключевые отличия системы Санкт-Петербурга:

для получения бесплатной стоянки необходимо совершить не менее двух поездок на общественном транспорте и (или) метро, отслеживаемых по карте «Подорожник»;

въезд на территорию и учёт поездок осуществляются по карте «Подорожник»;

бесплатный период действует с 5:30 до 23:59 (в Москве - до 2:00);

коммерческий тариф при несоблюдении условий - как правило, 100 рублей в час (на отдельных стоянках ставка может отличаться).

По вопросам работы перехватывающих парковок в Санкт-Петербурге необходимо обращаться в Городской центр управления парковками.

Перехватывающие парковки в других городах России

По состоянию на 2026 год концепция перехватывающих парковок проверяется в Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. Пилотные проекты реализуются в рамках программ развития городской мобильности и снижения загруженности дорожной сети в часы пик. Действующие условия и адреса площадок необходимо уточнять в профильных департаментах транспорта соответствующих регионов.