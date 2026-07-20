Месси отказался возвращаться в Аргентину после поражения от испанцев

Tекст: Алексей Дегтярёв

Месси принял решение не возвращаться вместе с национальной командой после поражения со счетом 0:1 в дополнительное время, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TyC Sports. Аналогичным образом поступили еще девять спортсменов.

«Некоторые футболисты сборной отправятся напрямую из США в разные пункты назначения, чтобы вернуться в свои клубы или начать период отдыха», – пояснили представители Ассоциации футбола Аргентины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира. После завершения игры полиция Буэнос-Айреса задержала агрессивно настроенных болельщиков.

Организаторы турнира в США попросили аккредитованных журналистов покинуть страну.