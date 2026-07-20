В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.7 комментариев
Месси отказался возвращаться в Аргентину после поражения от испанцев
Нападающий аргентинской сборной Лионель Месси и еще девять игроков не поехали домой после проигрыша Испании в решающем матче чемпионата мира.
Месси принял решение не возвращаться вместе с национальной командой после поражения со счетом 0:1 в дополнительное время, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TyC Sports. Аналогичным образом поступили еще девять спортсменов.
«Некоторые футболисты сборной отправятся напрямую из США в разные пункты назначения, чтобы вернуться в свои клубы или начать период отдыха», – пояснили представители Ассоциации футбола Аргентины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира. После завершения игры полиция Буэнос-Айреса задержала агрессивно настроенных болельщиков.
Организаторы турнира в США попросили аккредитованных журналистов покинуть страну.