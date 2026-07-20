Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.6 комментариев
ФИФА попросила журналистов покинуть США после финала чемпионата мира
ФИФА после финала чемпионата мира по футболу в США напомнила освещавшим турнир журналистам, что пора покидать страну.
Организаторы турнира обратились к репортерам на следующий день после финала, передает РИА «Новости». «Пока вы готовитесь к отбытию, мы желаем вам безопасного путешествия», – говорится в сообщении, направленном аккредитованным корреспондентам.
Решающий матч прошел 19 июля в штате Нью-Джерси. Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счетом 1-0 в дополнительное время и завоевала титул.
Ранее старший советник по иммиграционным вопросам адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере предупреждал, что оставшимся после истечения виз иностранцам грозит депортация. В министерстве внутренней безопасности США также подтвердили интерес иммиграционных служб к нелегально пребывающим в стране гостям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче турнира.
Президент США Дональд Трамп лично вручил главный футбольный кубок капитану победителей Родриго Эрнандесу.