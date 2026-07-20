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Десятки фанатов задержали после финала ЧМ в Аргентине и Испании
Полиция задержала 22 человека в Буэнос-Айресе и Мадриде после финала ЧМ
В столицах Аргентины и Испании произошли столкновения болельщиков с полицией после завершения финального матча чемпионата мира по футболу.
В центре Буэнос-Айреса у Обелиска полиция задержала не менее 15 человек во время массовых гуляний болельщиков, передает ТАСС.
Вмешательство правоохранителей потребовалось после того, как агрессивно настроенная группа людей начала бросать камни и бутылки в сотрудников службы безопасности. В результате инцидента пострадали как минимум три человека.
До позднего вечера празднования тысяч аргентинцев, среди которых было много семей с детьми, проходили мирно, несмотря на поражение национальной сборной.
Тем временем в Мадриде во время празднования победы национальной сборной также прошли задержания. По данным источников в региональном представительстве правительства, благодаря усиленным мерам безопасности массовые мероприятия прошли без серьезных инцидентов.
«По итогам ночи были задержаны семь человек», – заявили в представительстве кабмина, уточнив, что аресты связаны с различными правонарушениями.
Ранее сообщалось, что испанский подросток погиб при обрушении городского фонтана во время празднования победы.
Финальный матч чемпионата мира состоялся 19 июля в Ист-Ратерфорде. Испанцы одержали победу над аргентинцами со счетом 1:0 в дополнительное время.
Президент США Дональд Трамп лично вручил главный кубок капитану испанской команды.