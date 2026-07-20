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    Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    28 комментариев
    20 июля 2026, 11:19 • Новости дня

    Десятки фанатов задержали после финала ЧМ в Аргентине и Испании

    Полиция задержала 22 человека в Буэнос-Айресе и Мадриде после финала ЧМ

    Tекст: Мария Иванова

    В столицах Аргентины и Испании произошли столкновения болельщиков с полицией после завершения финального матча чемпионата мира по футболу.

    В центре Буэнос-Айреса у Обелиска полиция задержала не менее 15 человек во время массовых гуляний болельщиков, передает ТАСС.

    Вмешательство правоохранителей потребовалось после того, как агрессивно настроенная группа людей начала бросать камни и бутылки в сотрудников службы безопасности. В результате инцидента пострадали как минимум три человека.

    До позднего вечера празднования тысяч аргентинцев, среди которых было много семей с детьми, проходили мирно, несмотря на поражение национальной сборной.

    Тем временем в Мадриде во время празднования победы национальной сборной также прошли задержания. По данным источников в региональном представительстве правительства, благодаря усиленным мерам безопасности массовые мероприятия прошли без серьезных инцидентов.

    «По итогам ночи были задержаны семь человек», – заявили в представительстве кабмина, уточнив, что аресты связаны с различными правонарушениями.

    Ранее сообщалось, что испанский подросток погиб при обрушении городского фонтана во время празднования победы.

    Финальный матч чемпионата мира состоялся 19 июля в Ист-Ратерфорде. Испанцы одержали победу  над аргентинцами со счетом 1:0 в дополнительное время.

    Президент США Дональд Трамп лично вручил главный кубок капитану испанской команды.

    19 июля 2026, 02:07 • Новости дня
    Матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом

    Англия выиграла бронзу ЧМ-2026 по футболу

    Матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом
    @ Hu Xingyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В матче за третье место на мировом первенстве английские футболисты оказались сильнее французской команды.

    Сборная Англии одержала историческую победу над командой Франции, завоевав бронзовые медали чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».

    Игра, прошедшая в Майами, завершилась со счетом 6:4. Главным героем в составе англичан стал Букайо Сака, оформивший хет-трик. Также отличились Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем.

    За французскую команду забили Килиан Мбаппе, Брадли Барколя и Усман Дембеле.

    Мбаппе продемонстрировал выдающийся результат, доведя счет своих голов на чемпионатах мира до 22 и обойдя Лионеля Месси. Француз в настоящее время лидирует в гонке бомбардиров турнира с десятью забитыми мячами.

    Майкл Олисе установил новый рекорд, отдав пятый и шестой ассисты на одном турнире, превзойдя достижение бразильца Пеле.

    Для сборной Англии эта бронза стала первой в истории, в то время как французы ранее дважды выигрывали чемпионат и брали медали других достоинств.

    Победитель турнира, проходящего в США, Канаде и Мексике, определится 19 июля в матче между Испанией и Аргентиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД сообщили о желании россиян победы Аргентине на мундиале. Армия аргентинских фанатов заполонила Нью-Йорк перед финалом чемпионата мира. ФИФА впервые представила чемпионские перстни.

    Комментарии (22)
    18 июля 2026, 21:48 • Новости дня
    Матч за Суперкубок России закончился массовой дракой футболистов

    Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили массовую потасовку на Суперкубке России

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный конфликт на поле вспыхнул из-за оскорбительного жеста нападающего петербуржцев Александра Соболева в адрес трибун после реализованного пенальти.

    Инцидент произошел в компенсированное время матча, проходящего в субботу в Нижнем Новгороде при счете 1:1, передает РИА «Новости». На восьмой добавленной минуте форвард сине-бело-голубых сравнял счет с пенальти.

    После забитого мяча игрок позволил себе оскорбительный жест в сторону трибун с фанатами «красно-белых». Это вызвало резкое возмущение Романа Зобнина и Кристофера Ву. Вскоре к разбирательствам присоединились остальные спортсмены.

    Арбитрам потребовалось несколько минут для восстановления порядка на поле. Петербургский клуб участвует в турнире в статусе чемпиона России сезона 2025/26, а московский коллектив завоевал право выступления благодаря победе в Кубке страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз назначил проведение матча за Суперкубок страны на 18 июля.

    В апреле футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили потасовку после серии пенальти в Кубке России.

    Нападающий Александр Соболев перешел в петербургский клуб из московской команды в августе 2024 года.


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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    20 июля 2026, 01:05 • Новости дня
    Сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу
    Сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу
    @ Moritz Muller/imago-images/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Сборная Испании обыграла прошлого победителя мундиаля – команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным чемпионом турнира.

    Решающая встреча турнира состоялась в воскресенье в Нью-Йорке. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, завершив финальную игру со счетом 1:0. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля, передает РИА «Новости».

    Национальная команда Испании завоевала золото мирового первенства во второй раз в истории. Впервые «красная фурия» выиграла турнир в 2010 году.

    По количеству титулов испанцы сравнялись с Францией и Уругваем. Рекордсменом остается Бразилия с пятью победами, за ней идут Италия и Германия (по четыре), а также Аргентина (три).

    Аргентинцы сыграли в финале ЧМ в седьмой раз. На их счету три трофея и четыре поражения. Таким образом, они повторили антирекорд сборной Германии по числу проигранных финалов.

    Мундиаль 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады с участием 48 команд. Следующий чемпионат мира пройдет в Испании, Марокко и Португалии, а три стартовых матча примут Аргентина, Уругвай и Парагвай. Испания станет первой страной, принимающей турнир в статусе действующего чемпиона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом. Американский президент назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу. Девочка из России станцевала с Шакирой во время перерыва финала мундиаля. ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026.

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    19 июля 2026, 21:51 • Новости дня
    Трамп назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу

    Дональд Трамп намерен болеть за Аргентину в финале ЧМ-2026 по футболу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в победе сборной Аргентины в решающем матче мирового первенства по футболу против Испании благодаря выдающейся игре ее главной звезды Лионеля Месси.

    Президент США Дональд Трамп признался, что в финале чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией будет поддерживать аргентинцев, передает The Independent. «Трудно ставить против Месси», – заявил он.

    Трамп, которому предстоит вручить кубок победителям, отметил великолепную игру Лионеля Месси в полуфинале против Англии. Политик восхитился идеальным пасом и умением футболиста уходить от защитников. Он также назвал президента Аргентины Хавьера Милея своим другом, отлично справляющимся с работой.

    Американский лидер отказался называть Месси величайшим игроком в истории, упомянув свою дружбу с Криштиану Роналду и воспоминания об игре Пеле. Трамп добавил, что его сын Бэррон является большим поклонником футбола, и отметил талант француза Килиана Мбаппе.

    Кроме того, политик рассказал о предложении президенту ФИФА Джанни Инфантино провести следующий чемпионат мира сразу в двух странах, чтобы избежать пустых стадионов. По словам Трампа, США будут немедленно запрашивать проведение турнира снова, учитывая переполненные трибуны на текущем первенстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу. Аргентинский президент Хавьер Милей из-за суеверий отказался от поездки на решающий матч турнира. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом.

    Комментарии (3)
    20 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу

    Politico: Трамп вручил кубок ЧМ испанцам после резкой критики в адрес Мадрида

    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу
    @ Lev Radin/Sipa USA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США лично передал золотой трофей капитану испанской сборной, несмотря на недавние угрозы разорвать торговые отношения с Мадридом.

    Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу, передает Politico.

    Политик спустился на поле из своей ложи и вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручил золотой кубок капитану испанской сборной Родри.

    За игрой также наблюдали король Испании Филипп VI, королева Летиция и премьер-министр Педро Санчес.

    Перед финалом один из высокопоставленных футбольных чиновников прокомментировал отношения команды с американским лидером. «У нас нет с ним проблем, и до сих пор у нас не было никаких проблем с командой», – заявил источник издания. При этом испанский футболист Борха Иглесиас признался, что игроки знают о политической напряженности между Мадридом и Вашингтоном.

    Ранее американский лидер неоднократно критиковал Испанию за низкие расходы на оборону и отказ предоставить военные базы для ударов по Ирану. В марте политик даже угрожал прекратить торговлю с королевством. Разногласия между Трампом и Санчесом также касаются вопросов миграции, возобновляемых источников энергии и конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании по футболу обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира.

    Президент США Дональд Трамп лично передал главный трофей турнира капитану победителей.

    Ранее американский лидер сообщил о нежелании продолжать двустороннее торговое сотрудничество с Мадридом.

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    19 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026

    ФИФА заработала на чемпионате мира рекордные 15 млрд долларов

    ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026
    @ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация футбола планирует заявить о небывалой прибыли от летнего турнира, которая значительно превысит первоначальные ожидания организации, пишет The Guardian.

    ФИФА готовится сообщить о рекордных доходах в размере 15 млрд долларов от прошедшего чемпионата мира, пишет The Guardian. Президент организации Джанни Инфантино проинформировал ассоциации-члены о росте доходов, хотя изначально прогнозировалась прибыль на уровне 11 млрд долларов. Значительную часть прироста обеспечили продажи билетов и пакетов гостеприимства, в том числе за счет дорогого вторичного рынка, где ФИФА взимает комиссию в 15% с покупателя и продавца.

    Ожидается, что национальные футбольные ассоциации получат выгоду от увеличившегося бюджета ФИФА. Улучшение финансового положения укрепит позиции Инфантино после скандального месяца на турнире в США, Канаде и Мексике. Ранее возникло недовольство из-за отмены красной карточки американскому нападающему Фоларину Балогану в матче с Парагваем, что многие связали с давлением Дональда Трампа. ФИФА заявила о независимости решения дисциплинарного комитета, но возмущение среди европейских ассоциаций сохранилось.

    Несмотря на разногласия, Инфантино получил более 200 обещаний поддержки на переизбрание в марте. Перспектива получения дополнительных средств от чемпионата мира может удержать некоторые ассоциации от публичного выражения недовольства. Такой финансовый успех также повышает шансы США на проведение еще одного турнира в ближайшем будущем, следующий доступный для заявок чемпионат состоится в 2038 году.

    Дональд Трамп подтвердил желание своей страны вновь принять турнир. «Вы должны снова выбрать Соединенные Штаты Америки», – заявил он. Американская сторона также ведет переговоры с ФИФА о проведении клубного чемпионата мира в 2029 году. Накануне финала между Испанией и Аргентиной билеты в VIP-зоны все еще были доступны на портале ФИФА, их стоимость достигала 34,5 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогана. Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали единолично вынес вердикт о приостановке наказания игрока. Правозащитная организация FairSquare направила официальную претензию в Международный олимпийский комитет из-за уступок политическому давлению.

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    20 июля 2026, 00:37 • Новости дня
    Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве финального матча мундиаля

    Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве финала мундиаля

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетняя Есения Михеева – профессиональная танцовщица из Москвы, ее родители – хореографы, а уровень собственного мастерства позволил поучаствовать в конкурсе и привлечь внимание мировой звезды Шакиры.

    «Русская девочка станцевала вместе с Шакирой в перерыве на финале ЧМ-2026. Десятилетняя Есения Михеева привлекла внимание звезды, приняв участие в онлайн-конкурсе: она станцевала в футболке сборной Бразилии», – сообщил Max-канал RT.

    Девочка с семьёй живут в США, а в семь лет Есения побывала на американском шоу America's Got Talent, где благодаря своему мастерству дошла до полуфинала.

    В итоге Шакира пригласила Есению выступить вместе с ней в шоу на чемпионате. К тому же в этот раз перерыв между таймами достиг рекордных 27 минут при стандартных 15.

    Международная федерация футбола, как передает ТАСС со ссылкой на Times, собиралась увеличить перерыв до 30 минут, но издание Marca, ссылаясь на заявление организации сообщило, что он продлится не более 17 минут.

    В перерыве выступали Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и поп-группа BTS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом. Американский президент назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу. ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026.



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    18 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    В МИД сообщили о желании россиян победы Аргентине на мундиале

    Дипломат МИД Щетинин заявил о поддержке россиянами Аргентины на мундиале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В российском внешнеполитическом ведомстве выразили поддержку сборной Аргентины перед грядущим финалом чемпионата мира по футболу, отметив симпатии россиян к этой команде.

    Глава латиноамериканского департамента российского внешнеполитического ведомства Александр Щетинин выразил надежду на победу сборной Аргентины в финальном матче мундиаля. Выступая на открытии фестиваля латиноамериканской и карибской культуры в Москве, дипломат подчеркнул симпатии граждан России к этой команде, пишет РИА «Новости».

    «Мы желаем Аргентине победы на мундиале», – заявил Щетинин. Собравшаяся публика встретила слова представителя МИД бурными аплодисментами.

    Решающая игра турнира состоится 19 июля. Аргентинские футболисты, одолевшие в полуфинале сборную Англии, встретятся с командой Испании, которая ранее выбила из борьбы Францию.

    Сам фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартовал в субботу в столичном саду «Эрмитаж», предлагая гостям насыщенную программу, включая танцевальные мастер-классы, лекции и дегустацию национальных блюд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в полуфинале турнира аргентинские футболисты обыграли сборную Англии со счетом 2:1.

    Международная федерация футбола отложила вынесение вердикта по дисциплинарному делу игроков южноамериканской команды до завершения мундиаля. Проведение решающего матча против Испании оказалось под угрозой срыва из-за сильного задымления от канадских лесных пожаров.

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    18 июля 2026, 10:12 • Новости дня
    Месси назвал невероятным старое фото с футболистом Ямалем

    Месси прокомментировал фото с младенцем Ямалем перед финалом чемпионата мира

    Tекст: Мария Иванова

    Аргентинец Лионель Месси остался под впечатлением от архивного снимка 19-летней давности, на котором он купает младенца, ставшего его соперником по финалу чемпионата мира.

    Лидер сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал совместную фотографию с испанским нападающим Ламином Ямалем, передает РИА «Новости».

    Снимок сделали в 2007 году во время благотворительной акции газеты Diario Sport. Вырученные средства направили организациям Каталонии и ЮНИСЕФ. Тогда 20-летний аргентинец купал в ванночке младенца, ставшего впоследствии игроком испанской команды.

    «Ламин – фантастический игрок, за которым я внимательно слежу, потому что он играет за клуб, который я люблю и которому всегда желаю всего наилучшего», – подчеркнул спортсмен.

    Капитан аргентинцев добавил, что считает фотографию невероятной. По словам футболиста, испанец является одним из лучших игроков мира, поэтому предстоящий финальный матч окажется сложным.

    Решающая игра между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд на территории США, Канады и Мексики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финальный матч турнира оказался под угрозой срыва из-за канадских лесных пожаров.

    В полуфинале аргентинские футболисты одержали волевую победу над командой Англии.

    Испанская сборная на пути к решающей игре обыграла французских соперников.

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    17 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Милей решил не ехать на финал ЧМ по футболу из-за суеверий

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аргентинский лидер Хавьер Милей не собирается ехать на финал чемпионата мира по футболу, где будет играть сборная страны, он пояснил, что это плохая примета.

    В эфире радиостанции El Observador Милея спросили о планах поехать в Нью-Джерси на матч с Испанией. «Ни в коем случае. Я буду и дальше смотреть все матчи из Кинта де Оливос (президентская резиденция)», – заявил аргентинский лидер, передает РБК.

    Он также рассказал о своей счастливой теплой куртке, которую наденет во время финала.

    По словам президента, он носит куртку дома из-за холода, так как не включает отопление. Во время четвертьфинала со Швейцарией ему стало жарко, и он снял вещь, после чего аргентинцам забили гол. Надев куртку обратно, Милей больше ее не снимал, и команда победила со счетом 3:1.

    Традиция аргентинских президентов избегать важных матчей сборной берет начало в 1990 году. Тогда Карлос Менем посетил игру, и команда сенсационно уступила Камеруну. С тех пор действующие главы государства не присутствуют на матчах национальной сборной.

    Напомним, в четвертьфинале турнира сборная Аргентины обыграла швейцарцев в дополнительное время. В полуфинальном матче южноамериканская команда одержала победу над англичанами. Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о регулярном общении с Дональдом Трампом по поводу чемпионата.

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    18 июля 2026, 22:25 • Новости дня
    «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча в Нижнем Новгороде между футболистами «Зенита» и «Спартака» завершилась серией одиннадцатиметровых, во время которых петербуржцы оказались точнее.

    Петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок России, победив московский «Спартак» в серии пенальти, передает РИА «Новости».

    Основное время напряженной игры в Нижнем Новгороде, за которой наблюдали более 42 тыс. зрителей, завершилось вничью со счетом 1:1.

    Счет в матче открыл спартаковец Кристофер Мартинс на 25-й минуте. Петербуржцы смогли отыграться лишь в самом конце встречи: на восьмой добавленной минуте Александр Соболев реализовал пенальти.

    В серии 11-метровых ударов точнее оказались игроки «Зенита» – итог матча 4:2, причем победную точку поставил тот же Соболев.

    При этом финальный свисток ознаменовался массовой потасовкой с участием запасных игроков обеих команд. Инцидент спровоцировал эмоциональный жест Соболева в сторону трибун болельщиков «Спартака» после забитого мяча. Напомним, форвард защищал цвета «красно-белых» с 2020 по 2024 год.

    Для «Зенита» трофей стал очередным рекордом – клуб выигрывал Суперкубок России десять раз. «Спартак» же побеждал в турнире только в 2017 году. Всего команды встречались 175 раз, из которых петербуржцы выиграли 57 матчей, а москвичи – 69.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз назначил проведение матча за Суперкубок страны на 18 июля.

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    20 июля 2026, 02:30 • Новости дня
    Трамп лично вручил Кубок мира FIFA сборной Испании на стадионе

    Трамп лично вручил Кубок мира сборной Испании на стадионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп передал главный футбольный кубок капитану победившей сборной Испании Родриго Эрнандесу после победы команды над Аргентиной в финале мундиаля.

    Церемония вручения трофея прошла на стадионе MetLife в штате Нью-Джерси после финального матча турнира, передает РИА «Новости».

    На награждение команд Испании и Аргентины вышли глава FIFA Джанни Инфантино и лидеры трех стран, принимавших матчи мирового первенства в 2026 году. В церемонии участвовали Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.

    Трамп вместе с Инфантино вынесли кубок мира на поле. Американский президент передал награду Эрнандесу и поздравил футболистов испанской сборной, задержавшись на подиуме на несколько минут.

    Перед финалом ЧМ-2026 Трамп не ответил, за кого будет болеть, но заметил, что глава Аргентины Хавьер Милей – его друг, к тому же делать ставку против аргентинского футболиста Лионеля Месси очень не просто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу, но аргентинский президент Милей из-за суеверий отказался от поездки на решающий матч турнира.

    При этом матч за бронзу ЧМ-2026 завершился победой Англии. На следующий день, 19 июля, сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу.

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    18 июля 2026, 09:45 • Новости дня
    Армия аргентинских фанатов заполонила Нью-Йорк перед финалом чемпионата мира

    Marca: Около 50 тыс. аргентинских болельщиков приехали на финал чемпионата мира

    Tекст: Мария Иванова

    Около 50 тыс. поклонников сборной Аргентины съехались в американский мегаполис, чтобы поддержать свою команду в решающем матче турнира против испанцев.

    Огромное количество любителей футбола приехало в Нью-Йорк накануне решающей игры чемпионата мира, передает РИА «Новости».

    По данным испанского издания Marca, поддержать национальную сборную Аргентины в матче с испанцами планируют порядка 50 тыс. человек.

    Отмечается, что часть фанатов постоянно проживает в США. Далеко не все желающие смогут попасть на заполненный стадион. Массовый наплыв южноамериканцев уже вызвал нехватку прокатных автомобилей в Атланте после полуфинала турнира.

    Аналитики ожидают, что на нью-йоркской арене аргентинская поддержка значительно превзойдет количество поклонников испанской команды. Финальное противостояние состоится 19 июля в 22:00 по московскому времени. Текущий турнир впервые собрал 48 сборных на территории трех североамериканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канадские лесные пожары вызвали сильное задымление в Нью-Йорке перед финалом.

    В полуфинале аргентинские футболисты одержали волевую победу над сборной Англии. После этой игры Международная федерация футбола отложила вынесение вердикта по дисциплинарному делу южноамериканской команды до окончания мундиаля.

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    18 июля 2026, 18:18 • Новости дня
    Форвард сборной России Воробьев сменил «Локомотив» на «Краснодар»

    Нападающий Воробьев перешел из московского «Локомотива» в «Краснодар»

    Tекст: Мария Иванова

    Футболист Дмитрий Воробьев официально покинул столичную команду, подписав с краснодарским клубом контракт до конца июня 2030 года.

    Атакующий игрок продолжит карьеру в составе «быков», передает РИА «Новости». Футболист выбрал для выступлений майку с десятым номером.

    Форвард является воспитанником краснодарской академии. С июля 2024 года он защищал цвета столичных «железнодорожников», забив 25 мячей в 73 проведенных матчах. В прошлом сезоне нападающий помог московскому коллективу завоевать бронзовые медали чемпионата страны.

    На протяжении профессиональной карьеры футболист успел поиграть за «Оренбург», «Сочи», «Нижний Новгород», а также чешский «Градец». В активе нападающего числится один забитый гол в четырех встречах за российскую сборную.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне защитник Георгий Джикия вернулся в «Локомотив» на правах свободного агента.

    В феврале Дмитрий Воробьев открыл счет в победном матче железнодорожников против клуба «Пари НН».

    Зимой капитан московской команды Дмитрий Баринов перешел в столичный ЦСКА.

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    20 июля 2026, 06:58 • Новости дня
    ФИФА попросила журналистов покинуть США после финала чемпионата мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФИФА после финала чемпионата мира по футболу в США напомнила освещавшим турнир журналистам, что пора покидать страну.

    Организаторы турнира обратились к репортерам на следующий день после финала, передает РИА «Новости». «Пока вы готовитесь к отбытию, мы желаем вам безопасного путешествия», – говорится в сообщении, направленном аккредитованным корреспондентам.

    Решающий матч прошел 19 июля в штате Нью-Джерси. Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счетом 1-0 в дополнительное время и завоевала титул.

    Ранее старший советник по иммиграционным вопросам адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере предупреждал, что оставшимся после истечения виз иностранцам грозит депортация. В министерстве внутренней безопасности США также подтвердили интерес иммиграционных служб к нелегально пребывающим в стране гостям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче турнира.

    Президент США Дональд Трамп лично вручил главный футбольный кубок капитану победителей Родриго Эрнандесу.

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