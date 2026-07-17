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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

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    17 июля 2026, 09:14 • Новости дня

    Ole: Финал ЧМ-2026 могут перенести из-за канадских лесных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Решающий матч между сборными Испании и Аргентины может быть отложен из-за сильного задымления в Нью-Йорке, вызванного канадскими лесными пожарами.

    Финальная игра чемпионата мира по футболу 2026 года оказалась под угрозой срыва из-за масштабных лесных пожаров в Канаде, передает РИА «Новости».

    Матч между Испанией и Аргентиной запланирован на 19 июля в Нью-Йорке. Дым от канадских лесов уже достиг территории США, подняв индекс качества воздуха до уровня «очень нездоровый».

    В Чикаго из-за сильного загрязнения воздуха ранее перенесли матч регулярного чемпионата MLS. Местные власти закрыли часть общественных мест и отменили уличные мероприятия. В Вашингтоне введен «красный» уровень опасности из-за качества воздуха, а небо над Нью-Йорком и Бостоном заволокло мглой.

    Международная федерация футбола имеет протоколы на случай опасного уровня загрязнения. По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады, в стране зафиксировано 876 активных природных пожаров, из которых 202 полностью неконтролируемые.

    Всего с начала года произошло более 3,5 тыс. возгораний. Американский сенатор Берни Морено пообещал инициировать законопроект о санкциях против Канады из-за ухудшения экологии в США.

    Финальный матч турнира пройдет на стадионе в штате Нью-Джерси. Масштабные футбольные соревнования завершатся 19 июля.

    16 июля 2026, 00:05 • Новости дня
    Аргентина обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира
    Аргентина обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действующие чемпионы мира – команда Аргентины одержала волевую победу во втором полуфинале чемпионата мира по футболу благодаря двум результативным передачам Лионеля Месси, который установил новый возрастной рекорд турнира.

    Встреча полуфиналистов – Аргентины и Англии – прошла в Атланте и завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев, передает РИА «Новости».

    У англичан на 55-й минуте отличился Энтони Гордон. Победу южноамериканской сборной принесли голы Энцо Фернандеса на 85-й минуте и Лаутаро Мартинеса в добавленное время.

    Ассистентский дубль в игре оформил Лионель Месси.

    Капитан вышел на поле в возрасте 39 лет и 21 дня. Таким образом, он стал самым возрастным полевым игроком за всю историю полуфиналов мирового первенства.

    Перед матчем болельщики обеих команд освистали гимны соперников. Напряжение между странами связано с конфликтом 1982 года за Фолклендские острова, в котором Аргентина потерпела поражение от Британии.

    В стартовом составе победителей также сыграл Джулиано Симеоне. Его отец Диего Симеоне участвовал в знаменитом матче против английской сборной на турнире 1998 года. Тогда после стычки с ним Дэвид Бекхэм получил красную карточку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины ради полуфинала ЧМ победила Швейцарию, тогда как англичане обыграли Норвегию. Ранее Месси установил рекорд, забив в шестом матче плей-офф чемпионата мира подряд.

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    14 июля 2026, 23:55 • Новости дня
    Испанцы обыграли французов и стали первыми финалистами мундиаля
    Испанцы обыграли французов и стали первыми финалистами мундиаля
    @ Tom Weller/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча национальных команд Испании и Франции в Далласе завершилась уверенной победой испанских футболистов.

    Испанцы забили французам два безответных мяча благодаря точным ударам Микеля Оярсабаля и Педро Порро, передает РИА «Новости».

    Счет открыл Оярсабаль, реализовавший пенальти на 22-й минуте после нарушения правил против Ламина Ямаля. Во втором тайме преимущество испанцев закрепил Педро Порро, поразивший ворота соперника на 58-й минуте.

    В середине первого тайма французская команда потеряла защитника Вильяма Салиба из-за травмы.

    При этом наставник французов Дидье Дешам установил абсолютный тренерский рекорд, проведя свой 27-й матч на чемпионатах мира. А нападающий Килиан Мбаппе стал рекордсменом национальной сборной, сыграв на турнире в 21-й раз.

    Испанские футболисты поборются за золотые медали во второй раз в своей истории. Французам предстоит сыграть в матче за третье место.

    Второй финалист определится в среду по итогам противостояния сборных Англии и Аргентины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце. Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.


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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    15 июля 2026, 06:26 • Новости дня
    Итальянский климатолог назвал причину рекордной жары в Европе

    Итальянский климатолог Фаццини: Антициклоны пустынь вызвали жару в Европе

    Итальянский климатолог назвал причину рекордной жары в Европе
    @ Matthias Graben/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рекордные температуры и волны зноя в европейских странах вызваны вытеснением привычных океанических антициклонов мощными воздушными массами из пустынь, сообщил преподаватель физической географии университета Камерино Массимилиано Фаццини.

    В случаях, когда над Европой устанавливаются антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, они оказывают сильное воздействие и простираются на высоту шести-восьми километров, пояснил ученый РИА «Новости».

    «Переваливая через горные хребты, эта теплая воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия. По этой причине температура у поверхности становится исключительно высокой», – добавил он.

    По словам эксперта, пустынные районы Ближнего Востока сейчас нагреваются даже сильнее северной Сахары. Изначально теплый воздух дополнительно прогревается из-за нисходящих потоков, что делает нынешние волны жары особенно интенсивными.

    Аномально жаркая погода установилась в европейских странах в середине июня. Температура воздуха местами превысила 40 градусов, побив исторические рекорды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальный зной в странах Западной Европы унес жизни более 14 тыс. человек. Фаццини прогнозировал приход экстремального потепления в европейскую часть России. Французская энергетическая компания EDF временно остановила работу трех ядерных реакторов из-за высоких температур.

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    14 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Смерч сорвал крыши и перевернул грузовик в Башкирии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вихрь пронесся около населенного пункта Турумбет в Башкортостане, повреждения получили жилые постройки, был опрокинут большегрузный транспорт.

    Кадры стихийного бедствия в Давлекановском районе республики появились в социальных сетях, пишут СМИРЕН-ТВ. На опубликованных видеозаписях запечатлено, как гигантская воронка стремительно опускается к земле.

    По предварительной информации, сильный ветер сорвал крыши с жилых домов и хозяйственных построек. Кроме того, стихия повредила фасады нескольких зданий и перевернула грузовой автомобиль.

    В настоящее время данные о возможных пострадавших уточняются. Профильные специалисты продолжают оценивать масштаб последствий обрушившейся непогоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тремя днями ранее мощный смерч сорвал крыши с жилых зданий в подмосковном поселке Никольское. В начале июля ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила об опасности формирования атмосферных воронок на юге России.

    В конце июня разрушительный вихрь повредил более 60 кровель и семь автомобилей в уральском городе Кушва.

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    14 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    FairSquare обвинила Инфантино в уступках политическому давлению США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоммерческая организация FairSquare направила официальную претензию в Международный олимпийский комитет из-за отмены дисквалификации нападающего американской сборной Фоларина Балогана, структура пожаловалась на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

    Правозащитники подозревают президента Инфантино в нарушении принципов независимости, передает ТАСС со ссылкой на портал City AM. Поводом для разбирательства стало решение спортивного функционера в пользу игрока национальной команды США.

    В документе на десять страниц указано на внешнее вмешательство в работу ассоциации. «Имеются веские доказательства того, что решение было принято под политическим давлением, оказанным президентом США [Дональдом Трампом] на Инфантино», – гласит текст обращения.

    Авторы жалобы подчеркивают несоблюдение клятвы, произнесенной главой ФИФА в 2020 году в Лозанне. Тогда руководитель публично обещал действовать без оглядки на любые коммерческие или политические интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп лично обратился к Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации Фоларина Балогана. Позже американский лидер опроверг факт давления на руководителя ФИФА.

    Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали единолично приостановил действие наказания американского нападающего.

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    15 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Поражение сборной Франции обернулось массовыми беспорядками и задержаниями

    В Париже 141 болельщик задержан после матча Франция – Испания

    Tекст: Мария Иванова

    Во французской столице после проигрыша национальной сборной в полуфинале чемпионата мира задержали 141 болельщика за уличные беспорядки и использование пиротехники.

    Правоохранительные органы задержали 141 футбольного фаната в Париже в ночь на среду, сообщает канал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции, передает ТАСС.

    Большинство болельщиков оказались в участках из-за использования пиротехники, которую они направляли в том числе против сотрудников полиции.

    Несмотря на локальные стычки в столице и пригородах, обошлось без пострадавших и серьезного материального ущерба. Аналогичные беспорядки вспыхнули в Лионе, где агрессивно настроенная молодежь вступила в столкновения с силовиками. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, по итогам инцидентов там задержали около 20 человек.

    Сборная Франции уступила команде Испании со счетом 0:2, теперь ей предстоит матч за третье место. После завершения чемпионата мира главный тренер французской команды Дидье Дешам покинет свой пост. Специалист бессменно руководил национальной сборной на протяжении 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла французских футболистов в полуфинале чемпионата мира.

    Президент Эммануэль Макрон поздравил испанскую команду с победой.

    Накануне игры власти Франции задействовали 70 тыс. полицейских для охраны порядка.

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    14 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10,5 км

    Шивелуч выбросил пепел на 10,5 км, объявлен красный код авиационной опасности

    Tекст: Мария Иванова

    Активная фаза извержения на Камчатке привела к образованию пеплового шлейфа длиной 145 километров, создав угрозу для пролетающих самолетов, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

    Камчатская группа реагирования на вулканические извержения зафиксировала пепловый выброс вулкана Шивелуч на высоту 10,5 километра, передает KVERT.

    Пепловое облако распространилось на 145 километров к востоку и юго-востоку от исполина. В связи с активностью вулкану присвоен красный код авиационной опасности.

    «Взрывы выбросили пепел на высоту до 10,5 км над уровнем моря, облако пепла смещается на 145 км к востоку - юго-востоку от вулкана», – говорится в сообщении.

    Специалисты отмечают, что экструзивное извержение вулкана продолжается, сопровождаясь мощной парогазовой активностью. В северной части купола растет новый блок лавы. Эксперты предупреждают, что пепловые выбросы на высоту до 12 километров могут произойти в любое время. Текущая активность вулкана способна повлиять на международные рейсы и низколетящие воздушные суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 12 километров.

    Месяцем ранее специалисты присвоили исполину наивысший красный код авиационной опасности.

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    15 июля 2026, 06:20 • Новости дня
    У побережья Камчатки произошли два землетрясения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У восточных берегов полуострова Камчатка с разницей в несколько минут зафиксировали два сильных подземных толчка, сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

    Землетрясения магнитудой 6,0 и 5,7 произошли в Тихом океане у восточного побережья полуострова, указал и в филиале, передает РИА «Новости».

    «Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 210 километров. Глубина: 64,6 километров. Магнитуда: 6,0», – пояснили там.

    Спустя шесть минут специалисты исследовательского центра зафиксировали еще один подземный толчок. Второе землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 206 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 72 километра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне ученые зафиксировали повышение уровня сейсмической активности в Камчатском крае.

    В том же месяце у побережья полуострова произошли подземные толчки магнитудой 6,0.

    В марте сейсмологи зарегистрировали в Тихом океане землетрясение магнитудой 6,5.

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    16 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    ФИФА отложила наказание сборной Аргентины за политический баннер

    ФИФА отложила наказание сборной Аргентины за баннер с Фолклендскими островами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международная федерация футбола (ФИФА) вынесет вердикт по дисциплинарному делу аргентинских футболистов только после финального матча чемпионата мира против команды Испании, пишут западные СМИ.

    ФИФА не станет применять санкции к игрокам сборной Аргентины за демонстрацию политического баннера до окончания мундиаля, пишет ТАСС со ссылкой на испанскую радиостанцию Cope.

    По данным источника, организация откроет дисциплинарное дело, однако окончательное решение будет принято после финала чемпионата мира, который состоится 19 июля. Ранее аргентинские футболисты отпраздновали победу над Англией в полуфинале с плакатом, содержащим фразу: «Мальвины – аргентинские».

    За этот поступок спортсменам грозят различные санкции, включая штрафы и запрет на футбольную деятельность. Напомним, территориальный спор между Аргентиной и Британией вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов продолжается многие десятилетия, а в 1982 году привел к вооруженному конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины обыграла команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале турнира.

    Ранее Буэнос-Айрес призвал Лондон возобновить переговоры о принадлежности спорных территорий. А глава аргентинского МИД Диана Мондино заявила о намерении восстановить полный суверенитет над архипелагом.

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    16 июля 2026, 18:50 • Новости дня
    Лондон потребовал наказать сборную Аргентины по футболу за политический баннер

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия премьер-министра Британии поддержала инициативу о проверке действий игроков сборной Аргентины, развернувших плакат о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов после победного полуфинала чемпионата мира.

    Офис Кира Стармера одобрил идею привлечь Международную федерацию футбола к разбирательству скандала на турнире, передает РИА «Новости». Накануне аргентинцы обыграли англичан и второй раз подряд вышли в финал ЧМ по футболу. Во время празднования спортсмены демонстрировали баннер о том, что Мальвинские (Фолклендские) острова принадлежат Аргентине.

    «Даунинг-стрит поддержала призыв министра к ФИФА расследовать, нарушили ли аргентинские футболисты правила, размахивая баннером в поддержку претензий своей страны на Фолклендские острова», – отметили в пресс-службе канцелярии. Там напомнили, что эти территории однозначно являются британскими.

    Представители премьера добавили, что кубок может им не достаться, однако острова определенно остаются за Лондоном. В правительстве также пожелали удачи финалистам, особенно выделив Испанию. Известно, что в 2014 году аргентинская ассоциация уже получала штраф от ФИФА за аналогичный поступок перед матчем со Словенией.

    Сборная Аргентины обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:1. В прошлом году Буэнос-Айрес призвал Лондон возобновить переговоры о суверенитете спорного архипелага.

    Весной правительство Фолклендских островов отвергло возможность пересмотра принадлежности территории Великобритании.

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    15 июля 2026, 03:40 • Новости дня
    Макрон поздравил Испанию и понадеялся на будущие победы сборной Франции

    Макрон направил поздравление Испании с выходом в финал ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон после провала национальной сборной в полуфинальном матче поздравил соперников-победителей из Испании и понадеялся на потенциал сборной своей страны.

    «Поздравляем Испанию с выходом на новый этап! Спасибо синим (сборной Франции – прим. ВЗГЛЯД) за то, что самоотверженно защищали наши цвета. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молода и полна потенциала будущих побед»,  – написал он в соцсети Х.

    Напомним, испанцы разгромили французов и стали первыми финалистами мундиаля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце. Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.

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    15 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    Пожар под Парижем вспыхнул с новой силой

    В лесу Фонтенбло под Парижем зафиксировали три новых очага возгорания

    Tекст: Мария Иванова

    Локализованный лесной пожар во французском регионе вновь начал распространяться из-за аномальной жары и вероятных умышленных поджогов.

    В лесу Фонтенбло под Парижем обнаружили новые очаги возгорания, передает РИА «Новости» со ссылкой на французский канал BFMTV.

    Ранее власти департамента Сена и Марна отчитывались о локализации огня на площади более 2 тыс. гектаров. На место происшествия экстренно направили вертолеты спасательных служб.

    «Три «умеренных» повторных возгорания были выявлены в районе конноспортивного комплекса Grand Parquet, где начинался второй пожар», – говорится в материале. Ожидается, что полная ликвидация возгораний займет еще несколько недель. В тушении уже задействованы авиация и свыше 800 спасателей.

    Полиция задержала шесть человек по подозрению в умышленном поджоге и неосторожном обращении с огнем. Двое из них уже признали вину, причем один оказался пожарным-добровольцем.

    Стихия разбушевалась на фоне аномальной жары, когда температура воздуха во Франции превысила 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля лесной пожар на юге Франции охватил почти 1,4 тыс. гектаров.

    Позже власти объявили повышенную угрозу новых возгораний в шести южных департаментах страны.

    До этого метеорологи зафиксировали в республике более 170 температурных рекордов из-за аномальной жары.

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    16 июля 2026, 10:31 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 4 сотрясло угольные разрезы под Новосибирском

    Возле угольных разрезов под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4

    Tекст: Мария Иванова

    В Искитимском районе Новосибирской области утром произошло землетрясение магнитудой 4, эпицентр которого находился вблизи угольных разрезов у деревни Харино.

    Утром в четверг в Искитимском районе Новосибирской области, неподалеку от угольных разрезов, произошло сейсмическое событие магнитудой 4, передает РИА «Новости».

    Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 7.34 по местному времени (3.34 мск), находился около деревни Харино Усть-Чемского сельсовета.

    «Точно можно сказать, что это не взрыв, а землетрясение. Ну а насколько это связано именно с добычей полезных ископаемых – это вопрос отдельных исследований. За последние 10-15 лет в этом районе мы наблюдаем целую серию сейсмособытий», – сообщил директор Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН Алексей Еманов.

    По словам специалиста, местные жители, особенно в Харино, могли ощутить колебания земли. Приборы показали интенсивность толчков в один-два балла в селах Усть-Чем и Елбаши, и чуть более двух баллов в Девкино. Сила ощущений зависит от грунтовых условий и других факторов.

    В региональном управлении МЧС уточнили, что обращений от граждан не поступало, а само землетрясение населением не ощущалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад в Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение.

    В июне сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7 вблизи бурятского села Максимиха.

    В прошлом году землетрясение магнитудой 4,2 случилось недалеко от кузбасского курорта «Шерегеш».

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    16 июля 2026, 06:46 • Новости дня
    МЧС сообщило о подтоплении 440 домов в Свердловской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ликвидация последствий паводка и адресная помощь жителям продолжается в Свердловской области, в зоне подтопления остаются 443 частных жилых дома и 1792 приусадебных участка, сообщила пресс-служба МЧС России.

    В Свердловской области продолжается ликвидация последствий паводка, передает РИА «Новости». В регионе по-прежнему подтоплены 443 частных дома и 1792 приусадебных участка в 65 населенных пунктах.

    «По состоянию на текущие сутки в зоне подтопления остаются 443 частных жилых дома и 1792 приусадебных участка в 65 населенных пунктах 20 муниципальных образований. Также остаются затопленными девять низководных мостов и два участка автомобильных дорог», – сообщили в пресс-службе МЧС России.

    За прошедшие сутки вода ушла из 49 домов и 153 участков, однако подтопила еще 130 домов и 185 участков, в основном в Ирбите и Ирбитском округе. В регионе открыты шесть пунктов временного размещения, где находятся 88 человек, включая 32 ребенка. Спасатели доставляют жителям необходимое и организуют лодочные переправы.

    В ведомстве предупредили, что в ближайшие сутки ожидается дальнейший подъем воды. Это создает риски подтопления новых территорий. К ликвидации последствий привлечены 475 человек и 139 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти свердловского Ирбита ввели муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за разлива реки Ница.

    Спасатели эвакуировали из зоны затопления более 20 местных жителей.

    Президент Владимир Путин получил доклады о паводках в этом регионе.

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    16 июля 2026, 22:05 • Новости дня
    Милей допустил штраф Аргентине за политический баннер на ЧМ по футболу

    Tекст: Вера Басилая

    Сборная Аргентины в худшем случае рискует получить экономические санкции после демонстрации политического лозунга на матче чемпионата мира против англичан, заявил президент Аргентины Хавьер Милей.

    Милей прокомментировал инцидент на ЧМ по футболу с участием Лионеля Месси и других игроков сборной Аргентины, передает РИА «Новости». Футболисты развернули плакат с надписью о принадлежности спорных территорий Буэнос-Айресу после победы над командой Англии.

    «Вещи, которые происходят на поле с футболистами, не являются частью дипломатии. В худшем случае Аргентина получит экономическую санкцию на 30 тыс. долларов», – цитирует аргентинского лидера Radio Mitre. Он добавил, что желание граждан выразить свои чувства нормально, однако футбол не следует путать с политикой.

    Буэнос-Айрес и Лондон давно спорят о суверенитете над Фолклендскими островами. В 1982 году конфликт перерос в войну, завершившуюся поражением латиноамериканской страны. Проведенный в 2013 году референдум закрепил за архипелагом статус заморской территории Британии, однако аргентинские власти результаты голосования не признали.

    Канцелярия премьер-министра Великобритании поддержала инициативу о проверке действий аргентинских футболистов.

    Международная федерация футбола отложила вынесение вердикта по этому дисциплинарному делу до окончания чемпионата мира.

    Весной администрация Фолклендских островов категорически отвергла возможность пересмотра принадлежности данной территории.

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