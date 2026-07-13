The Times: Глава дисциплинарного комитета ФИФА лично отсрочил наказание Балогана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель дисциплинарного органа ФИФА Мохаммад Аль-Камали принял решение о приостановке автоматической дисквалификации американского форварда без участия остальных 17 членов комитета, передает РИА «Новости». Фоларин Балоган получил красную карточку во время матча против команды Боснии и Герцеговины.

Игрок должен был пропустить встречу с бельгийцами, однако отсрочка наказания с испытательным сроком на один год позволила ему выйти на поле.

Президент США Дональд Трамп признался, что обращался в федерацию после удаления спортсмена. «Огромная несправедливость исправлена», – заявил американский лидер, поблагодарив организацию.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация попыталась оспорить этот вердикт, но жалобу отклонили из-за отсутствия у заявителя статуса стороны разбирательства. В качестве наказания ФИФА оштрафовала нападающего на 40 тыс. долларов. В итоге сборная США проиграла команде Бельгии со счетом 1:4 и покинула турнир.

После матча бельгийская сторона потребовала пересмотреть регламенты федерации. В Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что действия ФИФА перешли все границы дозволенного. Текущий чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных на территории трех государств, соревнования завершатся 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом.

Сам Фоларин Балоган отверг свою причастность к процессу приостановки дисквалификации.

В итоге сборная Бельгии разгромила американскую команду со счетом 4:1.