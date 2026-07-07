Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.3 комментария
Балоган заявил о непричастности к приостановке дисквалификации ФИФА
Нападающий сборной США Фоларин Балоган подчеркнул, что не участвовал в процессе приостановки своей дисквалификации перед матчем против Бельгии.
Форвард американской национальной команды Фоларин Балоган сообщил, что не имеет отношения к решению о приостановлении его дисквалификации на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости». В ночь на вторник сборная США уступила Бельгии со счетом 1:4.
Ранее Балоган получил красную карточку в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины и должен был пропустить встречу с бельгийцами. Однако дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие наказания с испытательным сроком на один год. Позже президент США заявил, что обращался в ФИФА по этому поводу, поблагодарив организацию за устранение несправедливости.
«Когда решение отменяют, это, конечно, вызывает споры. Поэтому лично меня это не очень удивило. Но, как игрок, я должен просто выходить на поле и выполнять свою работу», – прокомментировал ситуацию футболист. Он также добавил, что уважает протокол и просто принял решение о допуске к игре, никак не участвуя в самом процессе.
25-летний Балоган с 2023 года защищает цвета «Монако». На его счету 31 матч и 12 голов за сборную США, а также десять игр за лондонский «Арсенал», воспитанником которого он является.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп лично попросил главу ФИФА Джанни Инфантино отменить дисквалификацию Фоларина Балогуна.
Дисциплинарный комитет организации отказался рассматривать жалобу Королевской бельгийской футбольной ассоциации на данное решение.
В итоге сборная Бельгии уверенно обыграла американскую команду со счетом 4:1.