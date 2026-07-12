Инфантино рассказал о ежедневном общении с Трампом во время мундиаля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководитель главной футбольной организации планеты Джанни Инфантино практически каждый день созванивается с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». «Мы регулярно общаемся. Практически каждый день. Он доволен и получает большое удовольствие от турнира. Он смотрит все матчи по телевидению», – заявил спортивный функционер в интервью швейцарскому изданию Blue News.

Глава ФИФА отверг предположения о том, что американский лидер пропускает игры из-за проблем с безопасностью. По его словам, у главы государства просто много других дел, а его администрация прекрасно справляется с организацией турнира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Соревнования завершатся 19 июля.

Ранее сборная США обыграла боснийцев со счетом 2:0, однако форвард американцев Фоларин Балоган получил красную карточку. По правилам он должен был пропустить игру одной восьмой финала против бельгийцев, но ФИФА разрешила ему выйти на поле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации Фоларина Балогуна.

Позже американский лидер опроверг информацию о давлении на руководство футбольной организации.

В итоге сборная США проиграла команде Бельгии со счетом 1:4 в матче одной восьмой финала турнира.