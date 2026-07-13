Военные морякии России и Китая отразили атаку дронов на учениях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тихоокеанский флот и военно-морские силы Китая завершили активную фазу тренировок в Желтом море, передает РИА «Новости». Маневры проходили с 6 по 13 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что эти действия укрепляют региональную безопасность и не направлены против третьих стран.

«Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали в Желтом море задачи противодействия современным угрозам в ходе проведения морского этапа учения «Морское взаимодействие-2026»», – заявили в пресс-службе флота.

В течение нескольких дней объединенная группировка вела огонь из артиллерийских и пулеметных установок. Моряки успешно отражали нападение роботизированных комплексов условного противника. Также участники маневров практиковали поиск подводных лодок, спасательные операции и совместное тактическое маневрирование.

Российскую сторону представляли гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подлодка «Уфа» и судно «Игорь Белоусов». От китайских сил действовали эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подводная лодка класса «Юань», а также корабли обеспечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на китайскую базу Циндао для участия в маневрах.

Торжественная церемония открытия совместных военно-морских учений прошла шестого июля.

Спустя несколько дней экипажи двух стран вышли в Желтое море для проведения морского этапа.