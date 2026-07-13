Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?12 комментариев
Военные морякии России и Китая отразили атаку дронов на учениях
Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) провели совместные стрельбы в ходе учения «Морское взаимодействие-2026» в Желтом море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
Тихоокеанский флот и военно-морские силы Китая завершили активную фазу тренировок в Желтом море, передает РИА «Новости». Маневры проходили с 6 по 13 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что эти действия укрепляют региональную безопасность и не направлены против третьих стран.
«Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали в Желтом море задачи противодействия современным угрозам в ходе проведения морского этапа учения «Морское взаимодействие-2026»», – заявили в пресс-службе флота.
В течение нескольких дней объединенная группировка вела огонь из артиллерийских и пулеметных установок. Моряки успешно отражали нападение роботизированных комплексов условного противника. Также участники маневров практиковали поиск подводных лодок, спасательные операции и совместное тактическое маневрирование.
Российскую сторону представляли гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подлодка «Уфа» и судно «Игорь Белоусов». От китайских сил действовали эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подводная лодка класса «Юань», а также корабли обеспечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на китайскую базу Циндао для участия в маневрах.
Торжественная церемония открытия совместных военно-морских учений прошла шестого июля.
Спустя несколько дней экипажи двух стран вышли в Желтое море для проведения морского этапа.