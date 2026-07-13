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    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    13 июля 2026, 06:19 • Новости дня

    Военные морякии России и Китая отразили атаку дронов на учениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) провели совместные стрельбы в ходе учения «Морское взаимодействие-2026» в Желтом море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

    Тихоокеанский флот и военно-морские силы Китая завершили активную фазу тренировок в Желтом море, передает РИА «Новости». Маневры проходили с 6 по 13 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что эти действия укрепляют региональную безопасность и не направлены против третьих стран.

    «Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали в Желтом море задачи противодействия современным угрозам в ходе проведения морского этапа учения «Морское взаимодействие-2026»», – заявили в пресс-службе флота.

    В течение нескольких дней объединенная группировка вела огонь из артиллерийских и пулеметных установок. Моряки успешно отражали нападение роботизированных комплексов условного противника. Также участники маневров практиковали поиск подводных лодок, спасательные операции и совместное тактическое маневрирование.

    Российскую сторону представляли гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подлодка «Уфа» и судно «Игорь Белоусов». От китайских сил действовали эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подводная лодка класса «Юань», а также корабли обеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на китайскую базу Циндао для участия в маневрах.

    Торжественная церемония открытия совместных военно-морских учений прошла шестого июля.

    Спустя несколько дней экипажи двух стран вышли в Желтое море для проведения морского этапа.

    10 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400

    Песков: Россия контактирует с Турцией по вопросу ЗРК С-400

    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле назвали сверхчувствительной тему возможной перепродажи Анкарой зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах Анкары продать российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

    По словам представителя Кремля, Москва и Анкара продолжают обсуждать дальнейшую судьбу поставленных ранее вооружений, передает РИА «Новости».

    «Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных», – подчеркнул Песков. Он добавил, что диалог между двумя государствами по этому вопросу велся ранее и будет продолжаться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкая пресса сообщила о продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Причем накануне источник в правительстве Турции опровергал информацию о передаче комплексов третьим государствам.

    Ранее власти США потребовали от Анкары избавиться от российских вооружений ради возобновления поставок истребителей F-35.

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    11 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары высокоточным оружием по объектам в Киеве и Одесской области доказали невозможность защиты военной инфраструктуры Украины с помощью переданных западных систем, сообщили в Минобороны.

    Недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения, сообщает Минобороны в Max.

    Войска наносят результативные удары ракетами большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Это позволяет гарантированно преодолевать комплексы противоракетной обороны, которые западные страны передали Киеву.

    Особое внимание уделяется уничтожению критически важной инфраструктуры. Эффективные групповые удары приходятся по морским портам и транспортным судам, используемым для доставки иностранной военной техники. При этом поражаются даже те объекты, которые находятся под плотным прикрытием систем противовоздушной обороны.

    В субботу успешному огневому воздействию подверглись два предприятия военно-промышленного комплекса в украинской столице. Кроме того, серьезный урон нанесен портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле. Эти действия полностью подтверждают возможность российских сил беспрепятственно ликвидировать любые назначенные цели на всей территории противника, заключили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали предприятия военной промышленности в Киеве.

    Высокоточное оружие уничтожило киевские мощности по выпуску беспилотников.

    Российская армия поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400

    Фидан сообщил о необходимости участия Москвы в переговорах по С-400

    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного сзенитными ракетными комплексами С-400, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя сообщения о готовности Анкары передать их третьей стране.

    Власти республики продолжают консультации о дальнейшей судьбе зенитных ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами С-400», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Накануне в прессе появилась информация о возможной продаже вооружений одному из государств Персидского залива. Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что пока не готов назвать конкретные страны или раскрыть модель урегулирования.

    По словам дипломата, реализация любых договоренностей невозможна без участия российской стороны как изначального поставщика систем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва поддерживает регулярные контакты с Анкарой по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать российские зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

    Комментарии (32)
    12 июля 2026, 02:09 • Новости дня
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С июля 2024 года около 1 млн человек мобилизовали в ряды ВСУ , сообщили в российских силовых структурах.

    «Любопытно, что киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тыс. человек (за год почти 500 тыс). Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек – оценочная численность сегодняшней украинской армии», – сообщил источник ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от службы.

    В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи силовых задержаний и конфликтов местных жителей с представителями военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под мобилизацию на Украине попали научные сотрудники. Киев разрешил частным компаниям нанимать иностранных наемников для ВСУ. Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове.


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    10 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Десантники сорвали атаку боевых роботов ВСУ в Запорожской области

    Российские военные разгромили боевых роботов ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские десантники успешно отразили нападение украинских наземных робототехнических комплексов, оснащенных пулеметами, в Запорожской области.

    Операторы ударных беспилотников Ивановского соединения ВДВ пресекли попытку прорыва роботов противника на Ореховском направлении, пишет «Российская газета». Как уточнили в Министерстве обороны, боевую задачу выполнили расчеты дронов 299-го гвардейского парашютно-десантного полка.

    Воздушная разведка своевременно обнаружила движение роботизированных платформ к передовым позициям российских войск. Два украинских комплекса продвигались вдоль лесопосадки, ведя прицельный огонь по десантникам.

    Получив данные о координатах целей от разведчиков, операторы ударных беспилотников оперативно нанесли точные удары. В результате слаженных действий наземные роботы противника были полностью уничтожены.

    Ранее операторы ударных беспилотников группировки «Днепр» зачистили около 20 блиндажей противника под Ореховом.

    В прошлом месяце российские военные ликвидировали наземные робототехнические комплексы украинских формирований на донбасском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское руководство обсуждает частичную замену личного состава на линии боевого соприкосновения боевыми роботами.

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    11 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие предприняли неудачную ночную попытку прорыва из окружения у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, однако были обнаружены и ликвидированы комбинированными ударами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что солдаты ВСУ в ночное время попытались выйти из окружения, но были выявлены разведорганами российской армии и уничтожены комбинированными ударами.

    Эксперт добавил, что военнослужащие ВСУ практически перестали добровольно сдаваться в плен. Это связано со страхом расправы над их семьями со стороны украинских силовиков.

    «Сейчас украинские боевики в принципе очень редко сдаются в плен. Это единичные случаи сдачи в плен. Случаев, когда они сдавались в плен целыми подразделениями, уже просто нет», – сказал он.

    Он пояснил, что командование поставило солдат в жесткие рамки, используя шантаж и террор для удержания войск на линии соприкосновения.

    «Если украинский боевик самовольно сдался в плен, то карательные меры возлагаются не только на этого военнослужащего, но и на его близких и родственников. <...> У каждого военнослужащего есть родственники, близкие, дети – на них оказывается колоссальнейшее давление», – подчеркнул Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко в начале месяца сообщал, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами. Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ. Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана.


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    12 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне

    Зеленский признал размещение военного склада в жилой зоне Вишневого

    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что в городе Вишневом Киевской области, где произошел взрыв, склад с оружием был размещен в жилой зоне, среди домов.

    Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где прогремел взрыв, находился рядом с жилыми домами.

    «Были подробные доклады по ситуации в городе Вишневое после взрыва на складах и пожара», – приводи РИА «Новости» фразу Зеленского из вечернего обращения.

    Он добавил, что подобное произошло вопреки инструкциям и спрашивать за это следует у руководителей структур «Укроборонпрома».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля в городе Вишневое под Киевом произошли  взрывы на объекте «Укроборонпрома». После серии взрывов в городе  началась эвакуация жителей. Депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО.

    Зеленский пообещал наказать виновных в хранении боеприпасов в Вишневом.


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    11 июля 2026, 19:39 • Новости дня
    В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400

    Власти Турции опровергли слухи о перепродаже российских зенитных систем С-400

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая партия Турции опровергла информацию о возможной перепродаже российских зенитных ракетных систем С-400 третьим странам в обмен на истребители F-35.

    Заместитель председателя Партии справедливости и развития Хасан Ялчин назвал спекуляциями сообщения о передаче российских комплексов С-400 другим государствам, передает ТАСС. Он также отверг связь этого вопроса с возвращением Анкары в американскую программу по производству истребителей F-35.

    «Обсуждаются различные спекуляции. Вопрос С-400 абсолютно не связан с проблемой F-35. <…> Если вновь возникнет вопрос продажи [С-400] другой стране, то можно будет провести переговоры с Россией и страной-покупателем. Но обсуждать эти вещи сейчас, основываясь на спекуляциях, мне кажется не очень разумным», – заявил политик в эфире местного канала.

    Ранее турецкая пресса сообщила о возможной перепродаже систем ПВО одной из стран Персидского залива, среди которых назывались ОАЭ и Катар. Официальная Анкара эти данные пока не комментировала.

    Турция приобрела четыре дивизиона ЗРС С-400 за 2,5 млрд долларов в 2017 году. Вследствие этой сделки Соединенные Штаты исключили республику из программы разработки истребителей нового поколения F-35.

    Ранее в субботу МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

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    10 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы

    Депутат Колесник призвал выработать критерии незаконной сборки дронов

    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Растущая угроза атак дронами говорит о необходимости обсуждения создания в России закона о БПЛА. Нормы должны быть тщательно проработаны, поэтому к законотворческой работе нужно привлечь парламентариев, сотрудников спецслужб и участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Действующая правоприменительная практика позволяет правильно квалифицировать террористические действия, в том числе с применением дронов. В этом же ключе работают, например, нормы о запрете незаконного хранения взрывчатки. Тем не менее нынешняя ситуация с серьезнейшими угрозами российским гражданам и инфраструктуре диктует обсуждение возможности создания отдельного закона о БПЛА», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник допустил, что на законодательном уровне необходимо определить критерии незаконной сборки дронов, а также предусмотреть административную и уголовную ответственность. «На мой взгляд, это нужно было сделать еще, что называется, вчера», – подчеркнул политик.

    Парламентарий напомнил, что ущерб от деструктивного применения даже одного гражданского дрона может быть сопоставим с оружейным воздействием. «Думаю, в этой связи уместно поднять вопрос об изменении правил продажи БПЛА, приблизив процесс к получению разрешения на оружие. Например, можно обязать покупателей проходить соответствующее лицензирование, а затем в обязательном порядке закреплять ID беспилотника в реестре Росавиации», – указал он.

    При этом, уточнил Колесник, данные нормы должны быть проработаны максимально ясно и не допускать двойственных толкований. «В законодательной работе применяется медицинский принцип: «Не навреди». Нововведения не должны мешать развитию гражданской сферы БПЛА . Кроме того, в них не должно быть лакун для привлечения людей к ответственности по спорным основаниям», – уточнил депутат.

    Поэтому, по его словам, для создания тщательной нормативной базы к законотворческой работе должны быть привлечены не только юристы и парламентарии, но также технические специалисты, сотрудники спецслужб, общественные деятели и участники СВО.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов в России, которые готовили спецслужбы Украины при участии западных кураторов. Атаки должны были быть проведены с помощью БПЛА на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны.

    Одним из объектов были инфраструктура, авиапарк и личный состав военного аэродрома «Ростов-Центральный». Для атаки были подготовлены 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА – свыше одного кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. ГУР Украины хотели провести теракт силами россиянина, которому обещали денежное вознаграждение.

    Однако мужчина сообщил об украинских планах в территориальные органы госбезопасности. «Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – говорится в сообщении правоохранителей. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

    Видео спецслужбы о предотвращении теракта смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    11 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой
    Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование отправляет разрозненные группы солдат в разрушенную Константиновку исключительно ради создания видимости удержания позиций, отметили в ВС России.

    Вооруженные силы противника оказались в Константиновке в безвыходном положении, так как командование бросает личный состав в город ради отчетов, сообщил ТАСС командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным Бизон.

    «В мышеловке уже все, на убой их кидают, чтобы по максимуму делать вид, что они там что-то контролируют, какую-то информацию передают. Но информации от их людей уже почти и нет, так как они сидят непосредственно в подвалах, руинах, они ничего не слышат, ничего не видят даже», – рассказал военный.

    Он добавил, что находящиеся в городе солдаты лишены возможности объективно докладывать обстановку. Напомним, 3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее командир батальона с позывным Бизон поделился деталями операции по освобождению Константиновки малыми штурмовыми группами.

    Кроме того, начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской объявил о завершении зачистки городских кварталов от мелких отрядов противника. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил полный переход населенного пункта под контроль российских войск.

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    12 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    Иранские беспилотники уничтожили американские установки HIMARS в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    Элитные подразделения исламской республики нанесли успешный удар дронами по позициям реактивных систем залпового огня США, предотвратив готовящуюся ракетную атаку.

    Корпус стражей исламской революции поразил американские военные объекты на территории Кувейта, передает ТАСС.

    В результате атаки беспилотников были ликвидированы пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и боекомплекты к ним. Отмечается, что ракеты находились в состоянии готовности для массированного удара по Ирану.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило об атаке на 140 целей в исламской республике в ночь на 12 июля. Американская сторона назвала это ответом на инцидент с коммерческим судном в Ормузском проливе.

    В свою очередь Тегеран осуществил ответные ракетные пуски по базам США на Ближнем Востоке.

    Власти Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана отчитались об успешном отражении воздушных нападений со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Тегеран предостерег Вашингтон от провокационных действий в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп объявил об окончании действия соглашения о прекращении огня. Корпус стражей исламской революции анонсировал ответную военную операцию против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

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    12 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран стал наносить ответные удары на американские атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран наносит удары по американским целям после того, как США объявили о третьей серии атак на страну, сообщает иранский канал Press TV.

    «Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе. В Иордании активированы средства ПВО после сообщений об ответном ударе Ирана по американским целям», – сказано в Telegram-канале Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

    Корреспондент Axios Равид назвал цели США при ударах по Ирану.


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    10 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    В Казани представили тестируемый в зоне СВО дрон «Альбатрос-У»

    Дрон «Альбатрос-У» с боевой частью десять килограммов показали в Казани

    В Казани представили тестируемый в зоне СВО дрон «Альбатрос-У»
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый беспилотник «Альбатрос-У» с размахом крыльев три метра, оснащенный тепловизором и пневматической катапультой, уже проходит активные испытания в зоне проведения спецоперации.

    На международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо - 2026» в Казани продемонстрировали новейший дрон-камикадзе «Альбатрос-У». Аппарат способен нести полезную нагрузку весом 10 килограммов и уже проходит испытания в зоне спецоперации.

    «Это беспилотник-камикадзе, который может нести полезную нагрузку массой 10 кг. Взлетная масса 'Альбатроса-У' составляет 30 кг, размах крыльев - 3 м. Взлет осуществляется с помощью пневматической катапульты. Оснащен тепловизионной камерой. Уже проходит испытания в зоне СВО», - рассказал ТАСС представитель компании ООО «Альбатрос». По его словам, аппарат может применяться как самостоятельно, так и в связке с другими дронами компании, которые служат ретрансляторами связи.

    «Дрон экспо - 2026» проходит с 8 по 10 июля в столице Татарстана на площадке выставочного центра «Казань Экспо». На выставке свыше 200 ведущих компаний из более чем 20 стран представляют новейшие разработки в области беспилотных систем и комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на проходящей в Казани выставке беспилотных систем разработчики продемонстрировали боевой гексакоптер «Ночная ведьма».

    В мае текущего года в зоне специальной военной операции прошел апробацию новый наземный дрон «Штурмовик». Ранее на вооружение Российской армии поступил новейший разведывательный беспилотный комплекс «Альбатрос М5».

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    12 июля 2026, 01:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки, тем обрекая остатки боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

    «Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», – сказал он ТАСС.

    «Бизон» пояснил, что контроль над небом в районе Алексеево-Дружковки лишает ВСУ возможности снабжать оставшиеся группы боевиков в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.


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    11 июля 2026, 09:09 • Новости дня
    Экс-чиновник Пентагона заявил о неспособности Киева производить ракеты Patriot

    Экс-чиновник Пентагона: Киев долго не сможет производить ракет для Patriot

    Экс-чиновник Пентагона заявил о неспособности Киева производить ракеты Patriot
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Мария Иванова

    Украина не сможет наладить самостоятельный выпуск американских зенитных ракет в ближайшие несколько лет даже в случае получения производственной лицензии от США, отметил отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США Час Фриман.

    Час Фриман заявил о неспособности Киева собирать комплексы Patriot в ближайшие годы, передает РИА «Новости». Ранее американский президент допустил передачу лицензии на производство ракет-перехватчиков украинской стороне.

    «На самом деле Украина не может даже надеяться на то, чтобы создавать ракеты Patriot в течение еще нескольких лет», – подчеркнул эксперт.

    Бывший чиновник Пентагона добавил, что даже в самих Соединенных Штатах создание одной системы занимает два года. В настоящее время у Вашингтона нет свободных комплексов для поставок на Украину. Фриман выразил надежду, что к моменту их появления конфликт уже завершится.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину лишь мешают урегулированию ситуации. В Москве подчеркивали, что подобные действия напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Журналисты издания The War Zone указали на невозможность быстрого выпуска этих ракет-перехватчиков.

    Российские и западные эксперты выделили четыре главные проблемы для запуска такого предприятия на украинской территории.

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