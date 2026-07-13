FT: Евросоюз закупил рекордное количество газа у России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Европейский союз в первой половине года импортировал рекордные 9,89 млн тонн сжиженного природного газа с крупнотоннажного завода «Ямал СПГ», что на 18% больше показателя прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Основными покупателями российского топлива выступили Франция, Бельгия и Испания, закупившие 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн тонн соответственно. За эти поставки Европа могла заплатить около 6 млрд евро.

В январе Совет ЕС утвердил запрет на поставки российского СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа – с осени того же года. Ограничения на импорт по краткосрочным контрактам начали действовать уже весной.

При этом поставки топлива в страны Азии за аналогичный период упали на 74%, составив 510 тыс. тонн. Источники издания отметили, что снижение экспорта в этот регион продиктовано опасениями возможных санкций со стороны Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе – апреле года экспорт российского сжиженного природного газа в европейские страны ощутимо возрос. В марте европейские государства ввезли российского газа на 933 млн долларов. В мае импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России достиг 2,267 млрд кубометров.