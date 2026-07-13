  • Новость часаВС России поразили порт Черноморска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как бывший советский траулер принял бой с тремя эсминцами кригсмарине
    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма
    Власти Украины запланировали карательные рейды в Черниговской области
    Эксперт: Задача новой «политической стратегии» Украины – лучше клянчить деньги
    ВС России поразили порт Черноморска
    При атаке беспилотников в Подмосковье погибли три человека
    Иран нанес удар по авиабазе США в Иордании
    Офис Линдси Грэма назвал причину смерти сенатора
    Евросоюз закупил рекордное количество СПГ у России
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

    5 комментариев
    13 июля 2026, 08:29 • Новости дня

    В ходе атаки дронов на Белгородскую область погибла женщина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате атаки беспилотников украинских войск на населенные пункты Белгородской области скончалась местная жительница, еще два человека получили ранения, сообщили в региональном оперштабе.

    Ночью регион подвергся ударам со стороны вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». В селе Березовка Борисовского округа беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного дома, указали в оперштабе.

    В результате атаки от полученных травм женщина скончалась на месте.

    Кроме того, в селе Криничное сдетонировал FPV-дрон. В результате этого инцидента пострадали двое мужчин. Обоих раненых доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате ударов украинских беспилотников по территории Белгородской области погиб один мирный житель.

    В начале месяца при атаке дрона на частный дом в селе Малакеево скончался мужчина.

    Днем ранее в поселке Уразово беспилотник нанес смертельный удар по автомобилю местного жителя.

    12 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Зеленский отправил в отставку премьера Украины

    Зеленский отправил в отставку премьера Украины Свириденко

    Зеленский отправил в отставку премьера Украины
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение обновить состав кабинета министров, отправив в отставку главу правительства Юлию Свириденко и анонсировав масштабные кадровые перестановки в силовых ведомствах.

    Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юлию Свириденко с поста премьер-министра страны, передает Bloomberg. На ее место рассматриваются кандидатуры главы государственной нефтегазовой компании Сергея Корецкого или бывшего премьера Дениса Шмыгаля.

    «Кадровые изменения на Украине начнутся для обеспечения реализации обновленной политической стратегии», – заявил украинский лидер. Он добавил, что перестановки затронут также руководителей правоохранительных органов.

    По словам Зеленского, подготовка к зиме является крайне важным приоритетом для государства. Бывшему премьеру предложили возглавить новое направление отношений с ключевым западным партнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский запланировал масштабное обновление состава украинского правительства. В Верховной раде допустили назначение уходящего премьер-министра Юлии Свириденко на должность посла в США. Возможный кандидат на пост главы кабинета министров Сергей Корецкий прошлой осенью констатировал невозможность достижения газовой независимости страны.

    Комментарии (10)
    12 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский лидер планирует масштабные кадровые перестановки в правительстве, включая замену главы кабинета министров.

    Владимир Зеленский собирается сменить  «политическую стратегию» Украины, для чего готовится обновить состав украинского правительства и отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    «На Украине начнутся и кадровые изменения... Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений требуется обновление кабинета министров», – сообщил Зеленский.

    Политик уточнил, что предложил Свириденко взять на себя руководство новым направлением. Ротации в кабмине он намерен провести совместно с депутатами парламента.

    Напомним, в июле 2025 года Верховная рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля, после чего правительство возглавила бывший министр экономики Юлия Свириденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Верховная рада Украины утвердила увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

    Владимир Зеленский предложил на эту должность кандидатуру Юлии Свириденко. Украинский парламент проголосовал за ее назначение главой правительства.

    Комментарии (15)
    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 19:12 • Новости дня
    Эксперт: Задача новой «политической стратегии» Украины – лучше клянчить деньги

    Политолог Корнилов: Отставка премьера Свириденко не изменит политику Украины

    Эксперт: Задача новой «политической стратегии» Украины – лучше клянчить деньги
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Никто из кандидатов на пост украинского премьера не имеет на Западе существенного авторитета и влияния. Это позволяет прогнозировать отсутствие каких-либо значимых изменений во внешней политике страны даже после реформ, объявленных Киевом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил о новой политической стратегии Украины.

    «Юлия Свириденко являлась, образно говоря, «болванчиком» в украинском политическом поле. По некоторым данным, несколько лет назад Андрей Ермак брал ее на различные мероприятия, поскольку ей по должности полагался отдельный самолет, а ему – нет», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «В целом работа Свириденко на встречах заключалась в том, чтобы мило улыбаться и молчать», – продолжил спикер. Он не видит связи между отставкой премьера и новой политической стратегией, объявленной Владимиром Зеленским.

    В целом эксперт прогнозирует отсутствие смены характера украинской внешней политики. «Вся «стратегия» Киева сводится исключительно к тому, что попрошайничать у Запада. Это задача каждого министра, отправляющегося за границу – привезти соглашение хотя бы на миллион долларов. А если визит планируется в одну из стран Прибалтики – то речь идет о сотнях тысяч», – отметил политолог.

    Собеседник напомнил, что претенденты на пост главы правительства не объявлены, а неофициально называются министр обороны Михаил Федоров, глава правления НАО «Нафтогаз» Сергей Корецкий и экс-премьер Денис Шмыгаль.

    «В обойме Зеленского нет человека, который был бы сколь-нибудь влиятелен или известен на Западе. Тот же Корецкий возглавлял процессы латания украинского нефтегазового комплекса после российских ударов в рамках СВО. Я бы не назвал его каким-то особенным стратегом или менеджером», – резюмировал Корнилов.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку главу правительства Юлию Свириденко. «Кадровые изменения на Украине начнутся для обеспечения реализации обновленной политической стратегии», – заявил он, добавив, что перестановки затронут также руководителей правоохранительных органов.

    Зеленский объявил о «новой политической стратегии» Украины. Также, по его словам, подготовка к зиме является крайне важным приоритетом для государства. Бывшему премьеру предложили возглавить новое направление отношений с ключевым западным партнером. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в Киеве началась борьба за власть на фоне перехода России к «системным ударам по центрам принятия решений в Киеве».

    Комментарии (10)
    13 июля 2026, 08:01 • Новости дня
    ВС России поразили порт Черноморска
    ВС России поразили порт Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по портовой инфраструктуре Черноморска в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в том числе ударными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    Порт использовался для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, добавили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны уточнило, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений на побережье Черного моря.

    Днем ранее армия России нанесла удары по резервуарам с топливом в портах Южный и Измаил.

    Комментарии (2)
    12 июля 2026, 22:15 • Новости дня
    ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР

    Пасечник: В результате атаки ВСУ на автобус в ЛНР пострадали две женщины

    ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР
    @ Леонид Пасечник/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    Рейсовый автобус «Стаханов – Москва» подвергся атаке ВСУ; по предварительным данным, пострадали две женщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Стаханов – Москва», был атакован вооруженными силами Украины в Лутугинском муниципальном округе, сообщил Пасечник, в «Максе».

    «Украинская преступная хунта продолжает совершать террористические атаки на мирных жителей», – заявил глава региона.

    По его словам, в момент удара в салоне находились 13 пассажиров и два водителя, предварительно пострадали две женщины, которых оперативно доставили в медицинские учреждения. Остальные пассажиры эвакуированы в безопасные места.

    Пасечник отметил, что ВСУ пытаются повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Он добавил, что мобильные огневые группы продолжают отражать эти атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы.

    Пасечник сообщал о ранении 12 человек при ударе украинских войск по пассажирскому автобусу в Лисичанске.

    Кроме того, результате удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Кременная – Луганск, и автозаправке в ЛНР ранения получили семь мирных жителей.

    Комментарии (0)
    13 июля 2026, 02:58 • Новости дня
    Пожар произошел в промзоне в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА
    Пожар произошел в промзоне в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в Max

    Tекст: Антон Антонов

    В Шпаковском округе Ставропольского края в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

    «В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он добавил, что никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные и экстренные службы, а также глава округа Игорь Серов.

    Владимиров напомнил об административной ответственности за публикацию кадров работы систем ПВО и мест падения обломков.

    Глава региона призвал жителей сохранять бдительность, так как угроза беспилотников остается в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад возгорание из-за атаки дронов произошло на территории промышленного предприятия в хуторе Вязники.

    БПЛА также атаковали Москву.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    13 июля 2026, 06:58 • Новости дня
    Стали известны подробности увольнения Стефанишиной с поста посла Украины в США

    Гончаренко: НАБУ может предъявить обвинения Стефанишиной

    Стали известны подробности увольнения Стефанишиной с поста посла Украины в США
    @ Andreea Alexandru/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Ольга Стефанишина оставила должность посла Украины в США по личным обстоятельствам, пишут украинские СМИ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может предъявить бывшему послу обвинения.

    Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам на прошлой неделе. Украинский лидер Владимир Зеленский удовлетворил его, передает ТАСС.

    Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Стефанишина несколько дней назад уже вернулась в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стефанишина приняла решение завершить карьеру и оставить службу по собственному желанию.

    Зеленский 12 июля отправил в отставку премьера Юлию Свириденко в рамках обновления состава кабинета министров Украины.

    Депутаты Верховной рады заявили, что освободившееся кресло руководителя дипломатического представительства в Соединенных Штатах займет именно Свириденко.

    Стефанишина, ранее занимавшая пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции, приступила к обязанностям посла Украины в США 12 сентября 2025 года.

    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 22:32 • Новости дня
    ПВО сбила 220 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    ПВО сбила 220 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 220 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    С 8.00 мск до 20.00 мск атаки дронов были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, сообщает Минобороны в «Максе».

    Кроме того, вражеские БПЛА были ликвидированы в небе над Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Также беспилотники сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 349 украинских беспилотников.

    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 23:53 • Новости дня
    Неизвестные украли танк-памятник Т-70 с братской могилы на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Оскол Харьковской области Украины неизвестные ночью вывезли установленный на братской могиле ветеранов Великой Отечественной войны танк-памятник Т-70, сообщил начальник сельской военной администрации Геннадий Загоруйко.

    «В селе Оскол Изюмского района… неизвестные вывезли с центрального кладбища памятник воинам Второй мировой войны – танк Т-70. Он был установлен на братской могиле экипажа, погибшего при освобождении села», – сообщают украинские СМИ.

    По словам Загоруйко, похищенный танк был подбит при освобождении Оскола, а кража произошла во время комендантского часа в ночь на 11 июля. Местная жительница рассказала, что при вывозе памятника были уничтожены не менее 12 надгробий. Жители заметили пропажу и обратились к местным властям, передает РИА «Новости».

    На кладбище прибыли представитель сельского совета и двое полицейских, которые составили протокол. По факту случившегося открыто уголовное производство по статье УК о надругательстве над местом захоронения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области украинские радикалы угрожали руководству села за возложение цветов к памятнику Героям Великой Отечественной войны.

    В Ивано-Франковской области власти Украины демонтировали три памятника советским солдатам, участвовавшим в освобождении страны.

    Комментарии (0)
    13 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве с начала суток были уничтожены 24 БПЛА, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в воскресенье силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 16 дронов.

    В Шпаковском округе Ставропольского края в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 18:00 • Новости дня
    В Чернигове после серии взрывов отключился свет

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Чернигове прогремело три мощных взрыва, после которых в городе полностью пропало электричество, сообщили СМИ.

    Как пишет издание «Страна», в настоящее время на территории Черниговской области объявлена воздушная тревога. Подробности произошедшего и информация о возможных разрушениях пока не приводятся, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Черниговской области взрывы повредили склады и транспортные объекты.

    В Харькове после серии ударов часть районов осталась без электроснабжения.

    В городе Сумы на севере Украины произошли взрывы с последующим отключением света и воды.

    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Депутат Рады Мазурашу сообщил об уклонении 1 млн украинцев от мобилизации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 1 млн мужчин на Украине прячется от мобилизации, ввиду чего страдает украинская экономика, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.

    Более миллиона мужчин на Украине прячутся от мобилизации, что негативно сказывается на экономическом положении государства, передает ТАСС. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

    «Экономика страдает из-за того, что эти люди, миллион или больше, прячутся [от мобилизации]. Миллионы не обновили [военно-учетные] данные – на них нельзя рассчитывать», – отметил парламентарий, не уточнив при этом конкретных масштабов потерь для украинского бюджета.

    По словам Мазурашу, граждан, не желающих пополнять ряды вооруженных сил, целесообразно освободить от военной службы. Депутат уверен, что им следует предоставить возможность трудиться и приносить пользу экономике Украины в гражданском секторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о направлении доходов от взяток за уклонение от мобилизации в неофициальный фонд Владимира Зеленского.

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко спрогнозировал рост размера взяток за освобождение от призыва из-за ужесточения правил бронирования.
    Служба безопасности Украины ликвидировала фиктивный колледж для уклонистов в Кировоградской области.

    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    В Раде сообщили о вероятном назначении экс-премьера Украины Свириденко послом в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшая глава украинского кабмина может отправиться работать в Вашингтон, а на ее освободившееся место претендуют несколько высокопоставленных чиновников и мэр Харькова.

    Покинувшая пост премьер-министра Украины Юлия Свириденко может получить должность посла в Соединенных Штатах. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает РИА «Новости».

    «Свириденко, похоже, идет на посла США. Это значит, что она покидает пост премьера и будет обновлено все правительство», – сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    По его словам, на кресло главы правительства в настоящий момент рассматриваются четыре основных кандидата – министр обороны Михаил Федоров, глава Минэнерго Денис Шмыгаль, руководитель компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий и мэр Харькова Игорь Терехов.

    Парламентарий уточнил, что окончательного решения по новому руководителю кабмина пока нет.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал масштабное обновление состава кабинета министров. Сама Свириденко уже подтвердила свою отставку с занимаемой должности.

    Напомним, что в июле 2025 года парламент утвердил состав правительства во главе со Свириденко после ухода Дениса Шмыгаля. До этого назначения она руководила министерством экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский запланировал масштабные кадровые перестановки в правительстве.

    В июле прошлого года Верховная рада назначила Юлию Свириденко премьер-министром страны. На этом посту она сменила ушедшего в отставку Дениса Шмыгаля.

    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 19:11 • Новости дня
    Балицкий сообщил о гибели трех человек в Энергодаре при атаке дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    В Энергодаре беспилотник Вооруженных сил Украины нанес целенаправленный удар по гражданскому автомобилю, в результате чего жертвами атаки стали три человека.

    Украинский беспилотник атаковал гражданскую машину в Энергодаре, из-за чего погибли три мирных жителя, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    «В результате циничной атаки киевских террористов на Энергодар погибли три мирных жителя. FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль», – сообщил Балицкий в своем канале на платформе «Макс».

    По словам главы региона, другие вражеские дроны продолжали кружить в районе происшествия. Это не позволило оперативно оказать помощь пострадавшим. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре Запорожской области привели к гибели трех человек.

    Месяцем ранее в результате удара ВСУ по автомобилю на трассе между Новониколаевкой и Трудовым погибли водитель и пассажир.

    В конце мая украинский беспилотник нанес смертельный удар по машине местного жителя в самом Энергодаре.

    Комментарии (0)
    13 июля 2026, 05:26 • Новости дня
    Эрдоган начал переговоры с Западом по урегулированию на Украине
    Эрдоган начал переговоры с Западом по урегулированию на Украине
    @ Marek Ladzinski/ZUMA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приступил к консультациям с западными политиками ради возобновления мирного процесса по Украине, сообщил источник в турецком правительстве.

    «Эрдоган ведет переговоры с западными лидерами, чтобы придать новый импульс переговорам по Украине. Восстановление переговорного процесса остается приоритетным вопросом для турецкого лидера», – сказал источник РИА «Новости».

    Собеседник издания подчеркнул, что турецкая сторона продолжает активные дипломатические контакты со всеми заинтересованными участниками.

    Главной целью этих усилий является скорейшее возвращение Москвы и Киева к прямому диалогу.

    Ранее источник сообщал, что турецкая сторона выразила готовность вновь принять российскую и украинскую делегации. До этого собеседник называл текущую ситуацию для возвращения за стол переговоров крайне сложной.

    В апреле Эрдоган призывал западных партнеров сохранить открытые каналы связи.

    Комментарии (0)
    Главное
    Во Владимире эвакуировали жильцов дома после падения беспилотника
    Небензя напомнил об участии «всей Европы» в нападении Третьего рейха на СССР
    Стали известны подробности увольнения посла Украины в США
    Военные США обвинили командование в гибели солдат от удара Ирана в Кувейте
    Эрдоган начал переговоры с Западом по урегулированию на Украине
    Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с Грэмом
    Итальянский климатолог предсказал европейской части России экстремальную жару

    Как Россия намерена насытить рынок топливом

    Ситуация на топливном рынке временная, это очевидно, заявил президент Владимир Путин. Правительство отчиталось о мерах, которые должны улучшить ситуацию. Прозвучала идея создать в стране мини-НПЗ, по которым нанести удар сложнее, чем по крупному заводу. Какие меры будут самыми эффективными и как быстро они сработают? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Как бывший советский траулер принял бой с тремя эсминцами кригсмарине

    Ровно 85 лет назад, 13 июля 1941 года, произошел почти забытый сегодня героический эпизод Великой Отечественной: бывший советский траулер принял неравный бой сразу с тремя эсминцами ВМС нацистской Германии (кригсмарине). Ценой гибели почти всего экипажа сторожевик «Пассат» смог спасти часть своих боевых товарищей. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Как смерть Линдси Грэма повлияет на отношения России и США

    В ночь на воскресенье внезапно умер один из главных русофобов Америки, человек, публично называвший «смерть русских» правильным результатом траты денег Пентагона на Украине. Чем еще был известен сенатор Линдси Грэм* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) – и как его исчезновение из политики повлияет на перспективы отношений между Россией и США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации