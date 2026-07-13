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В ходе атаки дронов на Белгородскую область погибла женщина
В результате атаки беспилотников украинских войск на населенные пункты Белгородской области скончалась местная жительница, еще два человека получили ранения, сообщили в региональном оперштабе.
Ночью регион подвергся ударам со стороны вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». В селе Березовка Борисовского округа беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного дома, указали в оперштабе.
В результате атаки от полученных травм женщина скончалась на месте.
Кроме того, в селе Криничное сдетонировал FPV-дрон. В результате этого инцидента пострадали двое мужчин. Обоих раненых доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате ударов украинских беспилотников по территории Белгородской области погиб один мирный житель.
В начале месяца при атаке дрона на частный дом в селе Малакеево скончался мужчина.
Днем ранее в поселке Уразово беспилотник нанес смертельный удар по автомобилю местного жителя.