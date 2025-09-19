Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.0 комментариев
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Черниговской области
В Нежинском районе Черниговской области несколько взрывов повредили склады, транспортные объекты и железнодорожную станцию, находящуюся под охраной украинских военных.
Удары по складам и транспортным объектам в Черниговской области были нанесены вечером четверга и в ночь на пятницу, передает РИА «Новости».
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что взрывы произошли как минимум в двух эпизодах на севере области.
Он отметил, что цели поражения включали склады и транспортные объекты в районе микрорайона «Гуньки», которые занимают большое пространство и находятся под усиленной охраной военных. После ударов наблюдалась непродолжительная детонация.
Лебедев уточнил, что еще один взрыв зафиксирован в пригороде Яблоневое, где была повреждена железнодорожная станция Липовый Рог. Взрывы были слышны южнее железнодорожной станции Нежин.
Ранее в пятницу подполье сообщило об уничтожении завода беспилотников и нескольких баз ВСУ в Харьковской области.
Накануне подполье также заявило о поражении авиабазы ВСУ и завода в Полтавской области. А в Харьковской области в результате удара было уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ.