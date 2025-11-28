  • Новость часаСША направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    28 ноября 2025, 12:00 • Новости дня

    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине

    Песков: США передали России скорректированный мирный план по Украине

    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, уже поступили в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Параметры мирного плана США, скорректированные после консультаций с Украиной в Женеве, были официально переданы Москве, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

    По его словам, «основные параметры были переданы – и на следующей неделе будет в Москве разговор». Песков отметил, что установлены следующие шаги для обсуждения этих положений.

    Ранее президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.

    Путин заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться в рамках российско-американских переговоров.

    26 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Помощник Путина резко раскритиковал утечки о переговорах с США

    Ушаков: Утечки содержания телефонных переговоров никуда не годятся

    Помощник Путина резко раскритиковал утечки о переговорах с США
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ситуация с утечками конфиденциальных данных о телефонных переговорах с США по вопросу урегулирования ситуации на Украине «никуда не годится».

    Ушаков заявил о недопустимости утечек содержания телефонных переговоров представителей России и США по вопросу урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    Помощник президента выразил недоумение и отметил, что подобное поведение партнеров не соответствует принятым нормам.

    «Я не знаю, как вести переговоры с партнерами, которые допускают утечки. Там есть утечки относительно телефонных контактов. Это никуда не годится», – заявил Ушаков.

    Представитель Кремля отдельно отметил, что его собственные разговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом носили строго закрытый характер и не предназначались для разглашения.

    «Никто разглашать это не должен. Никто!» – заявил помощник президента России.

    Ушаков также заявил, что некоторые утечки носят фейковый характер.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что публикация деталей разговора с представителем США стала попыткой помешать двусторонним контактам.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил, что утечка информации о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине могла произойти случайно.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал утечки телефонных разговоров с попытками сорвать мирное урегулирование на Украине.

    26 ноября 2025, 08:22 • Новости дня
    Трамп заявил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов
    Трамп заявил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22, многие из них были решены благоприятным образом, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что число пунктов в американском плане мирного урегулирования на Украине было сокращено с 28 до 22, передает ТАСС.

    По его словам, изначальный вариант представлял собой «просто схему», концепцию, а не полноценный план.

    Он подчеркнул, что многие из пунктов были решены и, по его словам, «на самом деле решены очень благоприятным образом». Эта оценка прозвучала на фоне критики республиканцев, которые ранее сочли первоначальный вариант плана «слишком благоприятным» для России.

    О предложении Вашингтоном мирной программы стало известно на прошлой неделе. Тогда отмечалось, что план из 28 пунктов вызвал недовольство европейских партнеров Киева. Их обеспокоила возможность уступок и подход США к вопросам безопасности и урегулирования конфликта.

    Ранее Трамп заявил, что Киев не сможет удержать под своим контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска.

    Трамп сказал, что встреча с Владимиром Зеленским возможна только после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    В свою очередь глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил невозможность принять план США из 28 пунктов из-за быстрой смены обстоятельств.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отказ Киева от переговоров способствует достижению целей спецоперации на Украине военным путем.

    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    26 ноября 2025, 04:17 • Новости дня
    Трамп назвал перспективы Украины в войне

    Трамп указал на неспособность Украины удержать территории

    Трамп назвал перспективы Украины в войне
    @ Craig Hudson/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне конфликта на Украине фронт «движется только в одном направлении», Киев не сможет удержать под контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении. Так что в конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти Москве, Трамп заявил, что речь идет об отказе от дальнейшего продвижения войск.

    Он отметил, что конфликт может продолжаться годами, а у России «гораздо больше солдат», чем у Украины. Трамп подчеркнул, что если Украине удастся достичь сделки, это будет хорошим результатом для обеих сторон. «Украина – это гораздо меньшая группа людей», – сказал Трамп.

    Трамп также заявил, что в мирном плане США по Украине сейчас осталось 22 пункта из изначально предложенных 28. Он подчеркнул, что «многие из них согласованы в очень благоприятной манере». Американский лидер охарактеризовал первоначальное предложение как «концепцию», а не четкий план.

    Среди обсуждаемых вопросов Трамп указал тему границы, отметив: «Вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается».

    Он заявил: «У нас отлично идут переговоры. Мы достигаем прогресса». «У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией», – сказал Трамп, добавив, что с Украиной «все нормально».

    Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил Трамп, добавив, что в ней может принять участие его зять Джаред Кушнер.

    25 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Лавров: Россия по неофициальным каналам получила план Трампа по Украине
    Лавров: Россия по неофициальным каналам получила план Трампа по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона получила вариант мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия получила план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине по неофициальным каналам, однако официального документа Москва пока не видела, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова обсуждать предложенные формулировки.

    «Мы готовы, естественно, как сказал президент России Владимир Путин, обсуждать конкретные формулировки. Потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснения», – заявил Лавров.

    Также министр добавил, что версия плана, о которой пишут в СМИ, не была передана США напрямую.

    По словам Лаврова, в Москве позитивно отмечают, что основа плана Трампа связана с договоренностями, достигнутыми на саммите в Анкоридже, состоявшемся в августе этого года. Глава МИД напомнил, что свои оценки по этому вопросу ранее уже дал российский президент.

    Москва сохраняет прежний подход, поскольку ключевые принципы плана соответствуют «анкориджским» договоренностям, что приветствуется российской стороной.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп настроен оптимистично по поводу соглашения о прекращении конфликта на Украине, поскольку в Женеве удалось подробно обсудить мирный план из 28 пунктов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что текст обновленного мирного плана по Украине поступил Москве по дипломатическим каналам и может быть основой для урегулирования.

    Путин также заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    26 ноября 2025, 10:21 • Новости дня
    NBC: Министр армии США предупредил Украину о скором поражении на фронте
    NBC: Министр армии США предупредил Украину о скором поражении на фронте
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во время визита в Киев министр армии США Дэн Дрисколл заявлял о критическом положении украинских войск, он настаивал на немедленном принятии мирного соглашения, подразумевающего уступки России, сообщают американские СМИ.

    Дрисколл озвучил украинским чиновникам мнение, что позиция Киева на фронте близка к катастрофе, сообщили источники NBC News.

    «Вы проигрываете, и вам нужно согласиться на сделку», – сказал Дрисколл.

    Он отметил усиление российского наступления и сказал, что Россия может вести боевые действия неопределенно долго.

    Американская делегация сообщила, что промышленность США не способна поддерживать прежние темпы поставок вооружений и средств ПВО для защиты инфраструктуры и населения Украины.

    В ходе встречи был презентован поддерживаемый США мирный план, расцененный в Киеве как «капитуляция перед Москвой». Украинская сторона вежливо отказалась от изначального варианта и высказала «серьезные сомнения», однако выразила готовность к дипломатическим обсуждениям, отмечает NBC News.

    Между американскими чиновниками существуют разногласия по поводу подходов к завершению конфликта: одни считают, что надо принудить Киев к уступкам, другие настаивают на сохранении давления на Россию.

    После вмешательства госсекретаря США Марко Рубио и переоценки плана его спорные положения были смягчены, сейчас обсуждается компромиссный документ из 19 пунктов, указали источники.

    Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Умеров заявил о достижении понимания по ключевым условиям в Женеве.

    Напомним, США предложили план урегулирования конфликта на Украине. При этом президент США Дональд Трамп указывал, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает это предложение.

    В среду Трамп сообщил, что Вашингтон уменьшил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22.

    27 ноября 2025, 22:15 • Новости дня
    Хаменеи обвинил США в разжигании конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты Америки развязали конфликт на Украине, однако не смогли достичь желаемых результатов, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Вашингтон стал инициатором конфликта на Украине, который привел к серьезному ущербу, однако не смог реализовать свои планы, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телеобращении, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что США организовали и подожгли этот конфликт, но так и не достигли запланированных результатов.

    Хаменеи напомнил, что действующий президент США Дональд Трамп заявлял о готовности за три дня урегулировать кризис.

    «Однако по прошествии года Вашингтон навязывает силой план из 28 пунктов той стране, которую вовлек в конфликт», – заявил верховный лидер Ирана.

    США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Трамп должен обратить внимание еще на одну «адскую дыру», созданную США.

    27 ноября 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин сообщил о визите американской делегации в Москву на следующей неделе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.

    «На следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву», – заявил он журналистам, передает ТАСС.

    В четверг Путин заявил, что Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске. Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    26 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Ушаков заявил о получении Россией нескольких вариантов мирного плана США

    Ушаков: России неофициально передали несколько вариантов мирного плана США

    Ушаков заявил о получении Россией нескольких вариантов мирного плана США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва получила по неофициальным каналам сразу несколько разных версий американского мирного плана по урегулированию на Украине, в которых «можно запутаться», официально России проект никто не предоставлял, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Россия по неофициальным каналам получила несколько вариантов предложенного Вашингтоном мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, Москва официальных документов не получала, но о существовании бумаг известно.

    «Официальной нет, но бумага есть», – сказал он, добавив, что у России на руках несколько версий, «в них можно запутаться».

    По словам Ушакова, МИД России пока не обсуждал эти предложения с зарубежными партнерами, так как документы требуют тщательного анализа.

    Также Ушаков отметил, что некоторые пункты в предложениях США можно оценить позитивно, однако для всесторонней оценки необходима экспертная дискуссия.

    Ранее Ушаков заявил, что американский мирный план по урегулированию на Украине из 28 пунктов не обсуждался на переговорах в Абу-Даби.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва получила вариант плана Дональда Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Президент России Владимир Путин заявил, что обновленный план поступил по дипломатическим каналам и может быть основой для переговоров.

    Президент также заявил, что Россия открыта к обсуждению урегулирования, но отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    27 ноября 2025, 17:42 • Новости дня
    Путин: Признание Крыма и Донбасса будет темой переговоров с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться в рамках российско-американских переговоров, сообщил президент Владимир Путин.

    Комментируя положение о только фактическом признании Крыма и Донбасса в «мирном плане» США, российский лидер подчеркнул, что вопрос юридического признания этих территорий остается одним из ключевых для российской стороны, передает ТАСС.

    «Это и должно быть предметом переговоров с американской стороной», – заявил глава государства.

    Издание Politico писало, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    26 ноября 2025, 14:05 • Новости дня
    Politico: США пригрозили заблокировать реэкспорт оружия для Киева
    Politico: США пригрозили заблокировать реэкспорт оружия для Киева
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    США рассматривают возможность приостановки или ограничения реэкспорта вооружения в качестве давления на Украину и Европу, сообщает Politico.

    По данным Politico, власти США могут использовать ограничение реэкспорта вооружения в качестве инструмента влияния на Европу и Киев, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что данный подход уже стал распространенным мнением в администрации Вашингтона.

    Старший консультант Европейского политического центра Кристиан Меллинг отметил, что США обладают возможностью заблокировать или временно приостановить реэкспорт военной техники, а также замедлить поставки буквально за одну ночь.

    Эксперт добавил, что такими действиями Вашингтон способен оказать быстрое и ощутимое давление на европейских союзников или Украину.

    Politico констатирует, что соответствующее настроение «уже царит в Вашингтоне», что может отразиться на будущих схемах поставок вооружения для Украины.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву, если Киев откажется от мирного плана.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить финансовую поддержку Украины и поддержать американскую мирную инициативу.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что Украина и европейские союзники по-прежнему верят в возможность нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    27 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин о мирном соглашении по Украине: Проектов договора не было
    Путин о мирном соглашении по Украине: Проектов договора не было
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу, заявил президент Владимир Путин.

    «Значит, по поводу проекта договора. Ну, проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно», – подчеркнул глава государства, общаясь с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске. Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов.

    25 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали о внесенных в план США по Украине изменениях

    Politico: В мирный план США внесли изменения по Донбассу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей, сообщает портал Politico.

    Мирный план Соединенных Штатов по Украине был скорректирован и теперь включает изменения, касающиеся новых российских территорий. Пересмотрены требования относительно передачи Донбасса России, а также затронуты дополнительные вопросы, связанные с территориальной целостностью на Украине, цитируют портал Politico РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что изменены и другие чувствительные вопросы, имеющие отношение к территории Украины. Кроме Донбасса, детали новых территориальных предложений не приводятся, однако уточняется, что поправки затрагивают ряд наиболее спорных тем, фигурирующих в обсуждениях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе администрация Дональда Трампа представила свой мирный план из 28 пунктов, предполагающий сокращение численности ВСУ, отказ Украины от вступления в НАТО, реинтеграцию России в мировую экономику и признание статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    Российская сторона получила вариант плана Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана «информационной вакханалией».

    27 ноября 2025, 11:21 • Новости дня
    США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву

    Politico: США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что долгосрочные гарантии для Киева обсудят позже, их реализация будет зависеть от успеха переговоров, сообщает Politico.

    США выразили позицию о необходимости заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до согласования любых гарантий безопасности, передает Politico.

    Государственный секретарь Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что долгосрочные гарантии для Киева обсудят позже, их реализация будет зависеть от успеха переговоров. Рубио отметил этот подход как основной в недавних консультациях с европейскими дипломатами, где подчеркивалось: Белый дом пока не готов приглашать украинское руководство в Вашингтон до подписания договоренности.

    На прошлой неделе Вашингтон выдвинул пакет предложений, согласно которым Украина может ограничить численность армии 600 тыс. человек без аналогичных ограничений для российских сил, что вызвало неоднозначную реакцию среди западных союзников. Американские власти при этом защищают этот 28-пунктовый план как отправную точку, а не окончательное решение.

    Некоторые члены НАТО, а также отдельные представители Республиканской партии Конгресса, выступили за предоставление Украине серьезных гарантий безопасности, сравнимых с пятой статьей устава НАТО. Однако, как отметил Дон Бэкон из Палаты представителей, такое соглашение возможно при условии серьезных уступок Киева по спорным территориям. Один из европейских дипломатов заявил, что разработанные США предложения, по сути, не учитывают вопросы прав человека или международного законодательства.

    В целом США постепенно занимают более нейтральную позицию в диалоге между Киевом и Москвой, что вызывает озабоченность у ряда европейских стран, опасающихся смещения баланса в пользу Москвы.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих создаст рабочую группу по гарантиям безопасности Украине во главе с Францией и Британией при участии Турции и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной только после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в обсуждении архитектуры безопасности потребуется позднее.

    Президент России Владимир Путин предупредил, что при отказе Киева от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    25 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    СМИ сообщили о смене тактики США после прибытия Рубио на переговоры по Украине

    Politico: Прибытие Рубио на переговоры по Украине изменило тактику США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие госсекретаря Марко Рубио привело к изменению подхода американской делегации в переговорах в Женеве по разрешению кризиса на Украине, отмечают американские СМИ.

    Переговорная тактика США в консультациях по урегулированию кризиса на Украине изменилась после того, как в нее включился госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    По данным издания, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл изначально настаивал на реализации 28-пунктного плана, требуя от Украины и Европы пойти на серьезные уступки. Прибывший в Женеву Рубио изменил ход диалога, что отметил анонимный источник из страны НАТО: «Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После воскресенья их темп замедлился, и это хорошо».

    Politico отмечает, что появление Рубио на переговорах придало американской позиции гибкость. Иностранные представители воспринимают Рубио как человека, способного навести порядок, несмотря на хаотичные методы ведения внешней политики президента Дональда Трампа, при которых высокопоставленные чиновники часто действуют самостоятельно. Сам Рубио успешно скоординировал работу ведомств только на женевских встречах.

    До вмешательства Рубио процессом управлял вице-президент Джей Ди Вэнс, близкий друг министра сухопутных войск Дрисколла, однако потом американская делегация стала гибче. На переговорах также присутствовали зампомощника по национальной безопасности Энди Бейкер, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые активно продвигали менее выгодные для Киева позиции. По сведениям источника, уровень их координации с Рубио остается неизвестным.

    Один из собеседников Politico заявил, что Рубио – один из немногих в администрации, кто понимает невозможность капитуляции Украины даже в текущей ситуации. Тем не менее окончательные решения остаются за президентом.


    26 ноября 2025, 09:51 • Новости дня
    Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о разговорах с Уиткоффом

    Ушаков назвал «слив» беседы с Уиткоффом попыткой сорвать контакты США и России

    Tекст: Вера Басилая

    «Слив» в прессу «расшифровок» якобы беседы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом призван затруднить двусторонние контакты, несмотря на предстоящий визит делегации из США в Москву, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что достигнута предварительная договоренность о визите специального посланника президента США Стива Уиткоффа и ряда представителей американской администрации в Москву, передает РИА «Новости».

    Ушаков подчеркнул, что представители администрации США, которые также намерены приехать, имеют отношение к вопросам, связанным с Украиной.

    По словам Ушакова, публикации с «расшифровками» его телефонных разговоров с Уиткоффом в западных СМИ направлены на срыв и затруднение установления конструктивных российско-американских контактов, передает ТАСС.

    «Чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения, они сейчас выстраиваются тяжело», – отметил Ушаков.

    Кроме того, помощник президента подтвердил, что действительно поддерживает регулярную связь с Уиткоффом, но подчеркнул, что не комментирует содержание таких бесед. Он пояснил: «Я с Уиткоффом часто разговариваю. Но содержание не комментирую».

    Ушаков отдельно отметил, что предмет диалогов с американским спецпосланником носит закрытый характер и не предназначен для публичного оглашения. Отдельный интерес журналистов вызвали спекуляции вокруг участия Кирилла Дмитриева в переговорах, на что Ушаков ответил, что имеет право обсуждать по телефону любые вопросы с любым человеком.

    Ранее Дональд Трамп поручил Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным, а министру армии США Дэну Дрисколлу провести переговоры с украинцами.

    Трамп заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, в ней может принять участие Джаред Кушнер.

    Стивен Уиткофф предположил, что детали мирного плана по урегулированию конфликта на Украине могли попасть в СМИ из-за случайной утечки.

    Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана Трампа «информационной вакханалией».

