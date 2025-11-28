Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.4 комментария
Песков: США передали России скорректированный мирный план по Украине
Параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, уже поступили в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Параметры мирного плана США, скорректированные после консультаций с Украиной в Женеве, были официально переданы Москве, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
По его словам, «основные параметры были переданы – и на следующей неделе будет в Москве разговор». Песков отметил, что установлены следующие шаги для обсуждения этих положений.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.
Путин заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться в рамках российско-американских переговоров.