Патрушев заявил о превращении Балтики в зону нестабильности

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Балтийское море из спокойного региона превращается в зону повышенной военно-политической напряженности из-за действий стран НАТО, передает ТАСС. «В результате усилий стран НАТО район Балтийского моря из некогда спокойного превращается в напряженный район военно-политической нестабильности», – подчеркнул Патрушев.

Он также отметил, что подрыв газопроводов «Северный поток» свидетельствует о готовности Запада к осуществлению даже террористических актов для достижения своих целей. Помимо этого, Патрушев обратил внимание на попытки Запада создать препятствия для реализации Россией проекта Трансарктического транспортного коридора.

По словам Патрушева, одна из главных задач сегодня – обеспечение безопасности коридора, который становится особенно значимым в условиях санкционного давления. Он отметил, что такие страны, как США и Франция, уже утвердили свои арктические стратегии, а Британия рассматривает Арктику как регион критической важности для собственной безопасности, развивая подводный флот и сотрудничество с арктическими союзниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что на учениях НАТО отрабатываются сценарии захвата Калининграда. Он также отметил явные признаки победы России в ходе спецоперации на Украине. Патрушев подчеркнул рост числа морских роботов, которые используются странами НАТО.