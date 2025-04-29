Патрушев заявил о явных признаках победы России в СВО

Эксперт допустил участие военных КНДР в боях в Донбассе и Новороссии

Политолог Баширов: Военные КНДР будут задействованы в Донбассе и Новороссии, если потребуется

Tекст: Анастасия Куликова

«ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области – согласно Конституции, субъекты Российской Федерации. Я сомневаюсь, что участие северокорейских войск ограничится лишь операцией по освобождению Курской области. Если потребуется, то военные КНДР будут задействованы и в вышеупомянутых регионах», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

По его мнению, международное давление едва ли сможет остановить Пхеньян. «Северная Корея – это страна, которая и так изолирована по многим вопросам», – пояснил собеседник, напомнив при этом о сотрудничестве Северной Кореи с Пекином и Москвой. «Мы поставляем республике среди прочего продовольствие и нефтепродукты», – добавил эксперт.

На этом фоне нынешние заявления Владимира Путина и Ким Чен Ына о боях в Курской области – это не столько подведение итогов, полагает эксперт, неслучаен и момент, когда были раскрыты данные по северокорейским военным. «Я думаю, это заявка на создание союзнических сил, а также часть переговорного процесса по украинскому кризису», – допустил Баширов.

В этой связи он напомнил о европейской «коалиции желающих» и идее Парижа и Лондона направить «миротворческий контингент» на Украину. «У Москвы есть цели в рамках СВО и ресурсы, чтобы их достичь. А теперь речь идет еще и о новой вводной – военном сотрудничестве России и Северной Кореи, что совершенно меняет расклад», – подчеркнул аналитик.

В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД исключал участие войск КНДР в боевых действиях в ДНР и Новороссии. По его словам, если северокорейские военные окажутся на территории Донбасса, это обернется для Пхеньяна наращиванием санкционного давления со стороны западных стран.

Ранее Северная Корея подтвердила участие своих военных в боевых действиях в Курской области. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало документ, в котором говорится о победоносном завершении операции по освобождению российского региона после украинского вторжения.

«Подразделения наших вооруженных сил, которые по приказу главы КНДР были задействованы в операции по освобождению районов Курской области, в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и военную хватку, <...> и тем самым внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение территории России», – говорится в сообщении.

В комитете добавили, что Ким Чен Ын отправил северокорейские войска согласно условиям статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой. Лидер КНДР направил поздравления военным по случаю освобождения Курской области, назвал героями тех северокорейцев, кто сражался в регионе, и призвал увековечить их память.

Владимир Путин также поблагодарил северокорейских военных и выразил признательность Ким Чен Ыну. «Уверены, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как заявил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС России, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

Между тем министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам. В ведомстве призвали Россию и КНДР «незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество».

Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.