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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

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    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

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    28 апреля 2025, 16:17 • Новости дня

    Путин: Уверенность граждан в победе России в СВО должна только укрепляться

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность усиления уверенности граждан в итоговой победе в ходе спецоперации, отметив ее как долг страны.

    «Наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась», – сказал глава государства на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что все потребности специальной военной операции обеспечиваются без перебоев, подчеркнув значимость налоговой реформы.

    Напомним, в понедельник Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы.

    28 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа

    Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    @ Sergey Bobylev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии, участвовавшим в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин отметил высокий уровень подготовки и героизм корейских воинов, которые совместно с российскими бойцами отражали вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.

    «В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской народной армии – в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьей 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон», – отметил президент России.

    Путин отдельно выразил признательность председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР за помощь и поддержку.

    «Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что действия подразделений КНДР «были продиктованы чувством солидарности и товарищества, а также полностью соответствовали международным нормам».

    Президент выразил уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

    Ранее корейские СМИ заявили, что КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках этого договора.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства.

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    28 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

    Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы

    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на зеркальные шаги Киева, говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

    «Из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Перемирие объявлено по решению президента России, верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

    В сообщении подчеркивается, что Россия считает необходимым, чтобы украинская сторона также последовала этому примеру. В случае нарушения объявленного перемирия с украинской стороны Вооруженные силы России готовы дать адекватный и эффективный ответ.

    «Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», – также указывается в сообщении.

    Прошлое перемирие было объявлено на Пасху, 20 апреля.

    По итогам перемирия в России отметили, что несмотря на значительное снижение интенсивности боевых действий, ВСУ все же несколько тысяч раз нарушили «режим тишины».

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

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    28 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ

    Дипломат Долгов: Оказанная помощь северокорейцев в Курской области – это дружественный шаг Пхеньяна

    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва высоко оценила участие северокорейских военных в боях в Курской области. Это укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в КНДР подтвердили участие своих военных в операции по освобождения Курской области.

    «Северокорейские бойцы участвовали в боях в Курской области в рамках двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ, среди прочего, предполагает содействие друг другу при какой-либо вооруженной агрессии», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Оказанная военная помощь – это дружественный шаг Пхеньяна, ведущий к развитию политических, военных, общественных и других связей России и КНДР. Произошедшее укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, военные КНДР получили бесценный боевой опыт», – считает посол. Отвечая на вопрос, почему в операции принимали участие именно северокорейские военные, а не войска стран ОДКБ, Долгов указал: «Российское руководство принимает те решения, которые считает наиболее уместными для обеспечения интересов страны».

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые подтвердил участие северокорейских военных в боях в Курской области. По его словам, решение было принято в соответствии с четвертой статьей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

    Лидер КНДР отметил героизм своих военных при разгроме украинских боевиков и анонсировав установку памятника в их честь. Он расценил участие в КТО как священную миссию для укрепления дружбы с Россией. По словам Ким Чен Ына, он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность бойцам корейской народной армии. По его словам, это было сделано «в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и КНДР.

    «Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», – говорится в заявлении Путина.

    «Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную», – добавил глава государства. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    27 апреля 2025, 19:21 • Новости дня
    Путин позвонил освобождавшим Курскую область военным

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами, отличившимися при освобождении Курской области, отметив их вклад в успех операции.

    Путин позвонил командующему группировкой и командирам подразделений, отличившихся при освобождении Курской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Путин поздравил военных с победой. «Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», – подчеркнул представитель Кремля.

    Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    В воскресенье временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев лично сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что остатки украинских формирований в Курской области будут ликвидированы в ближайшее время. Позже российский лидер предложил Герасимову обсудить детали после его публичного доклада об освобождении Курской области.

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    28 апреля 2025, 11:03 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы срочно согласовать разговор Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле отметили, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости.

    В графике президента России Владимира Путина в настоящее время не запланирован новый разговор с лидером США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам Пескова, если возникнет необходимость, такая беседа может быть быстро согласована. «Пока нет в графике. Но при необходимости он может быть очень оперативно согласован», – заявил представитель Кремля.

    Напомним, Песков на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа.


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    28 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин заявил о росте числа друзей и единомышленников России
    Путин заявил о росте числа друзей и единомышленников России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что число друзей и единомышленников страны в мире растет, а контакты с Западом не исключаются.

    «Наконец необходимое внимание следует, как и прежде, уделить парламентской дипломатии: разъяснять и твердо отстаивать нашу позицию, защищать право, укреплять контакты по линии ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС – со всеми нашими друзьями и единомышленниками, а их число растет, причем в разных странах и на разных континентах», – сказал Путин в своем выступлении на совете законодателей РФ, передает РИА «Новости».

    Глава государства также подчеркнул, что Россия не отказывается от контактов с западными парламентариями, однако отметил: «Не хотят – это их дело», пишет ТАСС.

    Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на отсутствие политической воли у Киева для начала мирных переговоров, подчеркнув влияние западных стран на украинские власти.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает от Киева действий по возобновлению прямых переговоров, поскольку в настоящее время действует юридический запрет на такие контакты.

    Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без каких-либо предварительных условий.

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    28 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина и Лукашенко в Волгограде

    Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Волгограде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Волгограде во вторник состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщили в Кремле.

    Лидеры России и Белоруссии примут участие в пленарном заседании форума «Великое наследие – общее будущее», а также в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Кроме этого, по данным Кремля, во время визита в Волгоград президенты обсудят развитие российско-белорусских отношений.

    В начале апреля Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025».

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    28 апреля 2025, 14:52 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рост числа ветеранов СВО во власти

    Путин спрогнозировал увеличение числа ветеранов спецоперации в органах власти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что представители ветеранов спецоперации займут заметное место среди сотрудников органов власти в будущем.

    Президент России Владимир Путин уверен, что число ветеранов специальной военной операции на Украине среди сотрудников органов власти будет расти, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что программа «Время героев» способствует этому процессу, позволяя ветеранам проявить себя в гражданской службе.

    «Уверен, что таких парламентариев, депутатов будет все больше благодаря федеральной программе «Время героев» и, конечно, тем кадровым проектам, которые уже стартовали практически во всех регионах Российской Федерации», – сказал президент.

    «В органы представительной власти на всех уровнях уже приходят ветераны боевых действий – надежные, ответственные и принципиальные люди. Они достойно заявляют о себе не словами, а конкретной работой, реальными делами, конкретными инициативами», – отметил Путин.

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    28 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин призвал Россию быть достойной подвига отцов и дедов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

    Путин заявил о необходимости для страны быть достойной подвига отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    «Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов, прадедов и должны быть достойны этого подвига», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил, что никто не сможет исказить или омрачить подвиг советских воинов, освобождавших мир от нацизма.

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    28 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин заявил о достойном ответе парламента на вызовы времени

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский парламент достойно отвечает на современные вызовы и делает многое для достижения победы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Хочу сказать, что весь парламентский корпус на всех уровнях достойно отвечает на вызовы времени. Парламентарии, не раз уже говорил об этом, многое делают для победы, помогают фронтовикам, ветеранам боевых действий. Многие сами встали в ряды добровольцев, защитников Отечества», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Президент напомнил слова Михаила Сперанского о том, что государством управляют три силы: законодательная, исполнительная и судная. Он отметил, что сегодня эти ветви власти действуют согласованно.

    «Потому что главным критерием при принятии всех решений, их движущим стимулом и стержнем служат именно национальные интересы. Не какие-то поучения со стороны, а твердая, суверенная воля народа России. Общее стремление обеспечить безопасность Родины и ее будущее», – заявил Путин.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал совещание Путина с участием членов Совета законодателей.

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    28 апреля 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин поручил депутатам отчитываться результатами по улучшению жизни россиян

    Путин призвал парламентариев оценивать работу по улучшению жизни россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей заявил о необходимости оценки работы парламентариев по итогам изменений в жизни граждан.

    Совет законодателей РФ проходит в Петербурге 27-28 апреля, передает РИА «Новости». На заседании президент Владимир Путин подчеркнул важность оценки деятельности парламентариев исходя из результатов, которые отражаются на благосостоянии граждан.

    «Нам нужно отчитываться не количеством истраченных денег, освоенных ресурсов, а результатами конкретной работы, смотреть на то, как жизнь людей меняется», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о необходимости установления парламентского контроля за реализацией всех новых национальных проектов.

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    28 апреля 2025, 14:46 • Новости дня
    Путин поручил создать стандарты поддержки бойцов спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился выработать единые подходы к поддержке бойцов специальной военной операции.

    Выступая на Совете законодателей, глава государства отметил, что в большинстве регионов действуют собственные программы помощи, дополняющие федеральные меры, и подчеркнул значимость обобщения этого опыта, передает ТАСС.

    Путин заявил: «Практически в каждом регионе в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт, используя лучшие практики определить единые базовые, если можно сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны. Знаю, что это непростая задача. Регионы-то разные, естественно, но тем не менее стремиться к этому нужно».

    В начале марта Путин провел встречу с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, в ходе которой назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом», заявил о необходимости предоставления статуса ветеранов боевых действий участникам СВО, отправившимся на фронт из мест лишения свободы, и предложил продумать единый региональный стандарт поддержки для семей участников СВО.

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    28 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин: Россия не отказывается от контактов с западными парламентариями

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе Совета законодателей сообщил о готовности страны к взаимодействию с парламентариями из Европы и Северной Америки.

    «Мы не отказываемся от контактов с западными парламентариями и в Северной Америке, и в Европе. Не хотят – это их дело, но мы к этому всегда готовы, я знаю, всегда мы обсуждаем эти вопросы с руководителями обеих палат», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что число друзей и единомышленников страны в мире растет, а контакты с Западом не исключаются.

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    28 апреля 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин призвал установить парламентский контроль над новыми нацпроектами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости парламентского контроля за каждым из новых национальных проектов.

    «У правительства, парламента, у регионов и местных органов власти много задач, в том числе по реализации обновленных национальных проектов. Каждый из них прошу взять на парламентский контроль», – сказал он в ходе Совета законодателей.

    Глава государства подчеркнул, что отчитываться следует не по объему потраченных средств, а по достигнутым результатам и улучшению качества жизни граждан, передает ТАСС. «Нам нужно отчитываться не количеством истраченных денег, освоенных ресурсов, а результатами конкретной работы. Смотреть на то, как жизнь людей меняется», – добавил Путин.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о старте восьми национальных проектов, ориентированных на технологическое развитие страны, в том числе внедрение отечественных разработок и снижение зависимости от импорта.

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    28 апреля 2025, 14:39 • Новости дня
    Путин назвал самостоятельный выбор граждан главным залогом прочности России

    Путин заявил о ключевой роли народовластия для укрепления страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на Совете законодателей, подчеркнув значение самостоятельного выбора граждан как основы устойчивости российского государства.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Таврический дворец в Петербурге, где принял участие в ежегодном заседании Совета законодателей, передает ТАСС. В ходе выступления глава государства отметил, что самостоятельный выбор граждан является главным залогом прочности страны.

    Путин также подчеркнул, что принципы народовластия помогают укреплять государство и развивать его институциональную устойчивость.

    На заседании, посвященном Дню российского парламентаризма, обсуждались вопросы обеспечения регионов квалифицированными кадрами в здравоохранении и образовании, противодействия нацизму и сохранения исторического наследия к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Совет законодателей при Федеральном собрании – консультативный орган, деятельность которого направлена на координацию законодательной работы между федеральными и региональными органами. Заседания совета проводятся не реже двух раз в год, решения принимаются в форме рекомендаций, предложений или обращений.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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