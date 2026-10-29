Путин поблагодарил президента Египта за поддержку сотрудничества России и Африки

Tекст: Мария Иванова

Путин напомнил, что египетский президент стоял у истоков создания форума, передает ТАСС.

«Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку планов развития нашего сотрудничества, российского сотрудничества с африканскими государствами, нашими друзьями. Это очень важно, ваша поддержка очень важна, и уверен, что все планы, о которых мы и вчера говорили, и сейчас ведем речь, все они будут реализованы», – заявил глава государства, поблагодарив ас-Сиси за участие в саммите.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал расширить сотрудничество с Россией в добыче урана и редких металлов.

Владимир Путин заявил о строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте по графику.

Президент России выразил признательность Абдель Фаттаху ас-Сиси за приезд на форум.