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Путин поблагодарил президента Египта за поддержку сотрудничества России и Африки
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка выразил благодарность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.
Путин напомнил, что египетский президент стоял у истоков создания форума, передает ТАСС.
«Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку планов развития нашего сотрудничества, российского сотрудничества с африканскими государствами, нашими друзьями. Это очень важно, ваша поддержка очень важна, и уверен, что все планы, о которых мы и вчера говорили, и сейчас ведем речь, все они будут реализованы», – заявил глава государства, поблагодарив ас-Сиси за участие в саммите.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал расширить сотрудничество с Россией в добыче урана и редких металлов.
Владимир Путин заявил о строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте по графику.
Президент России выразил признательность Абдель Фаттаху ас-Сиси за приезд на форум.