Шадаев: Россия предложила готовить киберспециалистов для стран Африки

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, в последние годы в России сформировались сверхвысокие компетенции в сфере кибербезопасности. Шадаев упомянул микрополигон, контролирующий производственную инфраструктуру крупных предприятий, передает РИА «Новости».

«На этом полигоне у нас соревнуются команды хакеров, защитников. Мы тоже готовы готовить такие команды ваши, которые будут обеспечивать информационную безопасность и иметь возможность развивать наступательный потенциал в этой части», – заявил министр.

Шадаев отметил, что российская сторона будет приветствовать участие представителей Африки в международных соревнованиях и программах подготовки киберспециалистов, которые проводятся в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

Глава Минприроды Александр Козлов предложил странам континента сотрудничество в сфере подготовки кадров для недропользования.

Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что важнейшим направлением взаимодействия России и Африки является сфера международной безопасности.