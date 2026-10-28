Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Число погибших при столкновении поездов в Испании возросло до 68
Глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе заявил, что количество жертв столкновения двух поездов в Испании увеличилось до 68 человек.
В Испании продолжает расти количество погибших в результате масштабной железнодорожной аварии с участием двух составов, передает РИА «Новости».
«Согласно последним данным, которые у нас есть, 68 человек погибли», – сообщил глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе журналистам.
Отмечается, что политик озвучил обновленные данные о жертвах катастрофы во время специального выступления. Заявление чиновника показал местный телеканал RTVE.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду предварительной причиной столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Толедо назвали человеческую ошибку.
Сенат Испании приостановил институциональную деятельность на два дня из-за гибели десятков людей.
Представитель правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эстер Падилья допустила остановку одного из поездов перед катастрофой.