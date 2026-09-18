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    18 сентября 2026, 09:04 • В мире

    Разрыв с Россией добивает крупнейшие предприятия Латвии

    Разрыв с Россией добивает крупнейшие предприятия Латвии
    @ Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Долгие мучения одного из флагманов транспортной отрасли Латвии – авиакомпании airBaltic – подошли к концу. Национальный авиаперевозчик страны подал заявление о банкротстве. Это самый яркий, но далеко не единственный пример ликвидации крупнейших предприятий латвийской экономики из-за разрыва торговых связей с Россией.

    Кризис вокруг airBaltic назревал давно. Это результат накопления финансовых и операционных проблем на протяжении многих лет.

    Исходная бизнес-модель авиакомпании была построена на транзитном пассажиропотоке из России, Белоруссии и Украины через Ригу. Ковид-пандемия в 2020 году нанесла первый серьезный удар, но настоящий структурный слом произошел в 2022-м, когда Латвия закрыла въезд подавляющему большинству россиян и белорусов. Авиакомпания тогда потеряла свои ключевые рынки, что сделало ее флот авиалайнеров избыточным.

    Начиная с 2023 года airBaltic столкнулась с новой, уже технической проблемой. У установленных на ее самолетах Airbus A220 двигателей производства фирмы Pratt & Whitney PW1100G был выявлен производственный дефект. Это привело к массовому выводу самолетов из эксплуатации для внепланового технического обслуживания. В связи с этим в 2025 году airBaltic была вынуждена отменить из-за нехватки доступных воздушных судов 4670 рейсов.

    2023 год компания еще отработала с прибылью в 33,6 млн евро, а уже в 2024-м аудированный убыток составил 118,2 млн. В первом квартале 2026 года убыток составил 70,1 млн евро. Для покрытия растущих потребностей компания в 2024 году привлекла 380 млн евро через размещение облигаций под 14,5% годовых. Латвийское государство, владеющее контрольным пакетом акций airBaltic, неоднократно оказывало ей финансовую помощь. С начала пандемии общий объем государственных инвестиций в капитал компании превысил полмиллиарда евро.

    Но к 2026 году ситуация стала критической. Правительство и Сейм Латвии рассматривали новые меры поддержки, однако им мешало общественное мнение: 62,2% латвийцев выступили против дальнейшего финансирования airBaltic – этой «бездонной дыры» – из средств налогоплательщиков.

    Решающим фактором, подтолкнувшим компанию к банкротству, стал резкий рост цен на авиационное топливо, вызванный военными действиями на Ближнем Востоке – развязанная США и Израилем война с Ираном. К этому моменту общий долг airBaltic составлял около 583 млн евро, плюс задолженность по налогам и сборам в размере 106 миллионов. А последней каплей стал отказ крупных держателей облигаций (на которых приходится более 70% долга) одобрить очередной план финансирования. Они предпочли ликвидацию компании новому кредиту.

    В этих условиях руководство airBaltic приняло решение о добровольной подаче заявления о защите от кредиторов по главе 11 «Кодекса США о банкротстве», чтобы получить время и инструменты для реструктуризации долга и избежать полного краха. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс пояснил, что это решение означает, что поданные документы юридически утверждены, а суд принял соответствующее заявление airBaltic.

    На ситуацию с airBaltic не без злорадства смотрят соседи – литовцы и эстонцы (чей собственный национальный авиаперевозчик Nordica разорился еще два года назад). «Это не наш ребенок плачет рядом, так что мы просто пьем вино и смотрим», – откровенно говорит бывший председатель правления литовских аэропортов Гедиминас Алмантас.

    Впрочем,

    ситуация с airBaltic – не единственная такого рода в Латвии. За последние два года в стране произошла целая череда банкротств, остановок производств и реструктуризаций крупных предприятий.

    Рижский городской суд в ноябре 2025 года признал неплатежеспособным ООО RBSSKALS Holding – некогда одну из крупнейших строительных компаний Латвии. А ведь всего лишь за несколько лет до этого RBSSKALS занимала шестое место в рейтинге крупнейших строительных компаний Латвии.

    Также в 2024-2025 годах потерпели крушение еще три крупных латвийских строительных компании: Skonto Construction, BMGS и Velve. Во всех случаях ситуация оказалась сходной – их былое благополучие подорвали рост стоимости материалов, задержки с освоением фондов ЕС и общая экономическая нестабильность в Латвии. Суммарно работы лишились более тысячи человек, трудившихся в этих компаниях.

    Минувшим летом в городе Резекне началась ликвидация производителя электроинструментов Rebir, проработавшего шестьдесят лет: оборудование и недвижимость были выставлены на аукцион. Основной причиной стали антироссийские санкции, из-за которых предприятие потеряло главные рынки сбыта в РФ и Белоруссии.

    Неподалеку от Резекне находится Даугавпилс, где прошлой осенью начался процесс о неплатежеспособности одного из старейших городских предприятий – завода приводных цепей Ditton. В том же Даугавпилсе в 2024 году завершилась ликвидация фабрики по производству носков Aurora Baltika. Также два года назад закончилась ликвидация промышленного гиганта «Лиепайский металлург» – некогда крупнейшего предприятия Лиепаи.

    Продолжает нести колоссальные убытки из-за падения грузоперевозок государственная компания «Латвийская железная дорога». По итогам 2025 года убытки компании составили 25,68 млн евро, и правительство выделило ей для обеспечения финансового баланса 24,5 млн.

    При этом власти не только вливают в ЛЖД деньги налогоплательщиков, но и шизофренично пытаются ее добить. Глава латвийского правительства Андрис Кулбергс сообщил, что власти намерены установить тариф в размере 300% на грузы зерна из России и Белоруссии и на их обработку, что заведомо сделает этот маршрут нерентабельным.

    В 2025-м существенно ухудшилось и положение АО «Латвийский газ», которое занимается закупкой, оптовой и розничной продажей газа не только в самой Латвии, но и на рынках Эстонии, Литвы и Финляндии. Ее выручка упала на 22,3% (до 70,72 млн евро), а чистая прибыль сократилась в двадцать семь раз – до символических 494 000 евро. В управленческом отчете компании это объясняется «структурными изменениями на европейских газовых рынках после энергетического кризиса 2022 года», а также прекращением транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года.

    Все последние годы руководство «Латвийского газа» занималось выкупом и перепродажей 34% акций ЛГ, ранее принадлежавших Газпрому. Глава компании Айгар Калвитис объяснил, что наличие Газпрома в акционерах стало обременением – из-за этого ЛГ больше не мог участвовать в публичных закупках и потерял рынок государственного сектора (самоуправления, госпредприятия, теплосети).

    В критической финансовой ситуации оказалась фирма Amber Latvijas Balzams – производитель знаменитого «Рижского бальзама». Налоговая задолженность компании превысила 28 млн евро, и в феврале 2026 года суд начал процедуру правовой защиты. Причиной этого назвали финансовые потери от изъятия активов в России и последствия кибератаки.

    Вынуждено было запросить у государства режим правовой защиты и крупное судостроительное предприятие «Рижское кораблестроение».

    Одной из главных его проблем стало недоверие к латвийским кредитным учреждениям со стороны европейских партнеров. Заказчики судов отказывались принимать банковские гарантии от латвийских банков в качестве обеспечения по контрактам – и из-за этого компания потеряла заказы на общую сумму 8 млн евро. Ситуацию усугубил вынужденный уход с рынка банка ABLV, что значительно сократило число поставщиков материалов и услуг и негативно отразилось на издержках производства.

    Новый удар по «Рижскому кораблестроению» нанесли сложная геополитическая обстановка и волна санкций. Санкции привели к резкому снижению объемов морских грузоперевозок, и компания потеряла 30% своего привычного рынка. В первом полугодии 2026 года компания вновь зафиксировала валовой убыток в размере 275 984 евро.

    Этот список можно продолжать еще долго, поскольку кризис затронул практически все ключевые отрасли латвийской экономики: транспорт и авиацию, строительство, энергетику, торговлю. Многие из этих случаев напрямую связаны с геополитическими последствиями – разрывом экономических связей с Россией, потерей рынков сбыта и нарушением цепочек поставок. Однако латвийское правительство рассматривает эти проблемы как второстепенные. Главные приоритеты: милитаризация и строительство систем «обороны от России» – вместо сотрудничества с Россией, которое вдохнуло бы новую жизнь в экономику Латвии.

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