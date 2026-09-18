Медведев назвал участие в выборах приближением победы России над врагом

Tекст: Вера Басилая

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в видео, размещенном в Мах, подчеркнул важность участия в избирательном процессе. Соответствующее заявление он сделал в ходе голосования на избирательном участке.

«Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом», – сказал политик.

Президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации перед выборами.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

На выборах в Госдуму проголосовали онлайн свыше миллиона избирателей.