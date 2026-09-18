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Германия и Испания разошлись во взглядах на бюджет Евросоюза
Берлин и Мадрид не сошлись в требованиях к новому семилетнему бюджету ЕС
Министр экономики Испании Карлос Куэрпо и представители пяти государств во главе с Германией вступили в публичный спор о размере следующего семилетнего бюджета Евросоюза, составляющего около двух триллионов евро.
Переговоры о принятии бюджета Евросоюза на следующие семь лет серьезно осложнились из-за разногласий между европейскими лидерами. Стороны пытаются защитить национальные проекты и сократить отчисления в Брюссель перед дедлайном в конце года, пишет Politico.
Министр экономики Испании Карлос Куэрпо потребовал увеличить взносы в общий фонд и отложить выплаты по долгам, возникшим во время пандемии коронавируса. Он выразил мнение, что бюджет следует зафиксировать на уровне 2% от валового национального дохода ЕС для поддержания экономики и социальной сплоченности. Отсрочка выплат позволит высвободить 11 млрд евро в год на нужды сельского хозяйства, оборону и повышение конкурентоспособности. Эту идею поддержали Европейская комиссия, Италия, Франция, Португалия и Польша.
Представители Германии, Дании, Нидерландов, Австрии и Финляндии категорически отвергли инициативы Испании. Политики отметили, что наращивание долгов усугубляет общую экономическую ситуацию, а новые приоритетные проекты нельзя финансировать исключительно за счет рядовых налогоплательщиков. Коалиция настаивает на масштабном сокращении европейских расходов и оказывает давление на Ирландию, которая председательствует на переговорах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры пяти европейских стран призвали урезать новый бюджет ЕС. В прошлом месяце немецкий политик Фридрих Мерц заявил о непосильном росте европейских расходов. В прошлом году американские СМИ сообщали о хаосе вокруг согласования финансового плана Евросоюза.