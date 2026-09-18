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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    6 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    15 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    18 сентября 2026, 10:32 • Новости дня

    Германия и Испания разошлись во взглядах на бюджет Евросоюза

    Берлин и Мадрид не сошлись в требованиях к новому семилетнему бюджету ЕС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр экономики Испании Карлос Куэрпо и представители пяти государств во главе с Германией вступили в публичный спор о размере следующего семилетнего бюджета Евросоюза, составляющего около двух триллионов евро.

    Переговоры о принятии бюджета Евросоюза на следующие семь лет серьезно осложнились из-за разногласий между европейскими лидерами. Стороны пытаются защитить национальные проекты и сократить отчисления в Брюссель перед дедлайном в конце года, пишет Politico.

    Министр экономики Испании Карлос Куэрпо потребовал увеличить взносы в общий фонд и отложить выплаты по долгам, возникшим во время пандемии коронавируса. Он выразил мнение, что бюджет следует зафиксировать на уровне 2% от валового национального дохода ЕС для поддержания экономики и социальной сплоченности. Отсрочка выплат позволит высвободить 11 млрд евро в год на нужды сельского хозяйства, оборону и повышение конкурентоспособности. Эту идею поддержали Европейская комиссия, Италия, Франция, Португалия и Польша.

    Представители Германии, Дании, Нидерландов, Австрии и Финляндии категорически отвергли инициативы Испании. Политики отметили, что наращивание долгов усугубляет общую экономическую ситуацию, а новые приоритетные проекты нельзя финансировать исключительно за счет рядовых налогоплательщиков. Коалиция настаивает на масштабном сокращении европейских расходов и оказывает давление на Ирландию, которая председательствует на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры пяти европейских стран призвали урезать новый бюджет ЕС. В прошлом месяце немецкий политик Фридрих Мерц заявил о непосильном росте европейских расходов. В прошлом году американские СМИ сообщали о хаосе вокруг согласования финансового плана Евросоюза.

    17 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Press LV: Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии утвердил срочные поправки, позволяющие оперативно повышать плату за железнодорожный транзит российского зерна, причем дополнительные доходы планируется направить на нужды Украины, сообщает латвийский новостной портал Press LV.

    Парламент Латвии в окончательном чтении принял срочные поправки к закону о железной дороге. Документ предусматривает ускоренный пересмотр стоимости транзитных перевозок российского зерна до конца года, передает РИА «Новости».

    «В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 12», – говорится в сообщении портала Press LV.

    Цель нововведения – возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру при транзите зерна, если станция отправления находится в России. Закон распространяется на зерновые, а принадлежность груза определяется по станции отправления. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна.

    До этого руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек прибалтийской республике серьезные экономические потери из-за подобных ограничений.

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    17 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    @ Григорий Дукор/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге сотрудники закрывающегося генерального консульства Германии сняли со здания диппредставительства государственные флаги ФРГ и Евросоюза.

    Сотрудники немецкого дипломатического представительства, расположенного на Фурштатской улице, вышли на балконы и спустили государственные символы, передает РИА «Новости».

    Вместе с флагом ФРГ был снят и флаг Европейского союза. Закрытие генконсульства стало ответной мерой Министерства иностранных дел России на недружественные действия со стороны Берлина.

    Напомним, Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Ранее власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Официальная церемония закрытия российской дипломатической миссии на территории ФРГ прошла 15 сентября.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    18 сентября 2026, 09:46 • Новости дня
    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС

    Лидеры Дании, ФРГ, Нидерландов, Австрии и Финляндии призвали снизить расходы Евросоюза

    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС
    @ Giovanni Guarino/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидеры пяти государств Евросоюза – Дании, Германии, Нидерландов, Австрии и Финляндии – призвали сократить предложенный Европейской комиссией бюджет ЕС на несколько сотен миллиардов евро.

    Об этом говорится в совместной статье, опубликованной в издании Politico. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, канцлер Австрии Кристиан Штокер и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметили, что Европа должна делать выбор и тратить ресурсы эффективнее.

    В статье подчеркивается, что новый Многолетний финансовый механизм (MFF) не может базироваться на старых принципах. Европа нуждается в инвестициях в безопасность, оборону, конкурентоспособность и борьбу с нелегальной миграцией.

    По словам лидеров, предложение Еврокомиссии увеличить бюджет примерно на 60% нереалистично, учитывая состояние государственных финансов в ряде стран ЕС. Они выступили за сокращение этого плана на сотни миллиардов евро и призвали институты ЕС не увеличивать штат сотрудников.

    Авторы также отметили, что общие заимствования не могут стать решением проблемы, поскольку долг, накопленный во время пандемии, уже обременяет бюджет на 170 млрд евро. Кроме того, они призвали другие страны ЕС активнее поддерживать Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза. В конце августа он задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро. В апреле Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз.

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    17 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Премьер Чехии заявил о движении мира к третьей мировой войне

    Премьер-министр Чехии Бабиш заявил о движении мира к третьей мировой войне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что текущий курс мирового развития ведет к третьей мировой войне и глобальной катастрофе.

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время выступления в Праге выразил глубокую обеспокоенность текущим курсом мирового развития, передает ТАСС.

    «Я не боюсь сказать во весь голос, что дорога, по которой сейчас следует мир, не ведет к безопасности. Она ведет прямо к вратам ада. Она ведет нас к третьей мировой войне», – заявил глава чешского правительства.

    Политик подчеркнул необходимость сосредоточить внимание Европы на мирных инициативах. Бабиш отметил, что на международных оборонных конференциях практически не обсуждается вопрос мира, а основной акцент делается на использовании военной силы.

    Глава чешского правительства также обратил внимание на экономические последствия отсутствия глобальной стабильности. Он отметил, что Европа расплачивается за это растущими ценами на энергоносители, высокой инфляцией и падением конкурентоспособности промышленности.

    Отказ от импорта энергоресурсов наносит серьезный ущерб странам Центральной Европы, которые не могут обеспечить себя самостоятельно, подчеркнул Бабиш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правительство Чехии остановило прямое финансовое снабжение Киева. Ранее Андрей Бабиш призвал к скорейшему достижению перемирия на Украине.

    Чуть позже МИД России предупредил об угрозе начала третьей мировой войны из-за политики Евросоюза и НАТО.

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    17 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза прошли в Литве

    LRT: В Литве прошли обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Литве началось расследование возможных махинаций при распределении финансовой помощи Евросоюза, правоохранители уже провели обыски у руководства профильного национального агентства, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Литовская служба расследования финансовых преступлений проводит обыски в национальном платежном агентстве, отвечающем за распределение средств Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «В четверг Служба расследования финансовых преступлений проводит обыски у директора Национального платежного агентства Фортунатаса Диргинчюса. Во вторник также были проведены обыски в Национальном платежном агентстве», – говорится в сообщении LRT. Следствие подозревает чиновников в злоупотреблении полномочиями для предоставления незаконных преимуществ участникам европейских проектов.

    По версии правоохранителей, госслужащие умышленно не выполняли свои обязанности, чем могли нанести значительный ущерб финансовым интересам как Литвы, так и ЕС. Министр сельского хозяйства Кестутис Мажейка, которому подчиняется агентство, назвал ситуацию серьезной, отметив масштаб работы учреждения по администрированию государственных и европейских фондов.

    Мажейка добавил, что в случае предъявления обвинений сотрудникам они будут отстранены от должностей, включая руководящие посты. Досудебное расследование курируют делегированные в Литву европейские прокуроры.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от премьера Гинтаутаса Палуцкаса объяснений из-за подозрений в незаконном освоении финансовой помощи ЕС.

    Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в рамках расследования мошенничества при закупках.

    Европейские аудиторы выявили нецелевое расходование миллиардов евро из бюджета Евросоюза под видом финансирования неправительственных организаций.

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    17 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Словакия заявила о рисках для ЕС из-за отказа от энергоресурсов из России

    Глава МИД Словакии Бланар заявил об опасности отказа от российских энергоресурсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар предупредил о новых опасностях для Евросоюза из-за решения отказаться от российских энергоносителей.

    Отказ Европейского союза от поставок российских энергоресурсов несет в себе серьезные риски для стран объединения, заявил Бланар, пишет РИА «Новости». Дипломат выступил с критикой текущей энергетической политики Брюсселя.

    «Брюссель подает это как победу в отказе от одной зависимости, которую, как забывает добавить, вместо освобождения заменит другая зависимость, а вместе с этим и больший риск», – цитирует словацкое издание TASR слова министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность зависимостью страны от западных партнеров в вопросе снабжения газом.

    Ранее политик отказался поддерживать план Еврокомиссии по поэтапному отказу от российских энергоносителей.

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    17 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Польша признала давление США и НАТО в вопросе поставок оружия Украине

    Министр Польши Косиняк-Камыш признал давление США и НАТО по оружию Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что решения о передаче вооружений Киеву принимаются под давлением США и руководства Североатлантического альянса.

    Косиняк-Камыш признал, что передавать Киеву оружие Варшаву заставляют США и НАТО, передает РИА «Новости». «Мы планируем очередной донат», – сказал министр, отвечая на вопрос о военной помощи Украине. Он добавил, что очень серьезно рассматривает просьбы Соединенных Штатов и генерального секретаря Североатлантического альянса.

    При этом глава ведомства уклонился от ответа на вопрос о возможных поставках ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он назвал эту тему «слишком серьезной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Варшава запланировала передать Киеву новую партию боеприпасов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Неделей ранее польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о намерении отдать украинской стороне устаревшую военную технику.

    В июле президент Польши Кароль Навроцкий захотел лишить правительство полномочий по передаче вооружения на Украину.

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    17 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Австрия лишила виз четверть сотрудников российского постпредства

    Австрийские власти затянули выдачу виз 26 российским дипломатам в Вене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Австрийские власти дискриминируют российских дипломатов и административных работников постпредства России при выдаче въездных виз, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Систематически затягивая оформление въездных документов, Вена нарушает свои обязательства перед МАГАТЭ, передает РИА «Новости».

    По словам постоянного представителя России при международных организациях Михаила Ульянова, подобные действия носят преднамеренный характер.

    «В последние годы Австрия последовательно и явно преднамеренно затрудняет получение австрийских въездных виз сотрудниками постпредства России при международных организациях в Вене», – заявил дипломат в ходе 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

    В настоящий момент разрешений на въезд ожидают 26 человек, что превышает четверть всего штата российской дипломатической миссии. Ульянов уточнил, что шесть специалистов подали заявки еще в 2025 году. При этом самый длительный срок ожидания тянется с 15 января прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Михаил Ульянов назвал критической проблему с получением австрийских виз для российских дипломатов.

    Из-за задержек с оформлением въездных документов космонавту Сергею Крикалеву Москва заблокировала проведение крупного космического форума в Вене.

    В августе замглавы МИД Дмитрий Любинский констатировал падение дипломатических связей между странами до минимального уровня.

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    17 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Министр образования Италии получил конверт с пулей и угрозами

    Министр образования Италии Вальдитара получил конверт с пулей и угрозами

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава министерства образования Италии Джузеппе Вальдитара получил анонимное послание с угрозами и боевой пулей, доставленное прямо в здание ведомства.

    Опасную посылку доставили на рабочее место чиновника несколько недель назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Adnkronos. Об инциденте стало известно только сейчас, после подачи официального заявления в правоохранительные органы Италии.

    «Конверт с пулей, адресованный министру Джузеппе Вальдитаре, доставили в министерство образования… Пуля лежала в конверте, в котором также было письмо с угрозами», – отмечается в публикации.

    Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони публично поддержала коллегу. Она подчеркнула, что подобные гнусные акты запугивания абсолютно недопустимы в современном демократическом обществе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп обнаружил патрон в присланном конверте.

    Осенью 2024 года канцелярия правительства Словакии получила письмо с пулей для премьера Роберта Фицо.

    Весной того же года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о поступивших угрозах.

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    17 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Еврокомиссия официально предложила запретить соцсети детям младше 13 лет

    Еврокомиссия предложила новый закон о запрете соцсетей для детей младше 13 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила новый Закон о детях, который полностью запретит пользоваться социальными сетями детям младше 13 лет.

    Еврокомиссия применит к доступу детей к соцсетям «постепенный и дифференцированный подход», введя для каждого возраста индивидуальный уровень защиты, заявила Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    По ее словам, детям до 13 лет соцсети будут запрещены полностью. Подросткам от 13 до 15 лет разрешат использовать только мини-аккаунты, созданные родителями, с ограниченными функциями и лимитом времени до одного часа в день. Личные аккаунты для лиц младше 15 лет будут запрещены.

    Для подростков от 15 до 18 лет станет обязательным безопасный дизайн платформ. Также фон дер Ляйен предложила ввести ряд обязательств для видеосервисов, онлайн-игр, ИИ-чат-ботов и соцсетей, включая Facebook* и Instagram* (принадлежат корпорации Meta*, признанной в России экстремистской), предоставляющих услуги несовершеннолетним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне фон дер Ляйен заявила о планах запретить социальные сети детям младше 13 лет.

    На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе ЕК с инициативой ввести такой запрет.

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    17 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    ЕС выделил Киеву 3,3 млрд евро на ракеты и беспилотники

    Фон дер Ляйен: ЕС в пятницу перечислит Киеву 3,3 млрд евро на системы Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз направит Киеву дополнительно 3,3 млрд евро для приобретения ракетных комплексов и беспилотных аппаратов после переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского.

    В пятницу Евросоюз направит Украине еще 3,3 млрд евро на приобретение беспилотников и ракет, включая американские Patriot, сообщила фон дер Ляйен после телефонного разговора с Зеленским, передает РИА «Новости». «Завтра мы перечислим Украине еще 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников», – заявила она.

    Глава ЕК также анонсировала запуск совместных оборонных проектов с использованием остатков фонда программы SAFE. Всего с начала года Европа мобилизовала для помощи Киеву почти 15 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 сентября Европейская комиссия выделила Киеву 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны.

    Несколькими днями ранее Евросоюз одобрил покупку украинской стороной комплектующих для комплексов Patriot за счет кредитных средств. А в начале месяца глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Украины на финансирование ПВО.

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    17 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    При взрыве на военном полигоне в Швеции пострадали семь человек

    Sveriges Radio: При взрыве на военном полигоне в Швеции пострадали семь человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате детонации на тренировочном объекте шведской армии ранения получили семь человек, большинство из них доставлены в реанимацию, сообщила радиокомпания Sveriges Radio.

    Взрыв на шведском военном полигоне привел к ранению семерых человек. Инцидент на объекте рядом с городом Карлсборг случился после 17.00 по московскому времени, передает ТАСС, ссылаясь на радиокомпанию Sveriges Radio.

    В результате происшествия пострадали семь человек, среди которых есть военнослужащие Вооруженных сил Швеции.

    Пять человек из числа раненых сейчас находятся в отделении интенсивной терапии. Местная полиция начала расследование для установления точных причин взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября пятеро эстонских военнослужащих пострадали при разрыве миномета на полигоне.

    Ранее на востоке Швеции сошел с рельсов грузовой состав с боеприпасами. А до этого взрыв произошел на территории военно-технического института в Словакии.

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    18 сентября 2026, 08:54 • Новости дня
    Европейские дипломаты высмеяли идею создания нового совета безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники скептически оценили идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании нового совета безопасности с участием внешних партнеров, сообщает Politico.

    Европейские политики и дипломаты выразили сомнения в целесообразности создания Европейского совета безопасности, передает РИА «Новости».

    Инициатива, предложенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, предполагает участие партнеров, включая Канаду, Норвегию, Украину и Британию.

    «После Украины, Канады, Норвегии и Великобритании, которые встречаются в регулярно НАТО, они заглянут в Европейский совет, выпьют кофе с «коалицией желающих», присоединятся к контактной группе по обороне Украины, вновь соберутся в рамках Европейского политического сообщества и, наконец, встретятся в Европейском совете безопасности, чтобы решительно действовать», – иронизирует один из европейских дипломатов.

    По мнению собеседников Politico, новый формат лишь увеличит количество встреч, которых и так слишком много. Другой высокопоставленный чиновник ЕС отметил, что не видит реалистичных путей воплощения этой идеи.

    Скептицизм разделяют и в Дании. Несмотря на слухи о возможной ведущей роли премьер-министра Метте Фредериксен в новом органе, представители страны считают конструкцию излишней из-за обилия уже существующих форматов.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намеревалась предложить создание Европейского Совета Безопасности.

    Также фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог 4-й статьи договора НАТО.

    Эксперты оценили эту инициативу как очередной шаг к превращению ЕС в военный блок.

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    18 сентября 2026, 10:04 • Новости дня
    Еврокомиссия засекретила данные о выданных россиянам шенгенских визах

    Euractiv сообщил об исключении Еврокомиссией данных о визах для россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия исключила из очередного непубличного доклада о состоянии Шенгенской зоны обычно публикуемые в нем данные о количестве выданных гражданам России виз, что вызвало недовольство ряда стран ЕС, традиционно выступающих за ужесточение визовых ограничений для россиян, сообщает Euractiv со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

    Европейская комиссия убрала из очередного непубличного доклада о состоянии Шенгенской зоны статистику по количеству виз, оформленных гражданам России, передает РИА «Новости».

    Это решение вызвало недовольство ряда государств Евросоюза, которые традиционно выступают за ужесточение визовых ограничений для россиян.

    По словам европейских дипломатов, около девяти стран Евросоюза на этой неделе «подняли вопрос об отсутствии российской визовой статистики в документе, распространенном Еврокомиссией среди государств-членов». Один из собеседников отметил, что Еврокомиссия предпочла скрыть эти данные до урегулирования более широких разногласий по визовой политике. В самом ведомстве отказались комментировать непубличные документы.

    Некоторые дипломаты утверждают, что исключения статистики добивались государства, выдающие россиянам значительное число виз, в первую очередь Франция и Италия. Однако французский представитель опроверг эту информацию. На ужесточении визовых ограничений настаивают страны Балтии и Северной Европы. Ранее Еврокомиссия планировала предложить к концу 2026 года ужесточить выдачу шенгенских виз гражданам недружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы предложили полностью запретить выдачу шенгенских туристических виз россиянам.

    Страны Шенгенской зоны в прошлом году сократили оформление многократных разрешений на въезд для отечественных туристов на 21,5%.

    При этом общее число выданных гражданам России виз выросло до 620 тыс.

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    18 сентября 2026, 08:59 • Новости дня
    Военные стран Евросоюза заявили о риске прослушки на встречах в Брюсселе

    Politico: Военные Евросоюза испугались прослушки секретов в Брюсселе

    Tекст: Мария Иванова

    Военные стран Евросоюза боятся обсуждать секретную информацию в Брюсселе из-за угрозы прослушки, что стало аргументом против предложенного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Европейского совета безопасности.

    Представители оборонных ведомств стран Евросоюза не чувствуют себя в безопасности при обсуждении чувствительной секретной информации в европейских форматах из-за опасений прослушки, пишет Politico.

    Европейский дипломат сообщил изданию, что военным некомфортно затрагивать деликатные вопросы. Проблема конфиденциальности стала одним из главных аргументов против создания нового органа.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сформировать Европейский совет безопасности в среду в ежегодном послании. Предполагается, что в обсуждениях наряду со странами союза смогут участвовать Канада, Норвегия, Украина и Британия.

    Подробности о составе, полномочиях и механизме работы предполагаемого совета пока не представлены. При этом многие страны уже отнеслись к идее негативно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе планы главы Еврокомиссии привлечь другие страны к вопросам обороны шокировали чиновников Евросоюза.

    В среду эксперты указали на попытки Урсулы фон дер Ляйен превратить объединение в военный блок.

    В середине месяца обозреватели отметили старт прямой милитаризации европейских институтов.

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