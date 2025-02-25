На военном объекте в Словакии произошел взрыв

Взрыв произошел в военно-техническом институте «Загорье» в западной Словакии

Tекст: Дмитрий Зубарев

На территории военно-технического испытательного института «Загорье» в западной части Словакии произошел взрыв, передает ТАСС. Информацию об этом сообщила представитель службы спасателей республики Данка Цапакова. По ее словам, к месту происшествия были направлены автомобили скорой помощи и вертолет медицинской спасательной службы.

На данный момент других подробностей о происшествии не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской Мурсии произошел взрыв, в результате которого были ранены шесть человек. Словацкие власти начали расследование возможной подготовки терактов на критическую инфраструктуру, включая нефтепровод «Дружба», с участием граждан Словакии и Украины. На севере Косова произошел взрыв, который повредил водоканал, обслуживающий угольные электростанции.