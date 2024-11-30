Взрыв повредил водоканал в Косово, угрожая электроснабжению региона

Tекст: Денис Тельманов

Водоканал, обслуживающий несколько районов на севере Косова, был поврежден в результате взрыва, произошедшего в пятницу вечером. Reuters сообщил, что инцидент затронул и две угольные электростанции, которые зависят от этого канала.



Премьер Косова Альбин Курти охарактеризовал случившееся как теракт. Он подчеркнул, что если водоканал не будет оперативно восстановлен, то с утра часть территорий Косова может лишиться электроснабжения. Также отмечено, что подача питьевой воды через канал временно прекращена.

Информации о пострадавших в результате взрыва пока не поступало. Власти занимаются устранением последствий и обеспечением безопасности в регионе, чтобы предотвратить возможные перебои в электроснабжении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что косовоалбанская «полиция» избила и задержала четверых молодых людей в северной части Косовска-Митровицы, что вызвало массовые протесты местных сербов.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что действия властей самопровозглашенной республики Косово направлены на уничтожение и изгнание сербского населения из региона. Вучич также заявил об этом после встречи со спецпредставителем ЕС Мирославом Лайчаком, подчеркивая провокационный характер шагов Косова.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посещая Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово, стремясь предотвратить новую войну в регионе.



