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    26 августа 2024, 18:05 • В мире

    Директор ЦРУ пытается предотвратить новую войну на Балканах

    Директор ЦРУ пытается предотвратить новую войну на Балканах
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    Директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово. Сербские власти визита Бернса как будто стыдятся – и повод для этого у них есть. В то же время директор ЦРУ явно пытается предотвратить новую войну на Балканах, потому что еще одну войну США не потянут.

    Традиционно такие поездки, как вояж Уильяма Бернса, проходят в режиме особой секретности. В Белграде даже попытались сделать вид, будто ничего не было, проигнорировав приезд в Сербию директора ЦРУ в информационном пространстве. Это выглядело даже странно на фоне торжественных фото с Бернсом из Сараево и Приштины. Но в итоге президенту Сербии Александру Вучичу все-таки пришлось подтвердить приезд высокого гостя из Лэнгли.

    «У нас были очень полезные и хорошие разговоры. Смеюсь над теми, кто говорит, что в Боснии это выглядело прозрачно, а в Сербии – скрытно. Говорите с вашими гостями – и увидите, хотят ли они внимания общественности или нет. Обычно, когда говорите с шефами спецслужб, не бывает никаких публичных заявлений или чего-то подобного. Мы как серьезное государство и американцы как самая серьезная страна в мире наряду с КНР посчитали, что это лучший возможный способ освещения визита», – заявил он журналистам.

    Формально принимающими сторонами и в Боснии, и в Сербии, и в Косово выступали местные разведывательные службы, но статус Бернса таков, что его обычно принимают первые лица. У действующего директора ЦРУ репутация политика и переговорщика, а не только сотрудника разведки. Он часто путешествует по миру с разнообразными посредническими миссиями, как их понимают в Вашингтоне.

    Также в рабочий функционал Бернса входит донесение американских мыслей, идей и предложений до аборигенов.

    Вучич коротко пояснил, что он обсудил с Бернсом темы, важные для региона и для Сербии. Глава сербской разведки Владимир Орлич вовсе промолчал. Между тем повышенное внимание к приезду в Белград директора ЦРУ у сербского общества было, а связано оно с тем, что сербские власти обвиняют иностранные спецслужбы в финансировании уличной оппозиции и подготовке очередной «цветной революции».

    Несколько недель назад в Сербии начались массовые протесты против раскопок лития, которые, как считают экологи, может нанести природе непоправимый ущерб. Рудник строится в интересах ЕС, но прозападная оппозиция раз за разом повторяет один и тот трюк: как только в стране происходит событие, вызывающее общественный резонанс, пытается его политизировать, чтобы обратить против президента Вучича и его власти.

    В последний раз так было со стихийным движением, возникшим после массового убийства в школе имени Владислава Рыбникара в Белграде в мае прошлого года. Дискуссия о законе об оружии, о необходимости улучшения психологической службы в школах и качестве охраны учебных заведений была политизирована до такой степени, что прозападные сербские политики даже на парламентские выборы пошли под лозунгами, придуманными после «сербского колумбайна*».

    Теперь похожая история повторяется с литием. Получается не очень логично, поскольку литиевый проект в Сербии лоббируется Брюсселем вплоть до того, что его реализация напрямую увязывается с переговорами о вступлении страны в ЕС. Но прозападные силы пытаются перехватить даже эту повестку, поскольку она обладает большим разрушительным потенциалом: сербские «зеленые» уже неоднократно перекрывали международные трассы в Салоники и Будапешт, а также крупные улицы Белграда.

    Власти считают, что ситуация спровоцирована извне. В таком контексте визит в Белград директора ЦРУ выглядит не совсем уместным, что, надо думать, и предопределило глухое молчание сербских властей о содержании визита Бернса.

    В Сараево и Приштине были более откровенны. Там другие проблемы.

    В Боснии и Герцеговине (БиГ) в беседе с Бернсом участвовали не только глава местной разведки - бошняк Алмир Джуво, но и президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик, а также член президиума БиГ от сербов Желька Цвиянович. Додик и Цвиянович находятся под американскими санкциями, получается, не к лицу высокопоставленному чиновнику из США с ними в ресторан ходить (после официальной части встреча Бернса с местными продолжилась в кафане, в этом смысле Балканы неисправимы).

    Бернсу, конечно, такое не в первой. Ему по должности положено встречаться вообще с всеми, и он смог обставить поездку в Сараево своими условиями. Например, отказался лететь в столицу РС Баня-Луку, это сербским лидерам пришлось ехать в Сараево ради сомнительного удовольствия поужинать с Бернсом. Таким нехитрым жестом директор ЦРУ демонстрировал «единство Боснии»: встречался сразу со всем руководством лоскутной страны.

    Позиция сербов и конкретно президента РС, скорее всего, и была главной причиной срочной поездки главы в ЦРУ на Балканы. Милорад Додик уже давно и в резкой форме ведет разговор об особом статусе Республики Сербской и грозится провести референдум о ее независимости. Уже прекращены всякие контакты боснийских сербов и правительством в Сараево в военной сфере, в области безопасности и, особенно, во внешней политике.

    В свою очередь, мусульманское правительство в Сараево (хорватов там практически не осталось) блокирует все инициативы Баня-Луки и угрожает применить силу.

    На Западе считают эту тенденцию опасной. При худшем варианте развития событий все может закончиться очередной балканской войной, в которую автоматически будут втянуты соседние государства ЕС и НАТО. Причем ход событий в последний год стал ускоряться, а риторика действующих лиц ужесточаться.

    Миссия Бернса в Сараево была направлено пусть не на то, чтобы всех помирить (это невозможно), но хотя бы прояснить ситуацию.

    В этом нет миротворчества или человеколюбия: просто новую кровопролитную войну в центре Европы ни США, ни Евросоюз не потянут.

    Это не говоря о репутационных потерях, ведь существования сложносочиненного государства в Боснии и Герцеговине – вершина европейской дипломатии с 1945 года.

    Дальнейший перелет Бернса в Белград связано с тем, что в Вашингтоне считают, будто Вучич обладает серьезными рычагами влияния на Додика. А последовавший за этим короткий визит в Приштину не более чем формальность: американцам необходимо демонстрировать косоварам свою поддержку в ритуальных целях.

    Конечно, косовская проблема тоже активизируется в случае обострения ситуации в Боснии, – это одна из костяшек балканского домино. Но по какой-то непонятной причине американцы считают албанцев более управляемыми, чем боснийских сербов. Это опасное заблуждение, но такова общая концепция вашингтонского восприятия Балкан.

    Додик попытался, как мог, сгладить углы. По итогам встречи с Бернсом вдруг заговорил о том, что Республика Серьская не требует полного выхода из состава БиГ, а только лишь соблюдения своих прав в рамках составного государства.

    «РС никогда не оспаривала суверенитет и территориальную целостность БиГ согласно Дейтонскому соглашению, и сецессия никогда не была нашей политикой. Но РС имеет право на политическую борьбу за свой статус по Дейтонскому соглашению. БиГ – объединение двух равноправных энтитетов (частей) и трех конституциональных народов, поэтому вдохновляет позиция господина Бернса о том, что ответственность за функционирование государства лежит на всех национальных общинах», – написал Додик в одной из соцсетей после визита директора ЦРУ.

    Эту витиеватую формулировку можно трактовать как угодно, но Додик хотя бы попытался. Представители мусульманской и хорватской общин БиГ по существу дела вообще ничего не сказали. Из этого можно сделать вывод, что и Бернс ничего никому толком не предложил, ограничившись выяснением позиций сторон и дежурной рекомендацией вести себя хорошо.

    Однако ситуации в БиГ уже вряд ли возможно обратить вспять: сербы при любых обстоятельствах будут требовать суверенитета, а Сараево и ЕС продолжат унижать сербов и давить на них, чтобы они согласились на инкорпорацию в НАТО. В остальном Вашингтон будет настаивать на соблюдении статус кво. Отсутствие политики – это то же политика. Но для Балкан это очень опасная политика.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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