В кино Килмер впервые появился в 1984 году в комедии «Совершенно секретно!» (фото: KPA/Global Look Press)

Со второй половины 2000-х годов Килмер продолжал активно сниматься, но всю последующую его фильмографию составляли преимущественно низкобюджетные фильмы (фото: Capital Pictures/Global Look Press)

В 2004 году Килмер сыграл в историческом фильме «Александр» режиссёра Оливера Стоуна о жизни и смерти полководца Александра Македонского (фото: Capital Pictures/Global Look Press)

В 1991 году выходит фильм-биография режиссёра Оливера Стоуна «Дорз», где он сыграл Джима Моррисона — певца американской группы The Doors. Кинокартина провалилась в прокате, но приобрела статус культовой благодаря актёрской игре Килмера и особенно тому, что в ней он сам исполнил все песни (фото: CAP/NFS/Global Look Press)

В 1995 году Килмер исполнил роль Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда». За эту роль он получил свой первый крупный гонорар - 7 млн долларов (фото: CAP/FB/Global Look Press)

В Калифорнии в возрасте 65 лет умер популярный актер Вэл Килмер. Он известен по ролям в фильмах «Лучший стрелок» («Top Gun»), «Дорз», «Бэтмен навсегда». В последние годы Килмер боролся с последствиями рака гортани (фото: IMAGO/United Archives/Publicity/Global Look Press)

Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

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Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

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