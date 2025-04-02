Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
Умер актер Вэл Килмер
В Калифорнии в возрасте 65 лет умер популярный актер Вэл Килмер. Он известен по ролям в фильмах «Лучший стрелок» («Top Gun»), «Дорз», «Бэтмен навсегда». В последние годы Килмер боролся с последствиями рака гортани (фото: IMAGO/United Archives/Publicity/Global Look Press)
В 1995 году Килмер исполнил роль Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда». За эту роль он получил свой первый крупный гонорар - 7 млн долларов (фото: CAP/FB/Global Look Press)
В 1991 году выходит фильм-биография режиссёра Оливера Стоуна «Дорз», где он сыграл Джима Моррисона — певца американской группы The Doors. Кинокартина провалилась в прокате, но приобрела статус культовой благодаря актёрской игре Килмера и особенно тому, что в ней он сам исполнил все песни (фото: CAP/NFS/Global Look Press)
В фильме «Поцелуй на вылет» Килмер снялся вместе с Робертом Дауни младшим (фото: Capital Pictures/Global Look Press)
В 2004 году Килмер сыграл в историческом фильме «Александр» режиссёра Оливера Стоуна о жизни и смерти полководца Александра Македонского (фото: Capital Pictures/Global Look Press)
Со второй половины 2000-х годов Килмер продолжал активно сниматься, но всю последующую его фильмографию составляли преимущественно низкобюджетные фильмы (фото: Capital Pictures/Global Look Press)
В кино Килмер впервые появился в 1984 году в комедии «Совершенно секретно!» (фото: KPA/Global Look Press)