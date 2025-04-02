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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    2 апреля 2025, 13:26 • Фоторепортаж

    Умер актер Вэл Килмер

    В Калифорнии в возрасте 65 лет умер популярный актер Вэл Килмер. Он известен по ролям в фильмах «Лучший стрелок» («Top Gun»), «Дорз», «Бэтмен навсегда». В последние годы Килмер боролся с последствиями рака гортани (фото: IMAGO/United Archives/Publicity/Global Look Press)

    В 1995 году Килмер исполнил роль Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда». За эту роль он получил свой первый крупный гонорар - 7 млн долларов (фото: CAP/FB/Global Look Press)

    В 1991 году выходит фильм-биография режиссёра Оливера Стоуна «Дорз», где он сыграл Джима Моррисона — певца американской группы The Doors. Кинокартина провалилась в прокате, но приобрела статус культовой благодаря актёрской игре Килмера и особенно тому, что в ней он сам исполнил все песни (фото: CAP/NFS/Global Look Press)

    В фильме «Поцелуй на вылет» Килмер снялся вместе с Робертом Дауни младшим (фото: Capital Pictures/Global Look Press)

    В 2004 году Килмер сыграл в историческом фильме «Александр» режиссёра Оливера Стоуна о жизни и смерти полководца Александра Македонского (фото: Capital Pictures/Global Look Press)

    Со второй половины 2000-х годов Килмер продолжал активно сниматься, но всю последующую его фильмографию составляли преимущественно низкобюджетные фильмы (фото: Capital Pictures/Global Look Press)

    В кино Килмер впервые появился в 1984 году в комедии «Совершенно секретно!» (фото: KPA/Global Look Press)

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    Трамп даст старт мировому переделу американского рынка

    Днем освобождения назвал Дональд Трамп 2 апреля. В этот день будут введены основные пошлины, как ожидается, на триллионы долларов. Это будет более жесткая тарифная война, чем первая волна в 2018-2019 годах. Она больше будет похожа на борьбу за рынки сбыта в XIX веке. Тогда Европа билась за колонии и их ресурсы, а теперь весь мир будет биться за доступ к рынку США, считают эксперты. Мир уже готовится к последствиям такой борьбы. Подробности

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    Отказ от энергетического перемирия толкает Украину к внешнему управлению

    В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ. В пятницу Украина вновь атаковала станцию «Суджа», которая фактически полностью уничтожена. Как говорят эксперты, несоблюдение энергетического перемирия доказывает недоговороспособность киевской власти и подчеркивает актуальность идеи Владимира Путина о внешнем управлении Украиной под эгидой ООН. Подробности

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    ВСУ видят от России угрозу сразу на шести направлениях

    В последнюю неделю на разных участках линии боевого соприкосновения на украинской бронетехнике замечены новые тактические знаки. Одновременно в Киеве заявляют, будто бы ВС РФ готовятся весной-летом этого года начать масштабное наступление по всему 1000-километровому фронту. Что все это может означать? Подробности

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    Франция стала полигоном для новых репрессий в Европе

    Правые и ультраправые политики выражают несогласие с решением суда по делу экс-лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В ее поддержку уже высказались президент США Дональд Трамп, а также премьеры Венгрии и Италии Виктор Орбан и Джорджа Мелони. Как отмечают эксперты, Париж стал «полигоном» для отработки Брюсселем репрессивных методов борьбы с оппозицией. Чем окончится борьба ЕС с правыми? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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