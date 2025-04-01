Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

Билл Гейтс на днях заявил, что учителя и врачи вскоре останутся без работы – их заменит искусственный интеллект, который будет предоставлять те же услуги в свободном и бесплатном доступе.

Сама идея о замене учителей и врачей искусственным интеллектом может показаться шокирующей – но она вызревала уже давно, по мере того, как менялось представление о том, в чем состоит миссия учителя.

Еще до появления ИИ начало складываться представление, что учитель – это наемный работник, который оказывает услугу. Вы, например, хотите выучить иностранный язык и нанимаете репетитора. Вас не интересует его личность, история, нравственный облик – только его способность хорошо говорить на этом языке и передать этот навык вам.

Если миссия учителя сводится только к этому – идея заменить его программой просто напрашивается.

Хорошая обучающая программа справится с этим лучше – при этом будет несравненно дешевле и доступнее, вы можете вызвать ее в любой момент, ее произношение будет абсолютно безупречным, а терпение – неиссякаемым. У программы нет никакой своей жизни или других учеников – она всегда и полностью к вашим услугам.

Но учитель – это не «поставщик услуги».

Есть такое трудно определимое понятие, как «человеческое отношение». Человек, у которого ты учишься, выступает не просто как передатчик знаний – но как личность, которой ты хочешь подражать. Учитель – этот тот, кто видит в ученике не «потребителя образовательных услуг», а живую, неповторимую личность со своим уникальным призванием в жизни.

И ему не все равно, кто вырастет из этого ребенка – или кем станет этот студент.

Даже когда вы учитесь по книгам, вы чувствуете за книгой автора. За текстом чувствуется живой человек, к которому может возникнуть личное отношение. Это человек, который жив где-то – на этом свете или на том. Он делится с вами своим опытом и переживаниями.

У автора книги есть личная история, чувства, мысли, устремления – и, разделяете вы их или нет, он остается подобным вам человеком. Между вами возможно – даже через века и страны – человеческое взаимодействие. Вы в состоянии понять пламенную веру блаженного Августина или мучительную гордыню Ницше, потому что они – люди, и вы – человек.

Искусственный интеллект – это имитация собеседника. Хотя он интерактивен – вы можете задать вопрос и получить ответ, попросить нарисовать картинку и увидеть ее, – вы все время понимаете, что на той стороне линии набор алгоритмов, а не личность, к которой вы можете питать интерес, сочувствие или восхищение.

Искусственный интеллект, конечно, имеет своих разработчиков и программистов, он опирается на базу данных, созданных людьми, но его алгоритмы работают обезличивающим образом. «Шедеврум» может нарисовать очень красивое лицо, используя базу каких-то реальных лиц, – но это, склеенное алгоритмами, лицо будет ничьим. За ним не будет никакого реального человека.

Даже в книге – хотя вы не можете задать автору вопросы – сохраняется гораздо больше личностного, чем в искусственном интеллекте.

Преподавание – это нечто гораздо большее, чем передача знаний. Это передача любви к предмету. В наши дни часто говорят о «мотивации», о том, что побуждает людей прилагать усилия и делает их усердными учащимися и хорошими, преданными делу работниками.

Исследователи, которые выясняли, что лучше всего мотивирует людей, определили, что это (довольно ожидаемо) любовь к своему делу, готовность заниматься им ради удовольствия, с увлечением, сознанием того, что речь идет о чем-то важном и достойном.

Есть, например, немало отличных интерактивных пособий по астрономии. Но ни одно из них не сможет поделиться с вами своим изумлением и восхищением глубинами звездного неба – потому что искусственный интеллект не испытывает эмоций и вообще не обладает (и не будет обладать) сознанием. Он не осознает ни себя, ни звездного неба, ни, тем более, вас.

Живой учитель передает не только знания. Он передает любовь к предмету, чувство ответственности, сознание долга. Он не оказывает услугу. Он совершает служение. Слова «храм науки» могут звучать слишком выспренно, но у учителей есть нечто общее со священниками – они передают живую традицию от поколения к поколению.

Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

И, пока до этого не дошло, важно изменить и само отношение к учителю. Он – не наемный работник, оказывающий услуги. Он совершает важнейшее служение, без которого общество рухнет.