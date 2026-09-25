Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

Главное – кратко

В октябре 2026 года убывающая Луна приходится на 1–9 и 27–31 октября, новолуние – на 10 октября, растущая Луна – на 11–25 октября, полнолуние – на 26 октября.

По традиционной лунной схеме озимый чеснок, лук и другие подземные культуры чаще сажают на убывающей Луне – в октябре это 1–9 и 27–31 числа. Но фактический срок посадки чеснока определяется температурой почвы и приближением устойчивых холодов.

Для плодовых деревьев, ягодных кустарников и других многолетников в традиционном лунном календаре чаще выбирают период растущей Луны – 11–25 октября.

Обрезку связывают с убывающей Луной – 1–9 и 27–31 октября. Но обрезать растения нужно только тогда, когда это допускает агротехника конкретной культуры.

Для квашения капусты единого научного «лунного правила» не существует. В народной традиции чаще выбирают растущую Луну, поэтому в октябре 2026 года ориентиром можно считать 11–25 октября. Но для хрустящей капусты намного важнее поздний сорт, правильное количество соли, температура брожения и технология.

Лунный календарь на октябрь 2026 года по дням

Первую декаду месяца, с 1 по 9 октября, Луна убывает. По традиционной логике лунных календарей это время связывают с посадкой луковичных и корнеплодов, обрезкой, прополкой и подготовкой земли.

10 октября приходится новолуние. В народных лунных календарях этот день обычно считают неблагоприятным для посева и пересадки растений.

С 11 по 25 октября Луна растет. Этот период традиционно используют для посадки и пересадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и других многолетних растений.

26 октября – полнолуние. Посадочные работы по лунной традиции обычно откладывают.

С 27 по 31 октября Луна снова убывает. Для луковичных и некоторых подзимних посадок этот период формально подходит по фазе, но для средней полосы России конец октября уже может оказаться слишком поздним для отдельных культур.

Поэтому лунный календарь всегда нужно сверять с погодой.

Фазы Луны в октябре 2026 года

Основные фазы Луны в октябре:

1–9 октября – убывающая Луна;

10 октября – новолуние;

11–25 октября – растущая Луна;

26 октября – полнолуние;

27–31 октября – убывающая Луна.

Важно различать астрономические фазы Луны и традиционные рекомендации для садоводов. Сами фазы можно точно определить по астрономическому календарю, а представления о «благоприятных» и «неблагоприятных» днях относятся к народной практике и не имеют подтвержденного агрономического эффекта.

Поэтому новолуние или полнолуние сами по себе не делают посадку опасной для растения.

Если температура почвы оптимальна, саженец здоров, а сроки подходят для вашего региона, растение не погибнет из-за неподходящей лунной фазы.

Самые благоприятные дни октября 2026 года

Если ориентироваться на распространенную традиционную систему лунного календаря, особенно благоприятными для многих садовых работ считаются 12, 13 и 14 октября.

Но такую оценку лучше воспринимать именно как дополнительный календарный ориентир.

Для конкретной работы важнее свое подходящее окно.

Для чеснока и лука – температура земли.

Для деревьев – состояние саженца и запас времени до промерзания почвы.

Для обрезки – листопад и период покоя.

Для домашних заготовок – качество продукта и технология.

Неблагоприятные дни по лунному календарю

Главным неблагоприятным днем октября по традиционному календарю считается 10 октября, новолуние.

26 октября приходится полнолуние, поэтому активные посадочные работы также часто советуют отложить.

Но слово «неблагоприятный» в данном случае не означает, что любая работа обязательно навредит растениям.

В новолуние вполне можно:

убирать участок;

готовить инвентарь;

ремонтировать теплицу;

сортировать урожай;

готовить емкости для хранения;

планировать посадки;

заниматься домашними заготовками по обычной технологии.

Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2026 года

Октябрь – переходный месяц между активным огородным сезоном и зимним покоем.

В зависимости от региона продолжаются:

посадка озимого чеснока;

посадка лука под зиму;

подзимний посев;

посадка плодовых деревьев;

посадка смородины, крыжовника и малины;

высадка луковичных цветов;

санитарная обрезка;

уборка листвы;

мульчирование;

внесение компоста;

подготовка почвы;

укрытие теплолюбивых культур.

По лунному календарю часть этих работ распределяют между растущей и убывающей Луной.

По агротехнике же решение принимают прежде всего по температуре, состоянию почвы и конкретной культуре.

Что сажать в октябре 2026 года

В октябре в зависимости от региона можно высаживать:

озимый чеснок;

лук-севок под зиму;

плодовые деревья;

смородину;

крыжовник;

малину;

декоративные кустарники;

тюльпаны;

нарциссы;

другие луковичные;

отдельные многолетники.

В части регионов возможны и подзимние посевы моркови, свеклы и зелени.

Но подзимний посев корнеплодов нельзя проводить только потому, что календарь показывает убывающую Луну.

Морковь и свеклу сеют после наступления стабильных холодов, чтобы семена не успели прорасти до зимы. Во многих регионах подходящий срок наступает уже в ноябре.

Когда сажать озимый чеснок по лунному календарю

По традиционной фазовой методике для луковичных и корнеплодов подходят периоды убывающей Луны:

1–9 октября и 27–31 октября.

Но для чеснока лунная фаза вторична.

Главный ориентир – температура грунта и прогноз погоды.

Озимый чеснок высаживают примерно за две-три недели до промерзания почвы, когда земля уже заметно остыла. За это время зубчики должны успеть укорениться, но не начать активно наращивать зелень.

Поэтому в Подмосковье дата 30 октября может подходить по Луне, но оказаться слишком поздней по погоде.

И наоборот, если подходящее агротехническое окно наступило 12 октября, не стоит переносить посадку на две недели только ради убывающей Луны.

Когда сажать чеснок в Подмосковье в октябре

Для Подмосковья ориентируются прежде всего на температуру почвы и прогноз устойчивых морозов.

Обычно задача – дать чесноку несколько недель на укоренение.

Если осень холодная, посадка может потребоваться раньше.

Если сентябрь и октябрь необычно теплые, срок смещается.

Лунный календарь в этом случае используют только внутри подходящего погодного окна.

Когда сажать лук под зиму

Для лука действует похожая логика.

По традиционному календарю подходят периоды убывающей Луны – 1–9 и 27–31 октября.

Но фактически лук-севок нужно посадить так, чтобы он успел укорениться и при этом не дал длинного пера перед морозами.

Поэтому:

слишком ранняя посадка опасна прорастанием;

слишком поздняя – плохим укоренением;

переувлажненная грядка повышает риск загнивания.

Для средней полосы погодное окно важнее фаз Луны.

Когда сажать деревья и кустарники

Плодовые деревья, ягодники и многолетние культуры в традиционном календаре связывают с растущей Луной – 11–25 октября.

В этот период можно планировать посадку:

яблони;

груши;

сливы;

вишни;

смородины;

крыжовника;

малины;

декоративных кустарников.

Но саженец должен успеть укорениться до промерзания почвы.

Если в регионе устойчивые морозы наступают рано, конец периода 11–25 октября может быть уже неподходящим.

После посадки растение нужно:

хорошо полить;

при необходимости подвязать;

замульчировать;

защитить молодую корневую систему.

Когда сажать смородину и малину

Для осенней посадки ягодных кустарников важнее всего состояние саженца и запас времени до холодов.

По лунной традиции ориентир – растущая Луна 11–25 октября.

Но если климат холодный и почва начинает промерзать уже в середине месяца, посадку нужно сделать раньше.

Саженцы с закрытой корневой системой обычно переносят пересадку легче, но и им нужно время на адаптацию.

Когда сажать тюльпаны в октябре 2026 года

Луковичные цветы в традиционном фазовом календаре обычно относят к периоду убывающей Луны.

Поэтому ориентиры октября – 1–9 и 27–31 числа.

Однако конец октября в средней полосе может быть уже поздним.

Для тюльпанов важнее, чтобы почва остыла, но еще не промерзла.

Слишком ранняя посадка может вызвать активный рост, слишком поздняя – не даст луковицам нормально укорениться.

То же относится к нарциссам и другим осенним луковичным.

Когда обрезать деревья и кустарники

По лунной традиции обрезку связывают с убывающей Луной.

В октябре 2026 года это:

1–9 и 27–31 октября.

Но реальное время обрезки зависит от культуры.

Например:

смородину можно прореживать после завершения вегетации;

малину очищают от отплодоносивших побегов раньше;

розы не стоит радикально обрезать задолго до устойчивых холодов;

плодовые деревья в холодных регионах иногда безопаснее полноценно обрезать весной.

Нельзя переносить одну лунную дату на все растения.

Когда обрезать смородину в октябре

После листопада хорошо видна структура куста, поэтому октябрь часто удобен для санитарной и омолаживающей обрезки.

По лунной традиции – 1–9 и 27–31 октября.

По агротехнике – сухой день, растение в покое, отсутствие сильного мороза.

Если ветви мокрые, покрыты инеем или температура резко упала, работу лучше перенести.

Когда обрезать розы

Для роз главным ориентиром служит погода, а не Луна.

Осенью обычно удаляют невызревшие, больные и мешающие укрытию части.

Слишком ранняя сильная обрезка в теплую погоду может стимулировать нежелательный рост.

Поэтому даже если лунный календарь называет начало октября подходящим периодом, при теплой погоде и продолжающейся вегетации торопиться не нужно.

Когда перекапывать и удобрять грядки

Подготовкой почвы можно заниматься практически весь октябрь, пока земля не промерзла и не переувлажнена.

Традиционный календарь связывает работы с почвой и корневой системой прежде всего с убывающей Луной.

Для октября это 1–9 и 27–31 числа.

Но и здесь важнее физическое состояние грунта.

Нельзя перекапывать мокрую тяжелую глину: она сбивается в плотные комья.

На рыхлой структурной земле глубокая перекопка вообще может быть не нужна.

Осенью можно:

внести зрелый компост;

замульчировать грядки;

посеять сидераты, если позволяют сроки;

убрать сорняки;

подготовить место под подзимние посевы.

Когда вносить удобрения по лунному календарю

Лунные календари часто рекомендуют привязывать корневые подкормки к отдельным фазам, но научного основания у таких ограничений нет.

Осеннее удобрение вносят тогда, когда оно нужно растениям и когда позволяет почва.

Для многолетников осенью обычно избегают избытка азота и используют фосфорно-калийные составы, если они действительно нужны.

Компост и перегной также можно распределить при подготовке грядок.

Лунная дата здесь не заменяет анализ почвы и инструкцию удобрения.

Когда квасить капусту в октябре 2026 года

Это один из самых популярных бытовых запросов месяца.

Единого официального лунного календаря квашения капусты не существует. Разные народные системы используют сочетания фаз Луны, знаков зодиака и лунных дней и поэтому могут давать разные даты.

Чтобы не смешивать разные методики, в этом материале используется простая логика по фазам Луны.

В народной традиции для квашения чаще выбирают растущую Луну.

В октябре 2026 года она приходится на 11–25 октября. Новолуние будет 10 октября, полнолуние – 26-го.

Поэтому при желании следовать лунной традиции подходящим окном для квашения можно считать 11–25 октября.

При этом нет научных оснований считать, что капуста, поставленная кваситься 9 или 27 октября, обязательно получится хуже.

Когда лучше квасить капусту, чтобы была хрустящей

Для результата гораздо важнее не Луна, а сырье и технология.

Лучше использовать:

поздние и среднепоздние сорта;

плотные здоровые кочаны;

достаточно сочную капусту;

обычную соль без лишних добавок;

чистую тару.

Капуста должна быть сладковатой и сочной.

Незрелые, рыхлые кочаны дают менее предсказуемый результат.

Для нормального молочнокислого брожения также критична температура.

Если слишком холодно, процесс идет медленно.

Если слишком жарко, капуста может стать мягкой и получить неприятный вкус.

Поэтому выбранный «благоприятный день» не спасет неправильную рецептуру.

На растущую или убывающую Луну квасят капусту

В распространенной народной традиции чаще рекомендуют растущую Луну.

В октябре 2026 года это 11–25 октября.

Но это культурная традиция, а не подтвержденное правило пищевой технологии.

Хруст капусты определяется прежде всего сортом, концентрацией соли, температурой и правильным брожением.

Можно ли квасить капусту в новолуние

По традиционному лунному календарю новолуние считается неудачным временем для активных работ.

В октябре 2026 года новолуние приходится на 10 октября.

Если человек придерживается лунных рекомендаций, этот день можно пропустить.

С точки зрения технологии ферментации запрета на 10 октября не существует.

Можно ли квасить капусту в полнолуние

26 октября 2026 года – полнолуние.

Лунные календари традиционно избегают этого дня.

Но научно доказанной связи между полнолунием и качеством квашеной капусты нет.

Благоприятные дни для солений и домашних заготовок

Для солений, маринования и других домашних заготовок нет единого научного лунного графика.

Если придерживаться той же простой фазовой схемы, которую мы используем в статье, основным «лунным» периодом для активных заготовок можно считать растущую Луну – 11–25 октября.

Но безопасность заготовок определяется совершенно другими факторами:

чистотой сырья;

правильной кислотностью;

стерилизацией, если она требуется;

концентрацией соли или сахара;

температурой хранения;

соблюдением проверенного рецепта.

Для консервирования безопасность всегда важнее фазы Луны.

Когда солить и мариновать овощи

Домашние соленья можно готовить тогда, когда сырье созрело и есть возможность правильно его переработать.

Лунный календарь может быть только дополнительным бытовым ориентиром.

Если урожай томатов или огурцов нужно переработать сегодня, нет смысла ждать неделю ради другой лунной фазы и рисковать испортить овощи.

Лунный календарь комнатных растений на октябрь

Осенью комнатные растения постепенно переходят на другой режим.

Сокращаются:

интенсивность роста;

потребность в воде;

потребность в подкормках.

Пересадку без необходимости осенью лучше не проводить только ради «благоприятной даты».

Если растение здорово, горшок ему подходит и грунт не испорчен, пересадку можно отложить до весны.

Если она необходима срочно – например, загнили корни или разбился горшок, – растение пересаживают независимо от Луны.

По традиционному календарю для пересадки надземных декоративных культур больше подходит период растущей Луны 11–25 октября.

Когда пересаживать комнатные цветы

Если придерживаться лунной традиции, можно выбрать один из дней растущей Луны с 11 по 25 октября.

Но важнее проверить:

состояние корней;

влажность грунта;

температуру;

освещение;

наличие вредителей.

Не нужно пересаживать здоровый цветок только потому, что календарь называет день благоприятным.

Что делать 10 октября в новолуние

Если человек следует лунному календарю, посадки и пересадки 10 октября можно отложить.

Зато день подходит для организационных работ:

уборки участка;

проверки инвентаря;

подготовки укрывного материала;

сортировки семян;

уборки урожая;

подготовки погреба;

планирования грядок.

Что делать 26 октября в полнолуние

Полнолуние приходится на 26 октября.

По традиционному календарю посадки лучше перенести.

Можно заниматься:

уборкой;

сортировкой урожая;

подготовкой сада к зиме;

очисткой инструментов;

ремонтом опор;

проверкой укрытий.

Самые важные работы октября независимо от Луны

В октябре прежде всего нужно смотреть не на календарь, а на погоду.

К концу сезона важно:

убрать остатки урожая;

удалить больную ботву;

закончить посадку озимых культур;

подготовить деревья и кустарники;

убрать опавшие больные листья;

замульчировать молодые посадки;

подготовить укрывной материал;

проверить теплицы;

закончить влагозарядковый полив при сухой осени;

защитить участок от грызунов.

Если наступают морозы, эти работы нельзя переносить ради лунной даты.

Кратко: что делать по лунному календарю в октябре

В октябре 2026 года Луна убывает 1–9 и 27–31 октября, новолуние приходится на 10 октября, растущая Луна – на 11–25 октября, полнолуние – на 26 октября.

По традиционному лунному календарю:

озимый чеснок и лук – 1–9 или 27–31 октября;

плодовые деревья и ягодные кустарники – 11–25 октября;

обрезка – 1–9 или 27–31 октября;

комнатные растения при необходимости – 11–25 октября;

квашение капусты по простой фазовой традиции – 11–25 октября.

При этом 10 октября, день новолуния, и 26 октября, полнолуние, лунные календари обычно не рекомендуют для активных посадок.

Но любое из этих правил вторично по отношению к погоде, температуре почвы, срокам конкретной культуры и нормальной технологии.

Вопросы и ответы

Когда новолуние в октябре 2026 года?

Новолуние приходится на 10 октября.

Когда полнолуние в октябре 2026 года?

Полнолуние будет 26 октября.

Когда растущая Луна в октябре 2026 года?

С 11 по 25 октября.

Когда убывающая Луна?

С 1 по 9 октября и с 27 по 31 октября.

Какие самые благоприятные дни октября 2026 года?

В традиционном лунном календаре особенно благоприятными для многих садовых работ можно считать 12, 13 и 14 октября. Но для каждой культуры важнее ее собственные агротехнические сроки.

Какой самый неблагоприятный день октября?

10 октября, новолуние. В традиционном лунном календаре этот день обычно не рекомендуют для посадок.

Когда сажать чеснок в октябре 2026 года?

По лунной традиции – на убывающей Луне, 1–9 или 27–31 октября. По агротехнике – за несколько недель до устойчивого промерзания почвы, ориентируясь прежде всего на температуру грунта и прогноз.

Когда сажать лук под зиму?

По лунному календарю ориентир тот же – 1–9 или 27–31 октября. Фактический срок нужно выбирать по температуре и прогнозу морозов.

Когда сажать деревья в октябре?

По традиционной лунной схеме – в период растущей Луны с 11 по 25 октября. Но саженцу должно оставаться достаточно времени для укоренения до промерзания земли.

Когда сажать тюльпаны?

По традиционной фазовой логике – на убывающей Луне 1–9 или 27–31 октября. Но подходящая температура почвы важнее календаря.

Когда обрезать деревья и кустарники?

По лунной традиции – 1–9 и 27–31 октября. По агротехнике – после прекращения активной вегетации и с учетом требований конкретной культуры.

Когда квасить капусту в октябре 2026 года?

Если придерживаться простой традиции по фазам Луны, ориентир – растущая Луна с 11 по 25 октября. На качество капусты сильнее влияют сорт, соль, температура и технология брожения, чем лунная дата.

На какой Луне лучше квасить капусту?

В народной традиции чаще выбирают растущую Луну. Научного подтверждения преимуществ такого выбора нет.

Можно ли квасить капусту 10 октября?

С точки зрения технологии – да. По традиционному лунному календарю 10 октября – новолуние, поэтому сторонники этой системы обычно избегают даты.

Когда нельзя сажать растения по лунному календарю?

В традиционной системе главным неблагоприятным днем считается 10 октября, новолуние. Посадки также часто откладывают в полнолуние 26 октября.

Работает ли лунный посевной календарь?

Научных подтверждений того, что выбор определенной фазы Луны сам по себе повышает урожайность садовых и огородных культур, нет. Лунный календарь остается народной традицией и может использоваться как дополнительный способ планирования, но не должен заменять агротехнику.

Главные астрономические даты октября 2026 года просты: новолуние наступит 10 октября, полнолуние – 26-го, Луна будет расти с 11 по 25 октября и убывать в начале и конце месяца.

По традиционному лунному календарю убывающую Луну связывают с посадкой чеснока, лука и других луковичных, обрезкой и работой с почвой, а растущую – с посадкой плодовых и ягодных многолетников.

Для квашения капусты сторонники лунной традиции чаще выбирают растущую Луну – в октябре это период с 11 по 25 число.

Но лунный календарь не должен управлять садом вопреки погоде. Если чеснок пора сажать сегодня, дерево нужно срочно высадить до морозов, а капуста уже созрела для квашения, агротехника и технология важнее «благоприятной» фазы. Лунный календарь в таком случае остается дополнительным ориентиром, а не обязательным правилом.