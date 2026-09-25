Минцифры предложило предустанавливать RuStore на умные телевизоры

Tекст: Валерия Городецкая

Документ уже доступен на портале правовых актов, передает ТАСС. В ведомстве пояснили, что инициатива формирует «правовую и техническую возможность» для установки платформы на такие устройства.

В министерстве уточнили, что список обязательных российских программ на 2027 год скорректируют с учетом внедрения RuStore.

Окончательные предложения по изменению перечня ведомство планирует представить до 1 марта 2027 года. В случае принятия проекта владельцы Smart TV смогут пользоваться российским маркетом исключительно на добровольной основе.

Ранее правительство России утвердило перечень обязательных отечественных приложений для предустановки на смарт-ТВ с 2027 года.

Позже Федеральная антимонопольная служба завела дело на компанию Apple за отказ предустанавливать RuStore на свои устройства.

В прошлом году Совет Федерации одобрил закон о запрете блокировки установки этого российского магазина приложений на гаджеты.